Cassis hat ihre Handynummer: Die Swiss-Connection von Liz Truss

Grossbritannien–Schweiz Cassis schreibt der neuen Premierministerin bereits SMS – das ist die Schweiz Connection von Liz Truss Im Bundeshaus ist Liz Truss keine Unbekannte: Nach dem Brexit war sie eine wichtige Ansprechpartnerin von Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Und diesen Sommer hat sie in Lugano zum wohl grössten Erfolg von Ignazio Cassis als Bundespräsident beigetragen. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 05.09.2022, 17.10 Uhr

Die zwischenmenschliche Chemie stimmte sofort: Bundespräsident Ignazio Cassis und Elizabeth Truss, damals noch Aussenministerin, während der Ukraine Recovery Conference in Lugano. (4. Juli 2022) Michael Buholzer/Keystone

Kaum war das Resultat der Wahl in Grossbritannien bekannt, twitterte Bundespräsident Ignazio Cassis am Montag: «Herzliche Gratulation an @trussliz zu ihrer Wahl als neue Vorsitzende der Konservativen und #UK Premierministerin!» Er freue sich auf die Zusammenarbeit und die Stärkung der Beziehungen, so Cassis.

Die Freude kommt nicht von ungefähr, denn Cassis verfügt über beste Kontakte zur neuen Regierungschefin in London: Auf seinem Handy ist Truss' Nummer gespeichert, wie es im Umfeld des Bundespräsidenten heisst, die beiden würden sich mitunter per SMS austauschen. Cassis dürfte der neuen starken Frau in London demnach am Montagmittag nicht nur via Twitter, sondern auch persönlich gratuliert haben.

Die beiden haben sich dieses Jahr schon mehrmals getroffen. Als der Bundespräsident im April Premier Boris Johnson in London besuchte, kam es auch zu einem längeren Treffen mit der damaligen Aussenministerin Truss. Das Gespräch habe in angenehmer Atmosphäre stattgefunden, sagt eine Person, die dabei war: «Die Chemie zwischen den beiden hat sofort gestimmt.» Truss sagte denn auch bereits im April zu, persönlich an der Ukraine-Konferenz in Lugano von Anfang Juli teilzunehmen.

Dort zählte sie zu den prominentesten Teilnehmerinnen. Als Cassis seine wichtigsten Gäste in der noblen Villa Ciani zum Mittagessen lud, sass Truss an seinem Tisch. Sie war es auch, die ankündigte, London werde die nächste Ukraine-Konferenz im kommenden Jahr ausrichten. Das trug wesentlich dazu bei, dass die zweitägige Konferenz, an der sich rund 40 Staaten auf Prinzipien für den Neuaufbau der Ukraine festlegten, als Erfolg zu Ende ging. Die Konferenz war wohl bisher Cassis' Höhepunkt im Präsidialjahr – sein Prestigeprojekt schlechthin.

Einflussreiche Ansprechpartnerin nach dem Brexit

Gute Kontakte zu Truss pflegte bereits vor ihm Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Als Handelsministerin war sie nach dem Brexit eine wichtige Ansprechpartnerin des Bunds: Mit einem diplomatischen Effort sorgten London und Bern dafür, dass nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU im bilateralen Verhältnis Grossbritanniens mit der Schweiz keine Lücken aufrissen. Das Abkommen, mit dem sich die beiden Seiten gegenseitig den weiteren Marktzugang sicherten, unterzeichneten Parmelin und Truss im Dezember 2020 in London.

Regelten nach dem Brexit den Marktzugang neu: Guy Parmelin und Liz Truss anlässlich der Vertragsunterzeichnung. (London, 14. Dez. 2020) Screenshot Youtube

Auch im Umfeld des Wirtschaftsministers heisst es, die verschiedenen Treffen – unter anderem am WEF in Davos – hätten stets in freundschaftlicher, ja mitunter fröhlicher Atmosphäre stattgefunden.

