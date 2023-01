Grenze Die Irreguläre Migration hat 2022 stark zugenommen Im Vorjahr gab es fast dreimal so viele illegale Grenzübertritte wie 2021. 52’000 Migranten versuchten, illegal die Schweizer Grenze zu überqueren. Gerhard Lob 19.01.2023, 17.00 Uhr

Ein Flüchtling kommt in Buchs – an der österreichisch-schweizerischen Grenze – an. Arthur Gamsa

Die Anzahl rechtswidriger Aufenthalte in der Schweiz hat sich im vergangenen Jahr fast verdreifacht. Über 52’000 Fälle registrierte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) zwischen Januar und Dezember 2022 – rund 33’000 Fälle mehr als im Jahr davor (2021: 18’859).

Die rechtswidrig in die Schweiz eingereisten Migrantinnen und Migranten seien hauptsächlich afghanischer und marokkanischer Nationalität, schreibt das BAZG in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zwischen November und Dezember ging die Zahl der illegalen Einreisen leicht zurück, was am Gesamttrend aber nichts änderte.

Die Mehrheit der Migranten reiste von Österreich oder von Italien her irregulär in die Schweiz ein. 852 von den fast 6000 allein im Dezember aufgegriffenen Personen (Vormonat 7770) wurden an ausländische Behörden übergeben, insbesondere an Italien. Im November lag die Zahl der Rückübernahmen nach Italien bei 571.

Die Zahl neuer Asylgesuche für Dezember sowie das ganze Jahr 2022 sind vom Staatssekretariat für Migration (SEM) noch nicht publiziert. Doch bestätigt die Zahl der Aufgriffe und Rücküberstellungen durch das BAZG wohl den bisherigen Trend, dass die meisten Migranten die Schweiz als Transitland nutzen, um in den Norden zu gelangen, insbesondere nach Frankreich und Deutschland.

Im Dezember bestätigte sich ebenfalls der Trend, dass illegale Grenzübertritte vermehrt über das Tessin und die Südgrenze erfolgen. An der Ostgrenze gingen die illegalen Grenzübertritte von 3198 im November auf 1902 im Dezember zurück, im Tessin gingen sie von 3417 im November auf 2904 im Dezember zurück. Die Übertritte im Süden liegen damit seit Oktober über denjenigen an der Ostgrenze.