König Charles: Er ist verliebt in die Schweiz

Graubünden Charles liebt Klosters: Doch hat er als König noch Zeit für Skiferien in der Schweiz? Seit mehr als 40 Jahren macht Charles in Klosters Skiferien. Er verstehe sich bestens mit den Einheimischen, sagt eine enge Vertraute. Die Verbindung zwischen Königshaus und Eidgenossenschaft geht weit in die Geschichte zurück. Kari Kälin Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Königliches Skivergnügen in Klosters: Der damalige Prinz Charles, seine Frau Diana und Sarah Ferguson, damals Ehefrau von Prinz Andrew, in Klosters. Bild: Tim Graham/Getty (9. März 1988)

Für Klosters hat der Tod von Queen Elizabeth II. eine besondere Bedeutung. Die Gemeinde mit ihren 4500 Einwohnern im Kanton Graubünden ist mit dem britischen Königshaus eng verbunden. Seit 1978 verbrachte der heutige König Charles mit seiner Entourage regelmässig Skiferien im Prättigau. Samuel Rosenast, Mediensprecher der Tourismusdestination Davos Klosters, sagt: «Uns geht das Ableben der Queen sehr nahe. Wir sind darum mit den Gedanken bei all unseren britischen Freunden und der Königsfamilie.»

Clair Southwell wurde 2017 für ihre Engagements für britische Gäste in Klosters mit dem Wildmannli-Preis geehrt. Bild: zvg

Letztmals wagte sich Charles im vergangenen Februar auf die Pisten in Klosters. Das sagt Clair Southwell. Während Jahren stand sie Charles als Assistentin in London zur Seite. Sie organisierte auch dessen Skiferien in Klosters. Seit elf Jahren lebt sie im Dorf. «Charles hat sich sofort in Klosters verliebt, als er dort 1978 zum ersten Mal Skiferien verbrachte», sagt Southwell. Er habe es immer sehr geschätzt, dass die Menschen seine Privatsphäre respektiert hätten. Er geniesse den ungezwungenen Kontakt mit den Einheimischen: «Er mag die Leute und vertraut ihnen. Er erinnert sich an alle Namen. Wenn er ein Restaurant betritt, weiss das Personal Bescheid über seine Lieblingsspeise. Klosters ist ein sehr spezieller Ort für ihn.» Ob Charles, der «schnelle Skifahrer», wie Southwell sagt, auch als König nach Klosters zurückkehrt, bleibe eine offene Frage. Es könne sein, dass die königlichen Pflichten das Skivergnügen in der Schweiz verunmöglichten.

Schweizer People-Journalist schenkte Charles neuen Skianzug

Die Gemeinde Klosters jedenfalls ist stolz, dass Charles Klosters als seine Wintersportdestination auserkoren hat. «Als Prinz und jetzt König ist Charles ein wichtiges Aushängeschild für die Tourismusdestination Klosters», sagt Gemeindeschreiber Michael Fischer. Durch die Präsenz der Royals sei das Dorf ein beliebter Zielort für Briten geworden. Charles sei immer bescheiden aufgetreten, sympathisch und zurückhaltend. Zu seinem Jubiläum «40 Jahre Skiferien in Klosters» organisierte die Gemeinde ein Überraschungsfest. «Charles war sehr gerührt, auch über unser Geschenk, ein Bild von alt Klosters», erinnert sich Fischer.

Dass der König sehr nahbar sei, sagt auch der bekannte Schweizer People-Journalist André Häfliger, Autor des Buches «Willkommen bei den Stars». Der 66-Jährige erzählt eine Anekdote aus einem Gespräch mit Medienvertretern, das Charles jeweils zur Tea Time hielt. Häfliger und ein Journalist des «Corriere della sera» legten ihm nahe, sich künftig in einen neuen Skianzug zu stürzen. Viele Medien machten sich damals lustig über den mässig trendigen grauen Einteiler, mit dem er die Pisten herunterbretterte. Seine damalige Ehefrau Lady Diana meinte:

«Endlich sagt es ihm mal jemand.»

Am nächsten Tag hatte Häfliger tatsächlich einen bunten Skianzug organisiert. Charles, ganz Gentlemen, nahm das Geschenk entgegen. Doch er habe es nie angezogen, sagt Häfliger. Er beschreibt den Neokönig als Schweiz-Fan, als einen interessanten und naturbewussten Zeitgenossen.

Lawinenunglück mit Todesfolge

Im Jahr 1988 erfuhr Charles, wie gefährlich Winterferien sein können. Am 10. März entrann er nur knapp einer Lawine. Der damalige Thronfolger war mit einer Sechsergruppe unterwegs in einem Steilhang, abseits der markierten Piste, als sich etwa 100 Meter ob ihnen eine Lawine löste. Der Skilehrer brachte Charles aus der Gefahrenzone. Doch ein Freund, Major Hugh Lindsey, ehemaliger Stallmeister der Queen, zog sich tödliche Verletzungen zu.

10. März 1988: Die Rega rückt an den Unglücksort aus. Eine Person stirbt durch die Lawine. Bild: Imago

Die internationale Presse berichtete ausführlich über das Drama. Gemäss der NZZ liess Charles vor dem Rückflug ein Communiqué verlesen mit den Worten: «Es war meine Schuld.» Die Gruppe sei sich des Risikos bewusst gewesen. In der Tat herrschte laut dem Lawinenbulletin eine erhebliche Schneebrettgefahr. Die Staatsanwaltschaft Graubünden stellte später eine Untersuchung ein. Eine britische Untersuchungskommission verneinte ebenfalls eine Mitverantwortung von Charles.

Queen Victoria als Landschaftsmalerin

Die Verbindungen zwischen der Schweiz und dem Haus Windsor erschöpfen sich nicht in Skipisten im Bündnerland. In einem am Freitag aktualisierten Blog für das Nationalmuseum beschreibt Historiker Michael von Orsouw, wie sehr schon Queen Victoria (1819 bis 1901) das Land in ihr Herz schloss. Die «Grossmutter Europas» (40 Enkel und 88 Urenkel) weilte im Sommer 1868 fünf Wochen in der Schweiz. Sie malte Bilder des Vierwaldstättersees, ritt mit Ponys aus, zeichnete, spazierte und besuchte diverse Sehenswürdigkeiten in der Innerschweiz.

Beim Zweiten Burenkrieg (1899 bis 1902) lagen die Sympathien der Schweiz auf Seite der Buren. Das trübte die Beziehungen zu Grossbritannien. In dieser Situation machte König Edward VII. einen Schritt zur Entspannung: Er gratulierte der Schweiz 1905 offiziell zur Eröffnung des Simplontunnels. Der einzige offizielle Staatsbesuch von britischen Royals fand Ende April 1980 statt. Die nun verstorbene Queen Elizabeth II. erwies unserem Land mit ihrem Gatten Philip die Ehre.

