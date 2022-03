Glosse Und ewig lockt das Megafon – oder die Mühen von «Mass-Voll» mit dem Ende der «Tyrannei» Die letzten Massnahmen sind weg, die Schweiz zurück in der normalen Lage. Nicolas A. Rimoldi, Kopf der Bewegung «Mass-Voll», leidet unter der geschwundenen Medienaufmerksamkeit. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 31.03.2022, 12.53 Uhr

Aufmarsch der Massnahmenkritiker auf dem Bundesplatz (Mittwoch, 30. März). CH Media

Morgen Freitag kehrt die Schweiz nach 668 Tagen in der besonderen und 68 Tagen in der ausserordentlichen Lage zurück zur normalen Lage. Damit fallen die letzten pandemiebedingten, behördlich angeordneten Massnahmen: die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und die Isolationspflicht nach einem positiven Test.

Mehr als zwei Jahre im Krisenmodus hat unser Land hinter sich. Infektionszahlen stiegen an und gingen zurück, Intensivstationen füllten und leerten sich, die Schlangen vor Impf- und Testzentren wurden länger und lösten sich wieder auf. Eines jedoch blieb konstant grenzenlos: das Sendungsbewusstsein von Nicolas A. Rimoldi, Gründer und Co-Präsident der ‹Jugendbewegung› «Mass-Voll», einer Gruppierung von Massnahmenkritikern.

Rimoldis Omnipräsenz und die Hartnäckigkeit, mit der er sich selber ins Zentrum rückte, waren innerhalb der Szene umstritten. Zwei Co-Präsidentinnen verliessen Rimoldis Seite und kehrten «Mass-Voll» den Rücken zu. Manche bekannte Livestreamer aus den «alternativen Medien» der Massnahmenkritiker unterbrachen ihre Berichterstattung, wenn Rimoldi das Wort ergriff. Andere ärgerten sich über Versuche des Luzerners und seiner Getreuen, sich mit ihren violetten Fahnen an die Spitze praktisch jedes Demonstrationszugs zu setzen. Auch eine unbewilligte Demo von «Mass-Voll» gegen das Impfdorf im Zürcher Hauptbahnhof kam szeneintern schlecht an.

Je länger, desto schriller

Doch es gelang Rimoldi, zu einem der bekanntesten Gesichter der Bewegung zu werden. Sein bärtiges Gesicht, oft mit einer Zigarre im Mund, war auf Pressebildern und Videos nicht wegzudenken. Der 27-Jährige, dessen politisches Engagement bei den Luzerner Jungfreisinnigen begann, genoss die Aufmerksamkeit offensichtlich. Und schien von ihr abhängig zu werden.

Je länger die Pandemie andauerte, desto radikaler wurden seine Aussagen, desto brachialer die Rhetorik, desto simpler das Schwarz-Weiss-Schema: Auf der hellen Seite die «Bürgerrechtsbewegung», die sich gegen «menschenverachtende Zwangsmassnahmen» einsetzt. Und auf der dunklen Seite der «staatlich-mediale Komplex» mit seiner «Propaganda», an dessen Spitze der tyrannische Bundesrat stehe, der «ins Gefängnis gehört».

Am Mittwoch nun hat dieser tyrannische Bundesrat die letzten Massnahmen, die Rimoldis Leben noch irgendwie betroffen haben, von sich aus aufgehoben. (Wobei er von der Maskenpflicht im ÖV dank eines ärztlichen Dispenses schon länger entbunden war.)

Dennoch rief ein bunter Strauss an massnahmenkritischen Bewegungen für den Mittwochabend zu einer Demonstration in Bern auf. Noch vor Wochenfrist zeigte sich Rimoldi zuversichtlich, dass dies «die grösste Bürgerrechtsdemo der letzten zwei Jahre» werden könnte.

Bereits vorletztes Wochenende litt Rimoldi öffentlich unter der schwindenden Aufmerksamkeit, weil die Medien kaum über eine Demonstration in Basel (geschätzte Teilnehmerzahl: 500) berichteten. Dabei sei «Mass-Voll» so stark wie noch nie, versicherte er. Am Mittwochabend fanden sich gemäss Medienberichten noch rund 250 Menschen auf dem Bundesplatz in Bern ein – eine Zahl, welche die Stadtberner Sicherheitsdirektion auf Anfrage für realistisch hält. Das ist ein Bruchteil jener Zehntausenden Menschen, welche die Bewegung im letzten Oktober im Vorfeld der zweiten Abstimmung über das Covid-Gesetz mobilisieren konnte.

Die Luft ist draussen bei den Massnahmenkritikern. Die Mass, wie man in Bayern sagt, ist fast leer. Sie ist schal geworden.

