Glosse Maskenpflicht auf der Terrasse: Wenn die Behörden Raucher zum Trinken animieren Seit Montag dürfen sich die Gäste auf Restaurantterrassen wieder einen Kaffee oder ein feines Zmittag servieren lassen. Doch Obacht: Die Masken-Regel auf der Terrasse hat es in sich. - Eine Glosse. Maja Briner 24.04.2021, 05.00 Uhr

Für viele ein freudiger Moment: Die Wirte dürfen ihre Terrassen wieder öffnen, wie hier in Luzern. Alexandra Wey / KEYSTONE

Längst haben wir uns daran gewöhnt, dass uns die Behörden wegen der Pandemie selbst im Privaten Vorschriften machen. Treffen nur zu zehnt in Innenräumen, Blasmusikproben mit viel Abstand – und so weiter. Nun aber sorgt eine Regel für Verunsicherung: Auf den Restaurantterrassen darf die Maske nur «während der Konsumation von Speisen und Getränken» abgezogen werden, heisst es offiziell. Doch was bedeutet das konkret?