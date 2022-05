Ueli Maurer weiss es besser: Kritik an Bundesrat

Glosse Die unendliche Weisheit des Ueli Maurer: Was die anderen Bundesräte alles falsch machen Er hat es wieder getan: Ueli Maurer lässt in einem Interview kaum eine Gelegenheit aus, seinen Bundesratskolleginnen und -kollegen zu widersprechen. Bei so viel Weisheit ist das unumgänglich. Eine Glosse. Maja Briner 25.05.2022, 16.00 Uhr

Bundesrat Ueli Maurer hält mit seiner Meinung wieder mal nicht hinter dem Berg. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Manchmal, da scheint Ueli Maurer zu verdrängen, dass er seit über 13 Jahren Bundesrat ist. Er spricht dann, als wäre er ein kleiner Beamter, der ausführen muss, was «die da oben in Bern» Komisches entschieden haben. «Wir setzen das um, was der Bundesrat in seiner unendlichen Weisheit beschlossen hat», sagt er am Mittwoch in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen.