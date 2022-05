Behinderung: Matyas Sagi-Kiss über Vorurteile im Alltag

Gleichstellung «Man begegnet uns oft nicht auf Augenhöhe»: Rollstuhlfahrer Matyas Sagi-Kiss über die ewige Bevormundung von Menschen mit Behinderung Fremde Menschen geben ihm auf der Strasse Geld oder schieben seinen Rollstuhl, ohne gefragt zu haben. Übergriffiges Verhalten gehört für Matyas Sagi-Kiss zum Alltag. Der 39-Jährige sagt, was für die Rechte von Menschen mit Behinderung noch getan werden muss. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Matyas Sagi-Kiss und Assistenzhündin Ginger absolvieren den täglichen Nachmittagsspaziergang – heute auf der Zürcher Josefswiese. Ann-Kathrin Amstutz

Wirtschaftsjurist, Bezirksrat, Sozialdemokrat, Rollstuhlfahrer: Mit diesen Worten beschreibt sich der 39-jährige Matyas Sagi-Kiss auf den sozialen Medien. Hinzuzufügen wäre: Hundeliebhaber und scharfzüngiger Beobachter der Schweizer Gesellschaftspolitik. Vor allem aber ist er ein Mensch, der sein Leben selbstbestimmt leben möchte.

Möchte? «Es ist leider eine Realität, dass man Menschen mit Behinderung oft nicht auf Augenhöhe begegnet», erklärt Matyas Sagi-Kiss, der wegen einer zerebralen Bewegungs- und Koordinationsstörung im Rollstuhl sitzt.

Praktisch täglich erlebt er solche Situationen. Da ist der Mann, der ihm abends auf der Strasse ein 50-Rappen-Stück hinhält mit den Worten: «Nimm das, ich muss es dir geben, du tust mir so leid.» Oder die Frau, die geradeheraus sagt: «Ui nein, so wie du könnte ich also nicht leben.» Oder die fragt, ob er Schmerzen leide, nur weil er kein breites Grinsen im Gesicht hat.

Hindernisse wie das nicht abgeflachte Trottoir kann Rollstuhlfahrer Matyas Sagi-Kiss umgehen – nicht aber die konstante Bevormundung. Ann-Kathrin Amstutz

Matyas Sagi-Kiss freut sich, wenn ihm auf der Strasse Hilfe angeboten wird – auch wenn er es oft gar nicht bräuchte: «Lieber nehme ich das Angebot an, als dass dieselbe Person danach jemandem keine Hilfe anbietet, der es bräuchte», sagt er pragmatisch. Als übergriffig empfindet er es jedoch, wenn man eingreift, ohne zu fragen. «Das geht nicht, auch wenn es gut gemeint ist», stellt Sagi-Kiss klar:

«Ich habe lieber Menschen, die unbeholfen sind, aber auf mich hören, als solche, die zu wissen glauben, was gut ist für mich.»

Im Video nennt Matyas Sagi-Kiss die drei nervigsten Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung:

Ann-Kathrin Amstutz

Die Bevormundung zeigt sich auf der Strasse – doch sie beginnt schon auf Gesetzesebene. Wenn es um die Rechte von Menschen mit Behinderung geht, mahlen die politischen Mühlen in der Schweiz besonders langsam. Das zeigte im März der Bericht des UNO-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderung.

2014 hat die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Doch seither ist bei der Umsetzung nicht viel passiert: Die Mehrheit der Kantone hat noch immer keine umfassende Gesetzgebung in Bezug auf die Rechte von Menschen mit Behinderung. Die Politik sei viel zu wenig auf das Thema sensibilisiert, so Sagi-Kiss:

«Es stört mich, dass man unsere Interessen als Partikularinteressen abtut.»

Vielmehr seien es gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Oft werde verdrängt, dass viele Behinderungen altersbedingt entstehen. «Dadurch steigt die Zahl der Menschen mit Behinderung stetig an. Das ist eine Realität, der wir ins Auge schauen müssen.» Es gehe aber nicht nur darum, Hindernisse abzubauen. Noch grundlegender sei es, der oft unterschwelligen Herabwürdigung von Menschen mit Behinderung ein Ende zu setzen.

Matyas Sagi-Kiss macht ein Beispiel: die aktuelle Fundraising-Kampagne der Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Vielerorts sind Plakate zu sehen, die einen Menschen im Rollstuhl zeigen mit der Beschriftung: «Ich sitze unschuldig.»

Dieses Plakat der Schweizer Paraplegikerstiftung findet Matyas Sagi-Kiss problematisch. Schweizer Paraplegiker-Stiftung

Das findet Sagi-Kiss daneben: «Zum einen macht man eine Unterscheidung zwischen schuldig und unschuldig – sind die einen würdig, gleichberechtigt zu sein, und die anderen etwa nicht? Zum anderen setzt man die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung mit jener von Gefängnisinsassen gleich.» Dass solche Plakate generell nicht als stossend empfunden würden, zeige, wie wenig weit die Sensibilisierung fortgeschritten sei.

Schon sein halbes Leben lang ist Matyas Sagi-Kiss politisch aktiv. Mit 19 Jahren trat er der SP bei, kandidierte mehrmals für Kantons- und Gemeinderat und sitzt seit kurzem in der Geschäftsleitung der Kantonalpartei. Hinzu kommen mehrere ehrenamtliche Engagements – etwa als Vizepräsident der Zürcher Behindertenkonferenz.

Mehr Selbstbestimmung beim Wohnen: Kanton Zürich weist den Weg

In dieser Funktion war Sagi-Kiss mittendrin, als der Kanton Zürich das kürzlich vom Kantonsrat einstimmig beschlossene Selbstbestimmungsgesetz ausarbeitete. Es ist ein bisher schweizweit einzigartiges Gesetz, das eine zentrale Forderung der UNO-Behindertenrechtskonvention umsetzt: das Recht auf selbstbestimmtes Wohnen.

Bisher erfolgte die Finanzierung der Leistungen für Menschen mit Behinderung über Institutionen wie Wohneinrichtungen oder Werk- und Tagesstätten. Damit waren Menschen mit Behinderung faktisch an diese Institutionen gebunden. Neu fliesst das Geld direkt an die Betroffenen, die anschliessend selbst entscheiden können, in welcher Wohnform, wo und mit wem sie wohnen möchten. «Das Gesetz ist absolut elementar für Menschen mit Behinderung», sagt Sagi-Kiss:

«Viele wohnen aus finanziellen Gründen in einem Heim, obwohl dies von der Behinderung her nicht notwendig wäre.»

Das Gesetz gebe ihnen nun die Möglichkeit, sich frei für eine Wohnform zu entscheiden.

Der Bürotisch ist mit dem Rollstuhl unterfahrbar – eines der Dinge, die in Matyas Sagi-Kiss Wohnung auf seine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ann-Kathrin Amstutz

So wie Matyas Sagi-Kiss selbst: Er wohnt in einer 1,5-Zimmer-Wohnung mitten in der Stadt Zürich, gemeinsam mit seiner Labrador-Assistenzhündin Ginger. Sie hilft ihm mit ihren Superkräften im Alltag: Sie öffnet und schliesst Türen und Schubladen, hebt leichte Sachen vom Boden auf oder bellt auf Kommando, sollte Matyas Sagi-Kiss in Schwierigkeiten geraten.

Einige Dinge fallen in der Wohnung auf. So sind die Gänge breiter als anderswo, die Ablagen in der Küche und der Bürotisch sind sogenannt «unterfahrbar», in der Badewanne ist ein Badelift installiert. «Es braucht gewisse bauliche Anpassungen und Assistenz von Drittpersonen, die natürlich Geld kosten», sagt Matyas Sagi-Kiss. Ein Teil wird bei ihm über die IV und die Hilflosenentschädigung gedeckt, einen Teil finanziert er selbst.

Im rollstuhlgängigen Badezimmer liess Matyas Sagi-Kiss einen Badelift installieren. Ann-Kathrin Amstutz

Trotz des Selbstbestimmungsgesetzes bleibt auch im Kanton Zürich noch viel zu tun. Zwar ist seit 2005 in der Kantonsverfassung festgeschrieben, dass der Zugang zu öffentlichen Gebäuden hindernisfrei sein muss. Vielerorts ist das aber noch immer nicht der Fall. Und bis Ende 2023 müssten alle Fahrzeuge und Anlagen im öffentlichen Verkehr hindernisfrei zugänglich sein. «Grössere Städte wie Zürich sind in der Regel weiter, aber viele Gemeinden haben es versäumt, die Anpassungen rechtzeitig anzugehen», sagt Matyas Sagi-Kiss.

Einschränkung in politischen Rechten widerspricht der UNO-Konvention

Handlungsbedarf ortet er auch bei den Einschränkungen im Stimm- und Wahlrecht, die für Menschen mit umfassender Beistandschaft gelten. Der Kanton Genf hat diese 2020 beseitigt: «Es wäre dringend nötig, dass Zürich und andere Kantone sowie der Bund nachziehen. Hier geht es um den Schutz von Menschenrechten», sagt Sagi-Kiss.

Mit Blick auf die UNO-Behindertenrechtskonvention sei es unzulässig, Menschen mit umfassender Beistandschaft per se die politischen Rechte zu verweigern. Entscheidend für das Stimm- und Wahlrecht solle einzig die Fähigkeit sein, sich eine politische Meinung bilden zu können, und nicht die Tatsache, auf eine umfassende Beistandschaft angewiesen zu sein. «Im Grunde sind alle Einschränkungen unbegründet. Denn wer aufgrund einer geistigen Behinderung nicht erkennen kann, was eine Abstimmung ist, nimmt das Stimmrecht sowieso nicht wahr», sagt Sagi-Kiss.

Vorurteile erschweren Menschen mit Behinderung die Jobsuche

Menschen mit Behinderung müssen um viele Dinge kämpfen, die für andere selbstverständlich sind. Etwa um den Zugang zum Arbeitsmarkt. Als junger Mann fand Matyas Sagi-Kiss keine KV-Lehrstelle – wegen Vorurteilen aufgrund seiner Behinderung:

«Viele Arbeitgeber haben Angst, sie müssten zu viel Betreuungsarbeit leisten. Auch wenn dies – wie bei mir – gar nicht notwendig ist.»

Über einen geschützten Arbeitsplatz kam er doch noch zu einer KV-Lehre, absolvierte die Berufsmatura und studierte Wirtschaftsrecht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Heute gehört Matyas Sagi-Kiss als Mitglied des Zürcher Bezirksrats zum Aufsichtsorgan über städtische Behörden. Auch Beschwerden gegen die Beschlüsse der Kesb landen beim Bezirksrat.

Es sei eine anspruchsvolle Arbeit, die ihm viel Freude bereite, sagt Sagi-Kiss: «Hier kann ich wirklich etwas bewirken – an einem Ort, wo meine Behinderung nicht als Problem betrachtet wird.»

