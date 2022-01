Getrickst Geschlechtsänderung: Wie ein Luzerner mit einer Investition von 75 Franken ein Jahr früher zur AHV-Rente kommt Seit Anfang Jahr können sich Männer in zehn Minuten zu Frauen und Frauen in der gleichen Zeit zu Männern erklären lassen. Die Kosten betragen nur 75 Franken, als möglicher Ertrag winken bis zu nahezu 30'000 Franken. Lukas Nussbaumer 3 Kommentare 21.01.2022, 10.50 Uhr

Das eingetragene Geschlecht lässt sich in der Schweiz nun unbürokratisch ändern. Bild:Getty/Bildmontage LZ

Mann, Anfang 60 – das war bis Ende 2021. Seit dem 5. Januar dieses Jahres ist der Einwohner einer Luzerner Landgemeinde eine Frau, auch sein Vorname ist jetzt weiblich. Der frühere Mann – nennen wir ihn Noah, der derzeit beliebteste Vorname für neugeborene Knaben – hat diese zwei Änderungen im Personenstandsregister ganz unkompliziert für 75 Franken erledigen können. Nötig war bloss ein Besuch beim zuständigen Zivilstandsamt und ein etwa zehnminütiges Gespräch, wo seine Identität, die Urteilsfähigkeit und der angegebene Wohnsitz überprüft wurden. So, wie es der Bundesrat in der auf Anfang Jahr angepassten Zivilstandsverordnung geregelt hat. Basis dafür ist eine vom eidgenössischen Parlament Mitte Dezember 2020 beschlossene Änderung des Zivilgesetzbuches.

Mia – so werden neugeborene Mädchen aktuell am häufigsten getauft – hat das Geschlecht nicht etwa deshalb gewechselt, weil sich der frühere Mann in seiner Haut nicht mehr wohlgefühlt hat. Grund war ein rein finanzieller, wie der als Provokateur bekannte Luzerner im erweiterten Kollegenkreis stolz angekündigt hat: Frauen können die AHV-Rente schon mit 64 Jahren beziehen, also ein Jahr früher als Männer. Und das lohnt sich: Die monatliche Maximalrente beträgt derzeit 2390 Franken und damit jährlich immerhin 28'680 Franken. Auch die jährlich ausgerichtete Minimalrente von 14'340 Franken ist angesichts des Miniaufwands von 75 Franken und einem Kurzbesuch auf dem Zivilstandsamt eine hübsche Summe.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter: «Keine beschriebenen Missbrauchsfälle»

Dieser offensichtliche Fall von Missbrauch sollte eigentlich gar nicht passieren, weil das Potenzial nicht vorhanden ist. So jedenfalls äusserten sich während der Parlamentsdebatten in Bern die Befürworterinnen und Befürworter der erleichterten Geschlechtsänderung. Justizministerin Karin Keller-Sutter etwa sagte im Juni 2020, es gebe international dort, wo Rechtsvergleiche vorlägen, «keine beschriebenen Missbrauchsfälle». Und die FDP-Politikerin versprach: «Wenn eine Person ihre Geschlechtsidentität selber bestimmen kann, hat das keine Schäden für die Gesellschaft zur Folge.»

Sie könne sich «auch nicht vorstellen, dass sich ein junger Mann wegen der Militärdienstpflicht als Frau eintragen lässt». So etwas mache «niemand einfach so aus einer Laune heraus». Keller-Sutter zerstreute damit Bedenken, die mehrere Kantone wegen des Missbrauchpotenzials beim AHV-Bezug und der Militärdienstpflicht in der Vernehmlassung im Sommer 2018 geäussert hatten. Auch die SVP wies immer wieder auf mögliche Missbräuche hin.

Innere Überzeugung muss nicht überprüft werden

Wie eine Anfang Jahr erfolgte zwölfseitige Weisung des Bundesamts für Justiz an die Zivilstandsbeamtinnen und -beamten zeigt, werden Missbräuche jedoch für unwahrscheinlich gehalten. Zivilstandsbeamtinnen und -beamte müssen demnach «nicht aktiv nach einem Missbrauch suchen», und es bestehe «keine Verpflichtung, die innere Überzeugung der betroffenen Personen zu überprüfen». Die Aufrichtigkeit der Person, die ihren Geschlechtseintrag ändern wolle, werde in Übereinstimmung mit dem Grundsatz von Treu und Glauben vermutet. Ein Missbrauch liege nur dann vor, wenn er offensichtlich sei.

Was das heisst, erklärt Corinne Hodel, Leiterin des regionalen Zivilstandsamts Hochdorf, dem zehn Gemeinden angeschlossen sind. Ein Missbrauch sei «denkbar, wenn die Person mündlich oder schriftlich zu erkennen gibt, dass sie eine Erklärung zur Änderung des Geschlechts im Scherz, zu betrügerischen Zwecken oder auf eine andere nicht ernsthafte Weise abgeben möchte». In einem solchen Fall sei die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte verpflichtet, die Entgegennahme der Erklärung über die Geschlechtsänderung zu verweigern, sagt Hodel.

Hürde des Gerichtsverfahrens ist für die SVP wichtig

Einer, der in Bern gegen die erleichterte Geschlechtsänderung gestimmt hat, ist der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter. Er und seine Partei hätten «nie verstanden, dass eine Änderung des Geschlechts ganz ohne irgendwelche Prüfung und das vertiefte Abklären der Hintergründe möglich sein soll». Das habe nichts mit fehlendem Liberalismus zu tun. Schliesslich sei die Änderung von Geschlecht und Vornamen im Personenstandsregister bereits heute möglich. Die bestehende Hürde, wonach die rechtliche Anerkennung der Geschlechtsänderung in einem gerichtlichen oder administrativen Verfahren festgestellt werden muss, sei aber wichtig.

Die SVP hat das Referendum jedoch trotz Gegenwehr nicht ergriffen. «Es handelt sich letztlich um wenige Personen und nicht um ein Massenphänomen. Deshalb haben wir auf das Sammeln von Unterschriften verzichtet», sagt Grüter. Er selber habe noch von keinen Missbräuchen gehört. Sei der erste Schub von Geschlechtsänderungen erfolgt, müsse man die Fälle jedoch genau betrachten.

Laut der «NZZ am Sonntag», die in der ersten Woche des Jahres in grösseren Städten und Kantonen nachgefragt hat, wollen bis jetzt Dutzende ihr Geschlecht ändern.

Zurück zu Mia, dem früheren Noah. Falls sie doch wieder einmal lieber als Mann registriert sein möchte: Einfach beim Zivilstandsamt melden, 75 Franken aus dem Portemonnaie nehmen – und erledigt ist der Identitätswechsel.

