Pflegende am Anschlag: Jobs vakant, Spitalbetten geschlossen

Gesundheitswesen Tausende Pflegejobs unbesetzt, viele Spitalbetten geschlossen – werden wieder Operationen verschoben? Das Gesundheitswesen sucht händeringend nach Personal. Eine Folge des Exodus: Es sind weniger Spitalbetten verfügbar. Im Winter könnte es deshalb zu Engpässen kommen. Mark Walther und Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 17.10.2022, 17.00 Uhr

In der ganzen Schweiz herrscht ein Pflegenotstand. Blick ins Lausanner Unispital. Keystone

Die Kurve sieht aus wie die Zeichnung eines holprigen Flugzeugstarts. Im April des letzten Jahres hob die Maschine ab und befindet sich seither im Steigflug.

Die Rede ist von den offenen Stellen im Gesundheitswesen. Im September waren laut dem Jobradar des Arbeitsmarktdaten-Unternehmens x28 rund 16'000 Stellen im Gesundheitsbereich ausgeschrieben. Geht es so weiter, dürften es Ende Jahr 18'000 sein und damit fast doppelt so viele wie im April 2021. In der Pflege arbeiten schweizweit rund 226'000 Menschen.

«Pflegefachmann» war im September mit 7470 der Beruf mit den meisten Vakanzen über alle Wirtschaftszweige hinweg. Die Fachangestellten Gesundheit folgten auf Platz 7. Die meisten, aber nicht alle offenen Stellen im Gesundheitswesen, betreffen die Pflege: Die Branche sucht auch Informatikerinnen, Logistiker und Buchhalter.

Über 500 Betten weniger als vor einem Jahr

Die steigende Zahl zu vergebender Jobs zeigt, dass der Exodus aus dem Gesundheitswesen anhält. Mehr als 300 Pflegende pro Monat verlassen den Beruf, wie der Berufsverband der Pflegenden (SBK) schreibt. Das hat zur Folge, dass die Spitäler Betten stilllegen müssen. Rund 530 Betten weniger als vor einem Jahr führt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in seiner Statistik. Auf den Intensivstationen kann jedes achte zertifizierte Bett nicht betrieben werden.

Die Bettenzahl schwankt über das Jahr hinweg. Dies etwa, weil die Zahl der Eingriffe über Weihnachten und Ostern sinkt oder weil das Personal Überzeit abbaut und Ferien bezieht. Vereinzelt gibt es temporäre Meldelücken. Insgesamt ist der Abwärtstrend aber deutlich sichtbar:

Ein Teufelskreis droht

Das Personal steht trotz aktuell wenig Covid-19-Patienten unter Dauerdruck. 5,5 Prozent der Spitalkapazitäten sind derzeit durch Covid-19-Erkrankte besetzt. «Die personellen Ressourcen sind heute schon knapp», sagt die Direktorin des Spitalverbandes H+, Anne Bütikofer.

Die Suche nach freien Betten unter den Spitälern hat bereits begonnen. Im Aargau melden die Spitäler ihre Notfallstationen wegen nicht mehr vorhandener Kapazitäten häufiger ab.

In den Spitälern und beim Bund blickt man angespannt auf den bevorstehenden Winter. Der koordinierte Sanitätsdienst der Armee teilt mit: «Ein stärkerer Anstieg von Covid-19-Patientinnen und -Patienten und von schweren Verläufen der saisonalen Grippe könnte insbesondere auf den Intensivstationen wieder zu einer sehr grossen Belastung führen.»

Das könnte vermehrt Personalausfälle nach sich ziehen, auch wegen Ansteckungen im Spital. Was wiederum den Druck auf das verbliebene Personal erhöhte und die Lust auf einen Jobwechsel steigern könnte. Ein Teufelskreis.

Erstes Spital verschiebt nicht dringliche Operationen

Der Sanitätsdienst der Armee erwartet keinen relevanten Anstieg der verfügbaren Kapazitäten im Winter. Die Reserven seien in den letzten zwei Jahren aufgebraucht worden.

Unter diesen Umständen sei eine erneute Verzögerung nicht dringlicher Eingriffe nicht auszuschliessen. An ersten Orten ist es bereits so weit: Das Spital Wallis hat angekündigt, in den nächsten Wochen die sogenannten Wahleingriffe zu verschieben. Schon während früherer Wellen wurden diese Behandlungen verschoben. Dazu gehören beispielsweise Operationen von Leistenbrüchen und des grauen Stars.

Michael Jordi, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren, hält die erneute Verschiebung nicht dringlicher Eingriffe an einigen Orten für ein realistisches Szenario – primär wegen des Personalmangels. Viele Kantone hätten dafür eine Gesetzesgrundlage geschaffen. Die Situation in den Spitälern sei abhängig davon, ob eine Covid-19-Variante auftauche, die eine grössere Krankheitslast mit sich bringe.

Mit der Impfung sich und andere schützen

Jordi erinnert an den Nutzen der zweiten Auffrischimpfung: «Wir haben alle die Möglichkeit, uns abzusichern.» Man schütze damit nicht nur sich, sondern auch das Gesundheitswesen und damit alle anderen.

Das BAG und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) empfehlen die vierte Impfung in erster Linie besonders gefährdeten Personen. In zweiter Linie gilt die Empfehlung für 16- bis 64-Jährige, die im Pflegebereich tätig sind oder besonders gefährdete Personen privat betreuen. In dritter Linie ist die Impfung allen ab 16 Jahren empfohlen (was für und gegen den Booster spricht – die wichtigsten Fragen und Antworten).

