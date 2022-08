Krankenkassenprämien steigen wiederEs wimmelt von faulen Ausreden und Halbwahrheiten. Die zusätzlichen Kosten bringen keinen zusätzlichen Nutzen. 1. Die St. Galler:innen sind nicht weniger gesund als die Waadtländer:innen, obwohl die Prämien der Waadtländer:innen 32% höher sind. 2. In der Schweiz gibt es 22% mehr Ärzte und Ärztinnen als in den Industrieländern, vor allem zu viele Spezialarzt-Praxen. 3. Zu viele kleine Akutspitäler 4. Zu viele unwirtschaftliche und unzweckmässige Medikamente 5. Überbehandlungen, vor allem in den letzten Lebenswochen 6. Vertragszwang der Krankenkassen 7. Die Gesundheitslobbys sind nach wie vor zu stark.