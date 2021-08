Gesundheitswesen 50 statt nur 10 Prozent Chefärztinnen: Kinderspital Zürich startet Aktionsplan für höheren Frauenanteil Bei den Assistenzärztinnen dominieren die Frauen, doch je höher die Kaderstufe, umso rarer werden sie. Das ist an fast allen Spitälern so. Das Kinderspital Zürich gibt nun Gegensteuer. Patrik Müller und Pascal Ritter 16.08.2021, 05.00 Uhr

Mehr Frauen auch in leitenden Positionen: Eine Kinderärztin. Foto: Fatcamera / E+

Kinderarzt – das ist heute ein Frauenberuf. Die Pädiatrie verfügt beim Nachwuchs über einen höheren Frauenanteil als die meisten anderen Fächer. So sind am Universitäts-Kinderspital Zürich (Kispi) rund 80 Prozent der Assistenzärzte eben keine Ärzte, sondern Ärztinnen. Doch dieser Anteil sinkt, je höher es bei den Karrierestufen nach oben geht.

Aus den 80 Prozent werden bei den Oberärztinnen noch knapp 70 Prozent, bei den leitenden Ärztinnen 40 Prozent und bei den Chefärztinnen gerade noch 10 Prozent. Das geht aus Zahlen hervor, die das Kispi in einer internen Information verbreitet hat. Eine leitende Ärztin sagt dazu gegenüber CH Media: «Wir verlieren heute viel zu viele hervorragende Ärztinnen.» Das Spital schöpfe das Potenzial des weiblichen Nachwuchses nicht aus.

«Zu viele Frauen verlassen uns, sie gehen in die Praxis oder an andere Spitäler.»

Georg Schäppi, seit Dezember 2020 CEO des Kispi, bestreitet diesen Befund nicht, im Gegenteil. Es bestehe Handlungsbedarf, sagt er: «Die Geschäftsleitung hat deshalb einen Aktionsplan verabschiedet, der die Möglichkeit für Frauen verbessert, Karriere zu machen.»

Kispi-Chef Georg Schäppi setzt dem Spital ehrgeizige Ziele.

Der Anstoss dazu sei aus dem Personal gekommen, und er selber fände dieses Anliegen sehr wichtig, betont Schäppi. Man meine es ernst und habe sich darum zahlenmässig Ziele gesetzt: Bis in fünf Jahren soll die Hälfte aller Positionen auf Ebene leitende Ärztin bzw. leitender Arzt, Abteilungsleitung und Departementsleitung mit Frauen besetzt ist.

Das Kispi, das rund 2500 Mitarbeitende beschäftigt, ist mit der Universität Zürich verbunden und somit auch in Forschung und Lehre engagiert, auch dort legt der Aktionsplan Ziele fest: 50 Prozent aller Lehrstühle sollen in zehn Jahren mit Frauen besetzt sein.

Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Wie genau diese Ziele erreicht werden sollen, steht noch nicht fest. Dafür hat das Kispi eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die aus internen und auch aus externen Spezialistinnen und Spezialisten besteht. Darum will CEO Schäppi noch nichts vorwegnehmen. Ein Ansatzpunkt sei sicher die Vereinbarung von Beruf und Familie. Bei Ärztinnen und Ärzten ist das besonders herausfordernd, da sie zu jenen Berufsgruppen mit den längsten und unregelmässigsten Arbeitszeiten gehören. Schaeppi geht davon aus, dass viele Massnahmen letztlich Frauen wie Männern zugute kommen werden.

Das Kispi ist kein staatliches Spital, sondern gehört der Eleonorenstiftung; der Aktionsplan und seine Massnahmen können darum autonom von der Geschäftsleitung und unabhängig vom Kanton und der Universität Zürich entschieden werden.

Hierarchisches Denken auf dem Rückzug

Für Schäppi sind die Ziele im Aktionsplan «durchaus realisierbar», sonst hätte man sie nicht reingeschrieben. Schäppi sagt, die Voraussetzungen seien auch darum gut, weil am Kispi - nicht zuletzt auch im Hinblick auf den Neubau - vieles in Bewegung geraten sei. Das hierarchische Denken sei auf dem Rückzug, Mitarbeiterveranstaltungen über virtuelle Kanäle, an denen alle teilnehmen dürfen, würden die Dienstwegkultur verdrängen. «Wir befinden uns in einer Zeit voller Veränderungen, und sie bietet die Chance, jetzt auch in der Frauenfrage die Entwicklung zu beschleunigen.»

Kaum verbindliche Ziele in anderen Spitälern

Das Ziel des Zürcher Kinderspital ist im Vergleich ehrgeizig. Die CH-Media-Redaktion hat eine Reihe Spitäler angefragt, welche Ziele sie sich setzen. Es zeigte sich, dass es zwar viele Massnahmen – etwa Teilzeitmöglichkeit, Kinderbetreuung, gezielte Talentförderung –, aber kaum Quoten oder verbindliche Ziele gibt.

Das Unispital Basel zum Beispiel hat einen differenzierten Plan mit Zielen ausgearbeitet. Im Jahr 2019 soll es 50 Prozent Kaderärztinnen und Frauen in Bereichs- oder Ressortleitungen geben. Bei den leitenden Ärztinnen und den Chefärztinnen sind die Ziele bescheidener. 35 beziehungsweise 25 Prozent werden angestrebt.

Am Unispital Zürich ist die Erhöhung der Frauenquote seit dem Jahr 2020 ein Kriterium für die Erfolgsbeteiligung von Kliniken. In Luzern gibt der Kanton für das oberste strategische Führungsgremium des Kantonsspitals eine Quote von 30 Prozent vor.