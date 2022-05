Schliessung von Spitälern: So wollen Kantone die Kosten senken

Gesundheitspolitik Schliessen bald mehr Regionalspitäler? Die Romandie macht es der Deutschschweiz vor – doch die Strategie hat ihre Tücken Zentrumsspitäler stärken und kleinere Spitäler schliessen: Mit diesem Vorgehen versuchen manche Kantone, die Qualität zu erhöhen und die Kosten im Gesundheitssystem zu senken. Was die Deutschschweiz von einem Pionierprojekt in der Romandie lernen kann. Julian Spörri, Lausanne Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spitälern, die nicht wirtschaftlich arbeiten, können die Kantone den Leistungsauftrag entziehen. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Sei es Wattwil im Toggenburg, Heiden im Kanton Appenzell Ausserrhoden oder Billens nahe Romont (FR): An diesen Orten wurde in den letzten Monaten ein Spital geschlossen. Es handelt sich nicht um Einzelfälle. Immer mal wieder ringt sich ein Kanton durch, ein Spital zu schliessen – oder in ein Gesundheitszentrum umzuwandeln.

So setzen etwa Freiburg und St.Gallen auf die Strategie, die stationäre Gesundheitsversorgung auf grössere Spitäler zu beschränken und kleineren Einrichtungen den Stecker zu ziehen. In diese Entwicklung reihen sich auch die Pläne der Zürcher Regierung ein, das Spital Affoltern per 2025 zu schliessen.

Grund für das Vorgehen sind wirtschaftliche Überlegungen. Denn Spitäler stellen den grössten Kostenfaktor im Schweizer Gesundheitswesen dar. Seit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung im Jahr 2012 müssen die Einrichtungen die Mittel für Investitionen selbst erwirtschaften und für allfällige Defizite aufkommen.

Erweist sich ein Standort als unrentabel, braucht es deshalb Anpassungen. Das kann so weit führen, dass ein Spital geschlossen und die Behandlungen auf ein effizienter arbeitendes Zentrumsspital verlagert werden.

Dass es in der Schweiz auch mit weniger Spitälern gehen würde, zeigte im Jahr 2018 eine Studie der Beratungsfirma PWC. Sie kam zum Schluss, dass ab rund 50 Betrieben eine gute Grundversorgung sichergestellt werden könnte. Zum Vergleich: Aktuell gibt es landesweit 276 Spitäler – Tendenz sinkend (siehe Box und Grafik).

Zahl der Spitäler erreicht Niveau von 1970 Lange Zeit stieg die Anzahl Spitäler in der Schweiz parallel zum Bevölkerungswachstum und der wirtschaftlichen Entwicklung an. Ab dem Jahr 1982 kehrte sich der Trend um. Die Zahl der Betriebe reduzierte sich kontinuierlich, sodass heute mit 276 Spitälern wieder das Niveau von 1970 erreicht ist. Anne Bütikofer, Direktorin des Spitalverbands H+, erklärt: «Der Hauptgrund für die Redimensionierung der Spitallandschaft ist der medizinisch-technische Fortschritt.» Dieser habe eine Reduktion der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer und eine Verlagerung von Leistungen vom stationären in den ambulanten Bereich ermöglicht. Dies widerspiegelt sich auch in der Abnahme der Bettenzahl. Bütikofer verweist darauf, dass die Reduktion der Anzahl Spitäler nicht immer auf die Schliessung von Standorten zurückzuführen sei, sondern dass manche Betriebe auch fusioniert hätten.

Dem Pionierprojekt drohte der Konkurs

Ein Spital zu schliessen, stellt aber keine leichte Aufgabe dar. Der Widerstand aus der lokalen Bevölkerung ist gewiss. Das war in Wattwil nicht anders als in Affoltern. Spannend ist deshalb ein Blick in die Romandie. Genauer: in die Gegend Riviera-Chablais am östlichen Teil des Genfersees. Die Region ist eine Vorreiterin, wenn es darum geht, voll und ganz auf ein Zentrumsspital zu setzen.

Bereits um die Jahrtausendwende lancierten die Kantone Waadt und Wallis entsprechende Pläne. Vor sieben Jahren starteten dann die Bauarbeiten für ein neues Hauptspital in Rennaz (VD). Nach dessen Eröffnung im Herbst 2019 wurden die Spitäler von Aigle, Montreux, Monthey und Vevey geschlossen. Gewisse Räumlichkeiten dienen seither in der Form eines Gesundheitszentrums als dezentrale Anlaufstelle.

Alles anzeigen

Das Projekt stellte sich jedoch schnell als finanzielles Fiasko heraus. Im Jahr 2019 betrug das Defizit 17,9 Millionen Franken – dreimal höher als erwartet. Um einen Konkurs zu verhindern, gewährten die beiden Kantone Waadt und Wallis dem Betrieb eine Bürgschaft von 80 Millionen Franken. Kurze Zeit später trat der Spitaldirektor zurück und eine parlamentarische Untersuchungskommission wurde eingesetzt.

Bevölkerung bevorzugt lokale Standorte

Zu den Ursachen für die finanziellen Probleme des Spitals zählen Verzögerungen im Zeitplan und unerwartet niedrige Einnahmen nach der Eröffnung. So liessen sich weit weniger Patientinnen und Patienten in der neuen Einrichtung behandeln als gedacht.

Laut Philippe Vuillemin, Präsident der parlamentarischen Aufsichtskommission des Spitals Riviera-Chablais, wurde unterschätzt, wie stark die Waadtländerinnen und Walliser an ihren lokalen Spitälern hängen: «Es war ein Fehler zu denken, dass man vier Standorte schliessen kann und die Bevölkerung von einem Tag auf den nächsten in das neue Zentrumsspital geht.»

Eine solche Umstellung benötige mehrere Jahre Zeit, was man im Budget nicht berücksichtigt habe, so der Waadtländer FDP-Kantonsparlamentarier.

Vuillemin ist nach wie vor überzeugt, dass der Bau des Zentrumsspitals und die Schliessung der unrentablen Kleinspitäler der richtige Schritt war. Er betont, dass die finanzielle Situation des Betriebs mittlerweile besser sei. Dies bestätigt auch das Spital: «Zwar sind die Ergebnisse des vergangenen Jahres noch defizitär, doch sind sie weitaus besser als ursprünglich im Budget vorgesehen.»

Der Betrieb wolle bis im Jahr 2026 schwarze Zahlen schreiben, sagt ein Sprecher. Er verweist darauf, dass sich die Patientenzahlen erfreulich entwickeln würden. «Die Bevölkerung hat das neue Krankenhaus angenommen», so sein Fazit.

Blick auf das Westschweizer Hopital Riviera-Chablais in Rennaz. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Dass dies eine Weile gedauert hat, dürfte auch anderen Kantonen eine Warnung sein. Gewiss: Der Bau eines neuen Spitals und die Stärkung eines bestehenden Zentrumsspitals sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die entscheidende Frage ist jedoch dieselbe. Wie schafft man es, dass die Menschen über den Verlust ihres «eigenen» Spitals hinwegkommen und die zentralisierten Strukturen gut ausgelastet werden?

Spezialisierung als Alternative zur Schliessung

Für Philippe Vuillemin ist klar: «Man muss der Bevölkerung trotz Spitalschliessung einen Mehrwert bieten, damit sie die neue Situation akzeptiert.» Beispielsweise gelte es den Einwohnerinnen und Einwohnern von Aigle aufzuzeigen, dass sie für eine Krebsbehandlung nicht mehr ins entferntere Lausanne müssten, sondern in Rennaz behandelt werden könnten.

Auch beim Spitalverband H+ stellt man fest, dass der Unmut der Bevölkerung vielfach daher rühre, dass Veränderungen als Leistungsabbau wahrgenommen würden. «Häufig sind es aber genau die Anpassungen des Angebots, die dafür sorgen, dass die Qualität steigt», sagt Direktorin Anne Bütikofer. So vereinfache es die Konzentration in der Spitallandschaft zum Beispiel, das nötige Fachpersonal zu finden.

Um dies zu erreichen, müssen jedoch nicht zwangsläufig Spitäler geschlossen werden. «Mancherorts lohnt sich eine Spezialisierung auf Bereiche, in denen ein Spital besonders stark ist und so eine Leuchtturmfunktion einnehmen kann», sagt Bütikofer. «Dadurch kann regional ein Standort aufrechterhalten werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen