EFAS: Ständerat für neues Finanzierungsregime im Gesundheitswesen

Gesundheit Und plötzlich steht die Reform: Die Finanzierung von Gesundheitsleistungen wird umgekrempelt Schon 13 Jahre schwirrt die Idee einer einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen im Parlament herum. Drei Jahre und zwölf Sitzungen brauchte die Gesundheitskommission für die Vorbereitung. Im Rat flutschte sie einfach durch. Ist das nun gut? Anna Wanner 01.12.2022, 21.24 Uhr

Der Schlüssel der Finanzierung von Gesundheitsleistungen wird neu definiert: Prämienzahler sollen entlastet werden. Carmela Odoni

Fast unheimlich ruhig verlief die Debatte über die grösste Gesundheitsreform seit mindestens zehn Jahren: Der Ständerat entschied mit deutlicher Mehrheit, die Finanzierung im Gesundheitswesen umzukrempeln und alle Leistungen aus derselben Kasse zu finanzieren. Heute zahlen die Versicherten überproportional mehr, weil der ambulante Bereich stark wächst und alleine von Prämien finanziert wird. Wohingegen die Kantone die (stagnierenden) stationären Leistungen zu 55 Prozent übernehmen, die Versicherer zahlen 45 Prozent.

Fast unheimlich erschien die gesittete Debatte, weil die Versicherer und Kantone sich lange nicht einigen konnten, die Vorlage stand mehrfach kurz vor dem Abgrund. Die Gesundheitskommission und die Gesundheitsverwaltung haben viel Zeit aufgewendet, zwölf Sitzungen abgehalten – aber offenbar einen tragfähigen Kompromiss ausgehandelt, denn er flutschte im Ständerat ohne grosse Widerrede durch. Das ist erfreulich, und auch ein wichtiges Zeichen für künftige Projekte.

Zwar entstehen aus der Vorlage keine konkreten Spareffekte. Entscheidend an der Reform ist aber, die Kantone stärker in die Finanzierung der Gesundheitskosten einzubinden – und damit auch in die Verantwortung zu nehmen. Denn sie sitzen an den grossen Hebeln, um im Gesundheitswesen zu sparen: Sie verfügen über die Spitallisten und entscheiden über die Zulassung von Ärzten, sowie neu auch über die Zulassung nicht ärztlicher Leistungen.

