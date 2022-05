Tardoc: Bundesrat vertagt Entscheid um 12-Milliarden-Deal

Gesundheit Streit um 12-Milliarden-Deal geht weiter: Bundesrat vertagt den Tardoc-Entscheid Nach drei Jahren Hin und Her kommt Gesundheitsminister Alain Berset zum Schluss, der Tardoc genüge den Anforderungen nicht. Er hat seinen Kollegen empfohlen, ihn nicht zu genehmigen. Diese haben den Entscheid zwar vertagt, doch die Nervosität in der Branche ist hoch: Folgt ihm der Gesamtbundesrat? Anna Wanner Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Bundesrat Alain Berset mied am Mittwoch den Gang vor die Medien. Der Gesamtbundesrat wollte sich zum Tarif Tardoc nicht entscheiden. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Viel wird seit Wochen gewerweisst: Wann bringt Gesundheitsminister Alain Berset die Reform des Ärztetarifs Tardoc in den Bundesrat? Und was wird er seinen Kollegen empfehlen? Die Nervosität ist hoch. Denn es geht um viel. Genauer gesagt, um 12 Milliarden Franken, die unter der Ärzteschaft neu verteilt werden sollen.

Und es geht letztlich um die zentrale Frage, ob das Schweizerische System der Tarifautonomie noch funktioniert. Denn die Ärzteschaft FMH hat zusammen mit dem Versicherungsverband Curafutura und den Unfallversicherern MTK sieben Jahre und Millionen Franken in die Entwicklung des neuen Tarifs gesteckt. Ein Scheitern wäre für sie nur schwer zu verdauen.

Das Problem: Der zweite Versicherungsverband Santésuisse sowie der Verband der Spitäler Hplus lehnen den Tardoc ab - zumindest bisher. Sie erarbeiten einen eigenen Tarif, der sich aus Pauschalen für den ambulanten Bereich zusammensetzt. Erste Grundlagen sind parat, die Pauschalen sind heute aber noch weit entfernt von einer Umsetzung. Trotzdem verlangen Hplus und Santésuisse nebst Anpassungen des Tardocs auch eine zeitgleiche Einführung mit den Pauschalen.

Der Bundesrat muss in dieser Situation Schiedsrichter spielen. Um wie viel es geht, lässt sich nicht nur am Milliarden-Volumen des Tarifs, sondern auch an den Gerüchten messen, die im Umlauf sind. Etwa, dass Haus- und Kinderärzte, die den Tardoc unterstützen, gar nicht profitieren würden. Oder dass es einen neuen Deal mit den Spitälern gebe, die plötzlich 400 Millionen Franken zusätzlich über den Tardoc erhalten sollten. Unwahrheiten werden herumgereicht, Verunsicherung geschürt.

Laut gut informierten Quellen hat Alain Berset gestern das Geschäft in den Gesamtbundesrat gebracht und eine Nicht-Genehmigung beantragt. Das Gremium vertagte aber den Entscheid. Der Streit geht also weiter.

Von Provokationen und Unterstellungen

Manchmal sagt ein Nicht-Entscheid aber auch schon viel aus. Geht es nämlich nach einem neuen Rechtsgutachten, das der Ärzteverband FMH in Auftrag gegeben hat, sollte der Bundesrat den Tarifvertrag genehmigen. Ueli Kieser, Professor für Gesundheitsrecht, und Gesundheitsökonom Willy Oggier kommen zum Schluss: Die rechtlichen Vorgaben seien erfüllt.

Wieso zögert der Gesamtbundesrat den Entscheid hinaus? Dafür gibt es mehrere mögliche Gründe. Erstens scheinen sich die Spitäler zu bewegen: Ihre Abneigung gegenüber dem Ärztetarif Tardoc weicht zunehmend der Einsicht, dass der Tarif gar nicht so nachteilig ist. Würden die Spitäler dem Tardoc zustimmen, erleichterte dies die Umsetzung massiv. Gesundheitsminister Berset führte bisher als grossen Vorbehalt an, dass er den Tarif nicht gegen den Widerstand der Spitäler durchdrücken wollte.

Zweitens führt vor allem aber die Kostenfrage zu grosser Unsicherheit. Die Tardoc-Entwickler beteuern, dass die vom Gesetz vorgeschriebene Kostenneutralität für die ersten drei Jahre gegeben sei. Eine Premiere. Die Kosten sollten also nicht wesentlich steigen. Dann aber - so die Vermutung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und auch der Tardoc-Gegner - komme ein Kostenschub auf die Prämienzahler zu. Simulationen von Santésuisse rechnen mit bis zu 1,5 Milliarden Mehrkosten pro Jahr. Das entspricht rund 4 Prämienprozenten. Santésuisse-Vizepräsident Thomas J. Grichting sagt:

«Einen solchen Tarif sollte der Bundesrat nicht genehmigen.»

Zwingende Vorgaben würden darüber hinaus nicht eingehalten: Dass der Tarif wirtschaftlich und billig sowie transparent sein muss. Grichting kommt zum Schluss: «Ein bundesrätliches Nein zum Tardoc wäre eine grosse Chance, um die manifesten Mängel zu beheben und ein modernes Tarifmodell mit ambulanten Pauschalen und Tardoc-Elementen zu schaffen» Aber das brauche Mut angesichts des massiven Lobbyings.

Für die Entwickler des Tardocs ist das eine Provokation. Sie haben den Tarif vor drei Jahren eingereicht und seither drei Mal auf Wunsch des BAG nachgebessert. Und sie warnen vor einem Scherbenhaufen, sollte der Bundesrat den Tarif tatsächlich ablehnen. Das Gesundheitswesen, das auf der Tarifpartnerschaft aufbaut, sei akut gefährdet. Heute handeln Krankenkassen und Leistungserbringer, darunter Ärztinnen, Spitäler und Physiotherapeuten die Tarife aus, die Behörden müssen sie genehmigen - oder eben ablehnen. Funktioniert das nicht mehr, ist das System blockiert, reformunfähig.

Die Vertrauenskrise setzte schon früher ein

Um ein mögliches Fiasko abzuwenden, hat nun auch das Parlament reagiert und die zerstrittenen Verbände am Donnerstag zu einem Hearing der Gesundheitskommission eingeladen. Dass der Bundesrat das Ergebnis abwarten und die Arbeit des Parlaments nicht mit einem vorgängigen Entscheid desavouieren will, ist ein dritter möglicher Grund für die Vertagung.

Doch es ist eben auch ein alarmierendes Zeichen: Die Genehmigung eines Tarifs fällt in die Kompetenz des Bundesrats. Das Parlament hat nichts damit zu tun. Wenn die Gesundheitskommission die Verbandsspitzen einlädt, um zu erfahren, wieso der Bundesrat den Tarif nicht genehmigt, ist das Ausdruck einer akuten Vertrauenskrise.

Diese schwelt schon länger. Im November lud bereits der Gesamtbundesrat die Präsidenten von FMH, HPlus, Curafutura und Santésuisse zu einer gesundheitspolitischen Klausur ein und verlangte Einsicht in die Entwicklung und den Stand der Tarife. Offenbar vertrauten die Bundesratsmitglieder den Informationen des zuständigen Bundesrats Berset nicht. Und offenbar reichen sie noch immer nicht als Grundlage, um nun einen Entscheid mit derart grosser Tragweite zu fällen.

Hinter dem 12-Milliarden-Deal stecken handfeste Interessen. Es wird massiv lobbyiert - bis in den Bundesrat. Es wird hart ausgeteilt und ja, es wird auch gelogen. Das ist nicht eben förderlich, um eine Vertrauensbasis zu schaffen: für diesen Entscheid, aber auch für künftige Reformen.

