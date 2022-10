Pharmastreit: BAG will Zugang zu Medikamenten erschweren

Gesundheit Wegen Pharmastreit: Kann diese Frau bald nicht mehr an die Sonne ? Die Medikamentenpreise gehören zu den grossen Kostentreibern im Gesundheitswesen. Deshalb will das Bundesamt für Gesundheit den prämienfinanzierten Zugang zu neuen Therapien nur noch bei «grossem Mehrnutzen» erlauben. Wie der Fall von Jasmin Barman zeigt, könnten die Folgen für Patientinnen einschneidend sein. Anna Wanner Jetzt kommentieren 23.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jasmin Barman leidet an einer seltenen angeborenen Lichtkrankheit. Wenn sie wenige Minuten mit direktem Sonnenlicht in Kontakt kommt, verspürt sie starke Schmerzen bis hin zu Verbrennungen zweiten Grades. Ein neues Medikament schafft Abhilfe, ist aber in der Schweiz nicht zugelassen. Daniel Auf Der Mauer / 13photo

Auch im Sommer kleidete sie sich stets langärmelig. Jasmin Barman bewegte sich immer dem Schatten entlang und mit einem lichtabweisenden Trekkingschirm in der Tasche. Die heute 45-Jährige musste ihre Haut seit Geburt vor sichtbarem Licht, hauptsächlich Sonnenlicht schützen. Denn ein Gendefekt führt dazu, dass der Aufbau des roten Blutbaustoffs gestört wird. Exponiert sich Barman dem Sonnenlicht, führt das zu Verbrennungen. Bereits zehn Minuten reichen, um die Haut stark zu reizen. Trotz Vorsicht litt Jasmin Barman stets unter Schmerzen.

Die Krankheit Erythropoetische Protoporphyrie (EPP) ist selten und auch deshalb schwer zu diagnostizieren. Bis vor wenigen Jahren war sie auch kaum erforscht. Barman selbst erlebte, wie sogar erfahrene Hautärzte nicht herausfanden, an was sie genau litt. Über einen Wikipedia-Artikel stellte sich die Molekularbiologin die Selbstdiagnose. Da war sie 27. Seither hatte sie verschiedene Medikamente ausprobiert und den Glauben an eine Besserung fast verloren. Im Alter von 34 Jahren probierte sie im Rahmen einer Studie ein neues, damals noch nicht zugelassenes Medikament aus.

Für Barman ist das Medikament «lebensverändernd», wie sie sagt. Sie kann sich seither ohne Einschränkungen bewegen, mit Freunden auch mal im Freien abmachen, den Bus zur Arbeit nehmen. Doch seit ein paar Wochen lebt Barman mit einer neuen Ungewissheit: Das Medikament ist in der Schweiz nicht zugelassen und könnte für sie bald nicht mehr verfügbar sein, obwohl sie es alle paar Monate braucht.

Hintergrund ist ein lange schwelender Streit zwischen der Pharmaindustrie und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG). Das Verfahren für die Zulassung neuer Medikamente ist komplex: Die Herstellerfirma muss für die Zulassung einer neuen Therapie klinische Studien einreichen, welche die Heilmittelbehörde Swissmedic prüft. Nach der Marktzulassung muss das BAG entscheiden, ob das Medikament sowohl wirksam, zweckmässig wie auch wirtschaftlich ist - und also von der obligatorischen Krankenversicherung vergütet werden soll. Nur in diesem Fall kommt es auf die begehrte Spezialitätenliste, welche alle Medikamente umfasst, die von der Krankenkasse vergütet werden. Dabei bewertet das BAG die Medikamente für seltene Krankheiten nach denselben strengen Kriterien wie solche für Volkskrankheiten.

Bei Medikamenten für seltene Krankheiten fehlen mangels Fallzahlen oft grössere klinische Studien. Dasselbe gilt für Medikamente für Kinder, sowie Krebstherapien, die auf neue Bereiche angewandt werden. Um sie für Patienten zugänglich zu machen, gibt es darum die Vergütung im Einzelfall, der Artikel 71 der Krankenversicherungsverordnung. Dieser regelt, in welchen Fällen die Medikamente von den Krankenkassen finanziert werden: Falls die Erkrankung mit einer schweren chronischen Beeinträchtigung einhergeht oder lebensbedrohlich ist, sowie keine angemessene Therapiealternative besteht und ein hoher Nutzen erwartet werden kann.

Aus Sicht des BAG muss das System verbessert werden. Über 40’000 Einzelfälle müssen die Versicherer jährlich entscheiden. Wobei im System viel Willkür liegt: Abhängig vom behandelnden Arzt, der Krankenkasse und deren Vertrauensarzt kann der Entscheid über eine Vergütung sehr unterschiedlich ausfallen. Ob ein Patient eine dringend benötigte Therapie erhält, sollte künftig nicht mehr von der Versicherung abhängen. Gleichzeitig will der Bundesrat den Zugang für Patienten beschleunigen sowie die Kosten möglichst tief halten.

Um dies zu erreichen, will er die Bewertung für alle Medikamente vereinheitlichen, indem alle Krankenkassen die gleichen Bewertungskriterien verwenden. Nur wenn ein Medikament einen «grossen therapeutischen Mehrnutzen» verspricht, also mindestens 35 Prozent besser wirkt als herkömmliche Therapien, soll es auch von den Krankenkassen vergütet werden.

Neue Nutzenbewertung und Preisabschläge* des BAG Nutzenkategorie A : sehr grosser therapeutischer Fortschritt - Preisabschlag von mindestens 40 Prozent im Vergleich zu Höchstpreis auf Spezialitätenliste

: sehr grosser therapeutischer Fortschritt - Preisabschlag von mindestens 40 Prozent im Vergleich zu Höchstpreis auf Spezialitätenliste Nutzenkategorie B : grosser therapeutischer Fortschritt - Preisabschlag von mindestens 50 Prozent im Vergleich zu Höchstpreis auf Spezialitätenliste

: grosser therapeutischer Fortschritt - Preisabschlag von mindestens 50 Prozent im Vergleich zu Höchstpreis auf Spezialitätenliste Nutzenkategorie C : grosser erwarteter therapeutischer Fortschritt - Preisabschlag von mindestens 60 Prozent im Vergleich zu Höchstpreis auf Spezialitätenliste

: grosser erwarteter therapeutischer Fortschritt - Preisabschlag von mindestens 60 Prozent im Vergleich zu Höchstpreis auf Spezialitätenliste Nutzenkategorie D: moderater, geringer oder kein therapeutischer Fortschritt - wird mangels Mehrnutzen nicht vergütet

*Hinweis zum Preisabschlag: Der Preis eines Medikaments wird anhand des Preises im Ausland (Schaufensterpreis) oder bei bereits zugelassenen Medikamenten am Preis der Spezialitätenliste gemessen.

Für Barman sind diese Aussichten schlecht. Die Firma Clinuvel, die ihr Medikament herstellt, ist eine australische Biotech-Firma. Zwar ist es in den USA, der EU und Australien zugelassen, doch der Prozess ist gerade für kleine Firmen aufwendig und teuer. Die Schweiz als kleiner Markt mit 40 Patienten, die von der Zulassung profitieren würden, nicht wahnsinnig interessant. Heute können die Ärzte das Medikament über den Artikel 71 aus der EU beziehen – Barman wurde über ihre Professorin und klinische Tests am Triemli-Spital erstmals darauf aufmerksam. Seither setzt sie sich für dessen Zulassung und auch den Zugang für Patienten in anderen Ländern ein.

Für die Therapie muss ihre Ärztin jährlich eine Einzelfallvergütung beantragen. Wegen anfänglich grossen Unterschieden zwischen den Krankenkassen hat die Patientenorganisation, der Barman angehört, für einzelne Fälle einen Anwalt eingeschaltet, so dass in der Schweiz alle 40 Personen, denen das Medikament hilft, es auch erhalten. Kostenpunkt: Etwa 7000 Franken pro Monat.

Doch die neue Regel des BAG könnte den Zugang künftig verhindern, wie Barman ausführt. Ausgerechnet die transparente Preispolitik wird der Herstellerfirma zum Verhängnis. Die meisten grossen Hersteller operieren mit sogenannten Schaufensterpreisen und gewähren den Ländern individuell Abschläge. Nicht aber das kleine Biotech, das in ganz Europa denselben Preis verlangt. Ein Preisabschlag von 40 Prozent würde den Zugang für die Patienten in der Schweiz akut gefährden, weil es sich schlicht nicht rechnet.

Das EPP-Medikament gehört zur Ausnahme. Von den 40000 Einzelfallvergütungen betreffen 80 Prozent Medikamente, die in der Schweiz zwar zugelassen sind, aber entweder für eine andere (Krebs-) Erkrankung eingesetzt werden – oder (noch) nicht von den Krankenkassen bezahlt werden. Die neue Regel hätte aber auch für diese Patientinnen direkte Folgen. Denn laut Branche ist es in vielen Fällen schlicht nicht möglich, einen grossen therapeutische Mehrnutzen von 35 Prozent nachzuweisen. Zudem ist der Preisabschlag so hoch, dass die Rechnung für viele Firmen nicht aufgeht – und die Firmen die Zulassung erst auf einem anderen Markt suchen. Für Kranke in der Schweiz verzögert sich dadurch den Zugang neuartiger Medikamente.

Trotz massiver Kritik gibt sich das BAG nicht einfach geschlagen. Die Verantwortlichen verweisen auf die massiven Kosten, die durch neue, innovative Medikamente entstehen. Vor dem Hintergrund der ständig steigenden Prämienlast müssten die Hersteller nun Hand bieten. Denn das Preisproblem besteht nicht alleine bei der Einzelfallvergütung. Der angedachte hohe Preisabschlag steigere das Interesse, ein Medikament schnell auf die Spezialitätenliste zu bringen und helfe dem BAG bei Verhandlungen. Es hat ein Pfand in der Hand, um den Preis zu drücken.

Doch der Widerstand geht über die Branche hinaus. Ärzte, Patientenorganisationen und auch Versicherer wollen die Änderung von Artikel 71 abwenden. Obwohl es sich um eine Verordnungsänderung handelt, die der Bundesrat verfügen kann, berät aktuell die nationalrätliche Gesundheitskommission die Vorlage. In einem Brief an die Parlamentarier warnt die Branche, damit würden keine Probleme gelöst, viel mehr würden sie verschärft. Leidtragende seien die Patienten, die aus wirtschaftlichen Gründen keinen Zugang mehr zu Therapien erhielten, die einen Nutzen versprechen, aber entweder nicht zugelassen sind oder nicht mehr vergütet werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen