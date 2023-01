Spitälern fehlt das Geld: Medizinische Versorgung am Anschlag

Gesundheit Krise auf Notfällen und in der Pflege: Ist die Grundversorgung in Zukunft noch gewährleistet? Höhere Löhne, bessere Kinderbetreuung, mehr Planbarkeit: Die Forderungen des Pflegepersonals erfahren eine breite Akzeptanz, sie führen aber zu mehr Kosten. Dabei haben die Spitäler bereits heute ein Finanzierungsproblem. Anna Wanner Jetzt kommentieren 27.01.2023, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Notfall-Stationen sind auch in der Schweiz stark ausgelastet: Mitarbeiter des Kantonsspitals Aarau. Bild: Claudio Thoma

Der Klagebrief der Spitäler ist lang: höhere Energiepreise um 10 bis 50 Prozent, teurere Materialien, Lebensmittel sowie Baukosten (plus 2 bis 10 Prozent), ein veralteter Tarif, der dazu führt, dass Leistungen im spitalambulanten Bereich um etwa 30 Prozent unterfinanziert sind. Und jetzt kommt die Umsetzung der Pflegeinitiative dazu, die höhere Löhne, bessere Kinderbetreuung und Betreuungsschlüssel in der Pflege verlangt. Kurz: noch mehr Kosten.

Während die Besserstellung der Pflege breit abgestützt ist, will die Kosten niemand tragen. Dabei zeigt ein Blick auf die Situation der Spitäler, dass die meisten bereits vor der Inflation zu wenig Rendite abwarfen: Trotz einer gewissen Erholung nach dem ersten Pandemiejahr wiesen die Schweizer Akutspitäler eine «ungenügende Profitabilität» aus, wie die Unternehmensberater von PwC in einem Bericht festhalten. Besserung ist nicht in Sicht. Denn die Spitäler können die Preise nicht einfach aufschlagen, sie müssen die Tarife mit den Versicherern aushandeln. Doch diese sind wiederum wenig interessiert daran, den Prämienzahlenden neue Kosten aufzuladen.

Für die Spitäler sind das schlechte Nachrichten. «Ohne tarifliche Anpassungen erhöht sich der wirtschaftliche Druck weiter», steht im PwC-Bericht. Für viele Spitäler steige die Gefahr, in Zukunft rote Zahlen zu schreiben und Investitionen in Digitalisierung und Infrastruktur infolge einer strukturellen Unterfinanzierung nicht mehr tragen zu können.

«Es braucht sicher nicht mehr Geld im System»

Bereits im Oktober forderte der Spitalverband Hplus, es brauche mehr Geld im System. Um die Teuerung abzufedern, müssten «dringlich» alle ambulanten und stationären Tarife linear in der Grössenordnung von rund 5 Prozent erhöht werden, schlug Hplus vor.

Preisüberwacher Stefan Meierhans Peter Klaunzer / KEYSTONE

Preisüberwacher Stefan Meierhans entgegnet: «Es braucht sicher nicht mehr Geld.» Mit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung im Jahr 2012 wollte der Gesetzgeber die Effizienz im Spitalsektor erhöhen, die Spitäler sollten ohne staatliche Hilfe auskommen. Zur Überprüfung hat der Preisüberwacher jedes Jahr die Kosten aller Akutspitäler verglichen. «Von Anfang an stellten wir auf Basis unserer nationalen Spitalbenchmarkings überhöhte Tarife fest und empfahlen markante Senkungen», sagt Meierhans. Die Kantonsregierungen seien diesen jedoch nur selten gefolgt. «Lieber haben sie mit Steuergeldern allfällige Finanzierungslücken gestopft.» Für den Preisüberwacher ist klar: «Die Kantone haben es aufgrund ihrer Doppelrolle als Tarifgenehmigungs- und -festsetzungsbehörden leider versäumt, die Effizienz der Spitäler zu steigern.»

Die Versicherer sehen keine Eile, die höheren Tarife anzupassen, das würde sich direkt auf die Prämien niederschlagen. Für sie hat die Anpassung des Tarifsystems Priorität. «Der neue ambulante Tarif Tardoc liegt bereit», sagt Simone Hinnen vom Versicherungsverband Curafutura. Medizinische Leistungen würden dadurch sachgerecht abgegolten. «Der Bundesrat muss ihn endlich umsetzen.»

Deutschland krempelt sein ganzes System um

Eine eindeutige Strategie liegt nicht vor. Die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss will daher eine Grundsatzdiskussion lancieren: Funktionieren die 2012 eingeführten Fallpauschalen noch, um die Grundversorgung in der Zukunft sicherzustellen?

SP-Nationalrätin Sarah Wyss (BS) Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Ihre Zweifel rühren nicht von ungefähr. In Deutschland, das die Fallpauschalen in den Neunzigerjahren einführte und der Schweiz als Vorbild diente, krempelt Gesundheitsminister Karl Lauterbach gerade das System um. Im Dezember hat er vor den Medien erklärt, die Spitäler befänden sich in einem «Hamsterrad». Sie müssten möglichst günstig und möglichst viel produzieren. Das will er ändern. Bei deutschen Patientinnen und Patienten sollen die Behandlungen bald wieder «mehr nach medizinischen und weniger nach ökonomischen Kriterien erfolgen».

In Deutschland ist die Situation auf den Notfällen prekärer. Die hiesigen Spitäler erhalten teilweise mehr Zuschüsse von der öffentlichen Hand. Wyss will darum wissen, «ob ein Fallpauschalensystem der Qualität und auch der Versorgungssicherheit dient». Sie fragt den Bundesrat in einer Interpellation, ob Handlungsbedarf bestehe, das System zu überdenken. «Falls nicht, wie gedenkt er künftig die Grundversorgung mit diesem System sicherzustellen?»

Die Skepsis ist vorderhand gross. Die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) sagt auf Anfrage ab: «Für die GDK steht eine Abkehr vom Fallpauschalensystem nicht zur Diskussion.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen