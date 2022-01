Kantone sind uneinig: Wer zahlt die Corona-Defizite der Spitäler?

Gesundheit Kantone streiten sich: Wer zahlt die Corona-Defizite der Spitäler? Alleine für das Jahr 2020 finanzierten die Kantone pandemiebedingte Zusatzausgaben sowie Ertragsausfälle der Spitäler in der Höhe von 1,1 Milliarden Franken. Für 2021 kommen weitere Zahlungen hinzu. Der Kanton Zürich verlangt eine solidarische Finanzierung unter den Kantonen, andere wollen den Bund zur Kasse bitten. Eine Übersicht. Anna Wanner Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mehr Personal, mehr Geräte, mehr Schutzeinrichtungen: Das Universitätsspital CHUV in Lausanne hat mit der Behandlung von vielen Covid-Patienten mit schweren Verläufen ein Defizit angehäuft. Gaetan Bally / KEYSTONE

Rund 122 Millionen Franken investierte Zürich in den letzten zwei Jahren in die Spitäler des Kantons, um die Versorgung angesichts der anhaltenden Krise sicherzustellen. Die Spitäler betreiben seit zwei Jahren einen Zusatzaufwand, passen die Kapazitäten ständig neu an die aktuelle Situation an und mussten auf Geheiss des Bundes gewisse Behandlungen verschieben. Dieses Operationsverbot im März/April 2020 führte laut einer Studie der Beratungsfirma PWC zu Ertragsausfällen von rund 500 Millionen Franken in den Schweizer Spitälern - angehäuft in nur 40 Tagen. Behandlungen wurden in der Folge nachgeholt und das Minus teilweise kompensiert. Doch auch nach dem Lockdown konnten einzelne Spitäler nicht wieder in den Normalbetrieb übergehen.

Weiter wendeten sie mehr Geld fürs Personal auf, schafften neue Geräte an und mussten Abteilungen auch baulich anpassen. Gemäss Schätzungen von PWC verursachte die Pandemie 2020 in den hiesigen Gesundheitsinstitutionen einen finanziellen Schaden in der Höhe von 1,3 bis 1,5 Milliarden Franken.

Gezwungen, defizitär zu wirtschaften

Eigentlich gilt seit zehn Jahren die neue Spitalfinanzierung, wonach die Spitäler eigenständig wirtschaften sollten. Doch das gelingt während der Pandemie auch aus einem weiteren Grund nicht: Die Pauschale zur Behandlung von Covid-Patienten deckt die Kosten nicht. Vor allem bei schweren Verläufen, wenn Patienten auf den Intensivstationen landen, zahlen die Zürcher Spitäler im Schnitt 2113 Franken zusätzlich pro Tag und Patient, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion berechnete.

Diese Zusatzkosten will Zürich nicht mehr alleine tragen. Die Regierung will die umliegenden Kantone in die Finanzierung einbinden. Das Unispital Zürich hat in Absprache mit dem Kanton bereits im Dezember erste Rechnungen an die Kantone Aargau, Thurgau, Schwyz und Graubünden verschickt. Rechnungen für Covid-Patienten des Unispitals, die ihren Wohnsitz nicht in Zürich haben. Das stösst auf Kritik. Diese Zeitung berichtete.

Zürich ist nicht der einzige Kanton, der an den Zentrumslasten schwer zu tragen hat. Genf hat mit dem Unispital HUG die grössten Zuschüsse geleistet: 168,5 Millionen Franken zahlte der Kanton 2020 ans Defizit, zusätzlich gingen 10,7 Millionen an fünf Privatkliniken. 2021 schiesst der Kanton nochmals 130 Millionen Franken nach, um unter anderem den Ausbau von 125 Betten und 12 Notfallboxen zu finanzieren.

Alles anzeigen

In der Waadt hat das Parlament 150 Millionen Franken für die pandemiebedingten Mehrkosten 2020 bewilligt, 50 Millionen hat es für 2021 bereitgestellt. Bern unterstützt seine Listenspitäler einmalig mit 120 Millionen Franken. Basel-Stadt hat in einer ersten Tranche fast 80 Millionen Franken in Spitäler und Pflegeinstitutionen investiert, doppelt für 2021 mit weiteren 31 Millionen Franken nach.

Im Unterschied zu Zürich fordern die anderen Kantone mit Unispitälern keine solidarischen Beiträge.

Mehr als eine Milliarde Franken für die Spitäler

Überhaupt gehen die Kantone sehr unterschiedlich mit den finanziellen Problemen der Spitäler um. Mancherorts konnte das Defizit, das durch das Behandlungsverbot im Frühjahr 2020 entstand, gänzlich aufgeholt werden. Andere rechnen auch 2021 mit hohen Ausfällen. Das hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass die Spitäler unterschiedlich aufgestellt sind. Die Übersicht zeigt, dass die Kantone 2020 alleine wegen der Corona-Pandemie 1136,3 Millionen Franken an die Spitäler überwiesen. Zu diesen Beiträgen kommen 2021 weitere 273 Millionen hinzu.

Luzern und Solothurn müssen im Februar über die Finanzierung abstimmen. Nidwalden ist der einzige Kanton, der keine zusätzlichen Ausgaben geplant hat. Appenzell Innerrhoden hat sein Akutspital im Sommer in ein Gesundheitszentrum umgewandelt. Uri hat als Aktionär das Eigenkapital um 8 Millionen Franken erhöht. Luzern will das Eigenkapital des Kantonsspital um 26 Millionen Franken aufstocken.

Für 2021 legen vor allem die Kantone mit Zentrumslasten nochmals nach. Genf, Waadt, Zürich, Basel-Stadt und Freiburg haben Ausgaben beschlossen. Im Wallis, Luzern, Glarus und Schaffhausen ist die Frage noch offen.

Basel-Stadt hat noch keine Ertragsausfälle entschädigt. Der Kanton wartet auf einen Entscheid auf nationaler Ebene. Im Parlament sind vier Standesinitiativen hängig, die verlangen, dass sich der Bund an den Covid-Kosten der Spitäler beteiligt. Der Ständerat hat dies im Dezember äusserst knapp mit 21:19 Stimmen abgelehnt. Ob sich der Nationalrat zu einem anderen Entscheid durchringen kann?

Das ist jedenfalls die Hoffnung. Denn für die Krankenversicherer ist die Frage der Defizitfinanzierung vom Tisch. Sie berufen sich auf den Standpunkt, nur Leistungen zu vergüten, die tatsächlich erbracht werden. Ertragsausfälle gehörten nicht dazu.

Die Kantone sehen hingegen den Bund in der Pflicht. Denn er hat per Epidemiengesetz das Behandlungsverbot im Frühjahr 2020 erlassen. Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) verlangt eine Beteiligung an den Kosten: Die Entscheide des Bundes hätten zu finanziellen Einbussen geführt, die auch mit dem Nachholen von Eingriffen nicht wieder kompensiert werden konnten. «Die Schäden können nicht alleine den Kantonen überlassen werden», schreibt die GDK. Und: Eine Beteiligung des Bundes wäre verursachergerecht. Überhaupt müsse langfristig geklärt werden, wer in Pandemiesituationen für Ertragsausfälle aufzukommen habe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen