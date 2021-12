Warten nach dem klaren Ja: Pflegeinitiative harrt einer Umsetzung

Gesundheit Das Warten nach dem deutlichen Ja: Die Pflege-Initiative harrt einer Umsetzung Ein einziger mickriger Vorstoss ging während der Wintersession ein, den Bundesrat zur raschen Umsetzung der Pflege-Initiative zu bewegen. Die Regierung reagierte trotzig. Das Zuwarten hat einen guten Grund. Anna Wanner 24.12.2021, 05.00 Uhr

Mehrmals trugen die Pflegefachleute ihre Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen auf die Strasse – wie hier im Oktober in Olten. Bild: Patrick Lüthy

Selten stand das Gesundheitspersonal stärker unter Druck, selten war es angesichts der anhaltenden Krankheitsfälle während der Pandemie mehr gefordert. Mit sagenhaften 65,3 Prozent Ja-Stimmen unterstützte die Bevölkerung die Forderung des Pflegepersonals nach besseren Arbeitsbedingungen. Vier Wochen ist der Sieg nun her. Passiert ist vordergründig: nichts. Wo bleibt der Vorsatz, den Druck für eine schnelle Umsetzung hochzuhalten? Sind die vielen Versprechen allesamt verpufft?

Die Sieger halten am zweistufigen Vorgehen fest

Die Freude war gross, die Erwartungen immens. Und auch der Wille, schnell zu handeln, ist bis heute ungebrochen. Das Komitee hält an einem zweistufigen Vorgehen fest, das es bereits am Tag der Abstimmung verlangte. Dieses führe am schnellsten zum Ziel. Das bedeutet konkret: Die Ausbildungsoffensive, die der Gegenvorschlag vorgesehen hätte, soll schnellstmöglich in Kraft treten. Das ist die erste Stufe, die breit abgestützt und darum aus Sicht der Sieger sofort umsetzbar ist.

Die zweite Stufe, die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen, soll der Bundesrat an die Hand nehmen. Die Realisierung besserer Arbeitsbedingungen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie höherem Lohn ist komplexer – und dauert deshalb wohl etwas länger.

Während der Wintersession ging kein einziger Vorstoss ein, der diese Richtung minimal vorspuren könnte. Auf die Frage der Zuger Nationalrätin Manuela Weichelt (Grüne), wann und wie die Übergangsbestimmungen der Initiative umgesetzt werden, reagierte der Bundesrat trotzig: Er anerkenne den «raschen» Handlungsbedarf. «Aus diesem Grund hat er den vom Parlament verabschiedeten indirekten Gegenvorschlag unterstützt, welcher unter anderem eine Ausbildungsoffensive vorgesehen hätte und bei einer Ablehnung der Initiative in Kraft getreten wäre.» Der Bundesrat verweist auf den Januar 2022.

Die Zurückhaltung hat einen Grund: Wird eine Initiative angenommen, ist es am Bundesrat eine Botschaft auszuarbeiten. Das wissen auch die Abstimmungssieger. Sie suchen deshalb die Aussprache mit den Verfechtern des Gegenvorschlags, die am Abstimmungssonntag unterlegen sind, und sie suchen einen gemeinsamen Weg mit dem Bundesrat. «Wir müssen uns die Zeit geben, um eine gute Lösung zu finden», sagt SP-Nationalrätin Barbara Gysi (SG).

«Idealerweise arbeiten wir gemeinsam am gleichen Ziel.»

Bei der Politikerin laufen viele Fäden zusammen. Sie versteht auch die Ungeduld, sagt aber: «Wenn der Bundesrat die Umsetzung an die Hand nimmt, verlieren wir keine unnötige Zeit. Im Prozess der Umsetzung ersparen wir uns so unnötige Schritte.»

Der Wille war da, aber die Zeit fehlte

Auch Gysi verweist auf den Januar, auf die Kommissionssitzung. Da wird Bundesrat Alain Berset über seine Pläne zur Umsetzung informieren. Dass eine Aussprache während der Session nicht möglich war, ist den vielen Geschäften geschuldet, um welche sich die Gesundheits- und Sozialkommission (SGK) kümmern musste. Nebst dem Covid-Gesetz verantworteten sie auch die Reform der AHV und der beruflichen Vorsorge. Der zuständige Gesundheitsminister Alain Berset verbrachte geschätzt 50 Stunden in parlamentarischen Debatten.

Gemäss gut informierten Quellen sollte auch der Bundesrat auf das zweistufige Vorgehen einschwenken. Die Notwendigkeit der Ausbildungsoffensive sowie der zeitliche Druck, schnell vorwärtszukommen, sind breit anerkannt.

Sollte der gemeinsame Weg wider Erwarten scheitern, wird die Umsetzung über eine parlamentarische Initiative aus der Kommission umgesetzt. Bis weit in die Mitte unterstützen Parlamentarierinnen diesen Plan. Entscheidend ist also, was der Bundesrat macht: Sieht er die Dringlichkeit des Vorhabens? Oder will er zuerst nochmals über die Bücher und den Prozess von vorne starten? Dann kämen wohl die Vorstösse, auf welche manche in der Wintersession gewartet haben.