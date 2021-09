Eizellenspende: Das Thema ist politisch lanciert

Gesellschaftspolitik Eizellenspende, Ehe light, Abstammungsrecht: Diese Reformen geben bald zu reden Kommt nach der Samenspende für lesbische Paare als nächstes die Eizellenspende? Das Thema ist politisch bereits lanciert. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Vorstoss im Nationalrat will eine bislang verbotene Methode der Fortpflanzungsmedizin legalisieren. Keystone

Im Falle einer Annahme der «Ehe für alle» am 26. September wären die Diskussionen über weitere Anpassungen der Gesetzgebung an eine sich wandelnde gesellschaftliche Realität im Bereich von Familien- und Paarbeziehungen nicht abgeschlossen, ebenso wenig im Bereich der Fortpflanzungsmedizin. Folgende Reformen könnten schon bald aufs politische Parkett kommen:

GLP-Politikerin Katja Christ setzt sich für die Legalisierung der Eizellenspende ein.

Bild: zvg

Im Bereich der Fortpflanzungsmedizin dürfte als nächstes die Eizellenspende zu reden geben. GLP-Nationalrätin Katja Christ reichte im Frühjahr einen Vorstoss ein, um die in der Schweiz weiterhin verbotene Methode zu legalisieren. Gemäss einer Studie ist die Eizellenspende das Verfahren, welches Schweizer Paare am häufigsten im Ausland in Anspruch nehmen. 2015 sprach sich der Bundesrat grundsätzlich für eine Aufhebung des Verbots der Eizellenspende aus. So weit wollte der Ständerat nicht gehen. Aber er verlangte von der Landesregierung zu prüfen, wie im Abstammungsrecht der Tatsache Rechnung getragen werden könne, «dass in der Schweiz verbotene Reproduktionsmethoden zunehmend im Ausland in Anspruch genommen werden».

Politisch derzeit nicht opportun scheint eine Legalisierung der auf Verfassungsebene verbotenen Leihmutterschaft. Allerdings haben sich die Jungfreisinnigen dafür ausgesprochen. Der Bundesrat hingegen sprach sich 2015 lediglich dafür aus, die Probleme «im Zusammenhang mit der Anerkennung von Kindesverhältnissen» anzupacken, die bei einer Leihmutterschaft im Ausland entstehen.

Gemäss Rechtsprechung können nicht beide Wunscheltern eines Kindes aus Leihmutterschaft als Eltern anerkannt werden. Ein Elternteil muss den Umweg über die Stiefkind-Adoption gehen. Auch über diese Frage dürfte in der Reform des Abstammungsrechts diskutiert werden.

Bis Ende Jahr will der Bundesrat dem Parlament einen Bericht über den Reformbedarf im Abstammungsrecht vorlegen. Das Abstammungsrecht regelt, wer die Eltern eines Kindes sind, und hat dadurch Auswirkungen auf zahlreiche andere Rechtsbereiche wie Unterhaltspflichten oder Erbrecht. Die geltende Rechtsgrundlage aus dem Jahr 1976 sei nicht mehr zeitgemäss, heisst es im Postulat des Ständerats. So habe sich die «Spannweite gelebter Familienformen» erweitert, von Alleinerziehendenfamilien über Patchwork bis hin zu Regenbogenfamilien. Der Bundesrat stellte bereits 2015 eine «Kluft zwischen den Lebensformen einerseits und Familienrecht und -politik anderseits» fest und signalisierte Bereitschaft, Reformideen aus dem Parlament auszuarbeiten. Beim Abstammungsrecht wird er nun bald gestützt auf eine Expertengruppe Vorschläge machen.

Ebenfalls bis Ende 2021 wird der Bundesrat einen Bericht über eine «Ehe light» nach dem Vorbild des Pacte civile de solidarité (Pacs) aus dem französischen Recht vorlegen. Der Pacs ist ein zivilrechtlicher Vertrag, mit denen zwei erwachsene Personen ihr Zusammenleben regeln. Er ist aber rechtlich deutlich weniger umfassend als eine Ehe. FDP-Ständerat Andrea Caroni, welcher mit einem Postulat vom Bundesrat einen Pacs-Bericht verlangt hatte, ist davon überzeugt, dass auch in der Schweiz das Bedürfnis nach «rechtlichen Möglichkeiten für einen mittleren Weg zwischen Ehe einerseits und dem Konkubinat andererseits» bestehe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen