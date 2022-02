Schweizer Mittelstand: Das Rückgrat der Gesellschaft unter Druck

Gesellschaft Die Kosten steigen, die Löhne stagnieren, das Eigenheim bleibt ein Traum: Der Schweizer Mittelstand steht unter Druck Wie geht es dem Schweizer Mittelstand? Eine Frage, die sich weder einfach noch abschliessend beantworten lässt. Klar ist: Die Löhne der Mittelschicht stagnieren, gleichzeitig steigen Mietkosten und Krankenkassenprämien. Diese ungleiche Entwicklung liefert Munition für Abstimmungskämpfe – und sorgt in der Politik für rote Köpfe. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein eigenes Haus bleibt für viele junge Familien aus dem Mittelstand ein Traum. Bild: Bruno Utz

Sind Sie alleinstehend und verdienen brutto zwischen 3937 und 8436 Franken im Monat? Oder leben Sie als Paar mit zwei Kindern unter 14 Jahren und verdienen gemeinsam zwischen 8300 und 17'700 Franken? Wenn ja, dann dürfen Sie sich zum Schweizer Mittelstand zählen, zum Rückgrat der Gesellschaft, zum Fundament des Staates.

Glaubt man der Politik, so geht es dieser Bevölkerungsschicht aktuell nicht gerade blendend: Die Sozialdemokraten sehen den Mittelstand in Gefahr, wie sie in ihrem Positionspapier zur Wirtschaftspolitik schreiben: «Der Mittelstand wird über das unsozial finanzierte Gesundheitswesen und die zu hohen Mieten gemolken.» Dadurch verschiebe sich die Steuerlast von den Unternehmen auf die Haushalte mit mittleren Einkommen.

So lautet auch das Motto der SVP in ihrem Parteiprogramm: «Mehr dem Mittelstand, weniger dem Staat». SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz sagte an einer Medienkonferenz ihrer Partei vor zwei Jahren: «Es ist dringend nötig, die zunehmende Belastung des Mittelstandes durch Steuern, Gebühren und andere Abgaben zu stoppen.»

Knapp 60 Prozent gehören zum Mittelstand

Doch geht es dem Mittelstand tatsächlich so schlecht? Muss er wirklich für die Grossen und Reichen bluten? Zahlt er die Zeche für die steuerbegünstigten Unternehmen? Oder sind die Aussagen der Parteien nur leere Phrasen?

Eines vorneweg: Verwendet man die hierzulande gängige Definition des Bundesamts für Statistik, bilden rund 57 Prozent der Schweizer Bevölkerung den Mittelstand. Dieser Wert hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren kaum verändert. Heisst also: Es gehören heute weder mehr noch weniger Personen dieser Bevölkerungsgruppe an.

Lebenshaltungskosten steigen, Löhne stagnieren

Tatsache ist: Die Kosten für Miete und Krankenkassenprämien steigen seit Jahren. Das zeigen Erhebungen des Bundesamts für Statistik. Während eine Dreizimmerwohnung im Jahr 2000 noch für durchschnittlich 976 Franken pro Monat zu haben war, muss man dafür heute 1327 Franken hinblättern.

Ähnlich bei den Prämien: Mit zwei Ausnahmen stiegen auch die Krankenkassenprämien seit der Jahrtausendwende jährlich zwischen 0,2 und acht Prozent an.

Gleichzeitig entwickeln sich die Löhne weniger oder gar nicht nach oben: Der Medianlohn – die eine Hälfte verdient mehr als diesen, die andere Hälfte weniger – bleibt weitgehend stabil.

Alles anzeigen

Das beobachtet auch Sozial- und Wirtschaftswissenschafterin Ursina Kuhn. Das jährliche Haushaltpanel zeige auf, dass der Mittelstand zwar stabil sei, doch: «Einerseits flacht das Medianeinkommen ab, andererseits steigen die Lebenshaltungskosten. Diese ungleiche Entwicklung löst offenbar bei vielen Personen, die dem Mittelstand zugeordnet werden, ein Gefühl der Benachteiligung aus.» Jahrelang sei der Wohlstand gewachsen, die Lebenserwartung gestiegen. «Es ging immer alles aufwärts, nun stagnieren diese Werte», so Kuhn.

Ständiges Wachstum scheint gebremst

Ähnliche Beobachtungen macht Christoph Schaltegger. Der Professor für Politische Ökonomie an der Universität Luzern sagt zwar, dass es dem Schweizer Mittelstand grundsätzlich gut gehe. Doch auch Schaltegger bemerkt eine veränderte Gefühlslage in der Bevölkerung: «Bis jetzt war immer klar, dass es der nächsten Generation besser gehen wird als der vorherigen. Nun mehren sich allerdings die Anzeichen, dass diese Erwartung vielleicht bald einmal nicht mehr erfüllt werden kann.» Das könne Zukunftsängste auslösen.

Einen weiteren Grund, der ein Gefühl der Benachteiligung auslösen könne, sieht Wirtschaftsprofessor Marius Brülhart in der Tatsache, dass «der Erwerb von Wohneigentum für Personen aus der Mittelschicht zunehmend schwierig oder gar unmöglich» geworden sei. «Viele normalverdienende junge Familien können ohne Erbvorbezug von einem Eigenheim nur noch träumen.»

Brülhart von der Universität Lausanne sieht zudem in der Finanzpolitik des Bundes und der Kantone eine mögliche Ursache für eine gewisse Unzufriedenheit des Mittelstands: «Es gab in den vergangenen Jahren mehrere Steuerentlastungen für grosse Unternehmen. Im Vergleich zur Besteuerung des Haushaltseinkommens ging die Kapitalbesteuerung stärker zurück.» Gleichzeitig würden Auslagen für Gesundheit und Kinderbetreuung kontinuierlich steigen und den Mittelstand besonders stark treffen, da dieser im Gegensatz zu Geringverdienenden nicht auf eine finanzielle Abfederung durch den Staat zählen könne.

«Der Mittelstand wurde vernachlässigt»

Diese Argumente sind auch von linker Seite immer wieder zu hören. Der Aargauer Nationalrat und SP-Co-Präsident Cédric Wermuth sieht denn auch die Abstimmungserfolge der Sozialdemokraten bei Steuervorlagen als «Hilferuf gerade auch der Mittelklasse». Diese Bevölkerungsgruppe werde in der Politik oft vernachlässigt, das frustriere enorm. «Die Steuersenkungen der letzten Jahre haben dem Mittelstand nichts gebracht, obwohl er einen grossen Anteil an der steuerlichen Last trägt», so Wermuth. Daher setze sich seine Partei dafür ein, «dass jetzt endlich einmal die grosse Mehrheit dieses Landes, die von Lohn und Rente lebt, entlastet wird».

Die SP ist mit diesem Ziel nicht allein. Parteien aller Couleurs haben sich auf die Fahne geschrieben, sich für den Mittelstand einzusetzen. Kein Wunder, ist es doch genau diese Bevölkerungsgruppe, in der am meisten Stimmen zu holen sind und Abstimmungen entschieden werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen