Geschichte Für die Atombombe wären Schweizer Offiziere über Leichen gegangen: Erst 1988 stellte die Schweiz ihre Atomwaffenpläne ein Während des Kalten Krieges dachte der Bundesrat, die Schweiz brauche für eine effektive Landesverteidigung Atomwaffen. Warum die Militärspitze dafür auch tote Zivilisten in Kauf genommen hätte und warum das Schweizer Atomwaffenprogramm schliesslich scheiterte, zeigt der Blick in die Geschichte. Ann-Kathrin Amstutz 13.03.2022, 16.00 Uhr

Louis de Montmollin, Generalstabschef der Schweizer Armee, sagte 1957: «Nur aus Rücksichtnahme auf die Bevölkerung kann man unmöglich auf einen Atomwaffeneinsatz verzichten.» Key/fotolia/Wikimedia

Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine geht in Europa die Angst vor einem Atomschlag um. Dabei hält sich noch heute hartnäckig die Ansicht, der Besitz von Atomwaffen würde auf feindliche Staaten abschreckend wirken und somit den Frieden stabilisieren.

Genau so argumentierte während des Kalten Krieges auch die Schweiz: Der Bundesrat sprach sich im Juni 1958 offen für eine atomare Bewaffnung der Schweizer Armee aus:

«Der Bundesrat ist der Ansicht, dass der Armee zur Bewahrung unserer Unabhängigkeit und zum Schutze unserer Neutralität die wirksamsten Waffen gegeben werden müssen. Dazu gehören die Atomwaffen.»

Von 1945 bis 1988 verfolgte die Schweiz ein Atomwaffenprogramm – grösstenteils unter strenger Geheimhaltung. Wie weit die Schweizer Träume von einer eigenen Atombombe gingen, zeigt der Historiker Michael Fischer in seinem Buch «Atomfieber: Eine Geschichte der Atomenergie in der Schweiz» von 2019. Auf Fischers Recherchen stützt sich der folgende Bericht hauptsächlich.

Das Schweizer Atomwaffenprogramm im Überblick. Grafik: Janina Noser

Es drohte ein Atomkrieg, der die Menschheit vernichten könnte

Nach den Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki im August 1945 war die Welt nicht mehr die gleiche wie zuvor. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende. Doch die USA und die Sowjetunion befanden sich in einem Rüstungswettlauf, der das Risiko eines Atomkriegs erhöhte und damit die Gefahr der Vernichtung der gesamten Menschheit schuf.

Atomphysiker und ETH-Professor Paul Scherrer, ca. 1955. ETH-Bildarchiv

Darauf reagierte auch die Schweiz. Nur wenige Monate nach den Atombombeneinschlägen regte Bundesrat Karl Kobelt die Gründung einer Studienkommission für Atomenergie (SKA) an. Deren Leiter wurde der renommierte Atomphysiker und ETH-Professor Paul Scherrer. Offiziell diente die Kommission der wissenschaftlichen Forschung, doch damit sollte bloss der militärische Zweck getarnt werden. Militärdepartementsvorsteher Karl Kobelt erteilte der SKA im Februar 1946 einen klaren Auftrag:

«Die SKA soll die Schaffung einer schweizerischen Bombe oder anderer Kriegsmittel anstreben, die auf dem Prinzip der Atomenergie beruhen.»

Die Mitglieder der SKA verpflichteten sich vertraglich zur Geheimhaltung ihrer Arbeit. Im Juni 1946 wurde die Kommission vom Bundesrat offiziell ernannt. Gleichzeitig weibelte Bundesrat Kobelt im Parlament erfolgreich für einen Millionenkredit für die Atomforschung – indem er geradeheraus log, «dass kein Mensch daran denkt, dass in der Schweiz das grauenhafte Kriegsinstrument der Atombombe gebaut werden soll».

Eine fieberhafte Suche nach Uran begann

Es war neben technischem Wissen also auch Geld da, um die Forschung an der Atombombe voranzutreiben. Nur eines fehlte: spaltbares Material, das Uran. Da die USA sämtliches Uran für sich behalten wollten und ein Ausfuhrverbot verhängten, war es auf dem freien Markt nicht verfügbar.

In der Schweiz suchte im eigenen Land. Doch bald wurde klar: Die eigenen Vorkommen waren so klein, dass sich ein Abbau kaum lohnen und immense Kosten verursachen würde. So gab es nur eine Alternative: Das Uran legal oder illegal im Ausland zu kaufen.

In einem geheimen Dreiecksgeschäft mit Grossbritannien und Belgien gelang es der Schweiz zwischen 1953 und 1955, zehn Tonnen Uran aus dem Belgisch-Kongo zu beschaffen. Das Uran wurde als Kriegsreserve eingelagert. Es hätte für den Bau einer Uranbombe ausgereicht, doch wegen der «unvernünftig hohen Kosten» wurde das Bauprojekt nicht umgesetzt.

Armeespitze war zu Atomschlag ohne Rücksicht auf Bevölkerung bereit

Als Atomwaffen-Pläne selbst von neutralen Staaten wie Schweden publik wurden, entbrannte ab 1954 eine Debatte über die atomare Bewaffnung in Schweizer Offizierskreisen. Die Schweiz war damals von einem radikalen Antikommunismus ergriffen. Um einen Angriff der Sowjetunion mit gleicher Münze heimzahlen zu können, wäre ein Teil der Armeespitze zu allem bereit gewesen – gar zu einem kollektiven Suizid. 1957 sagte Louis de Montmollin, Generalstabschef der Schweizer Armee:

Louis de Montmollin (1893-1974), Generalstabschef der Schweizer Armee (1945). KEYSTONE / Walter Studer / PHOTOPRESS-ARCHIV

«Es gibt Fälle, in denen wir unbedingt Atomwaffen einsetzen müssten, selbst auf die Gefahr hin, dass die Zivilbevölkerung einen grossen Schaden erleiden würde.»

Nur aus Rücksichtnahme auf die Bevölkerung könne man unmöglich darauf verzichten. Auch General Henri Guisan schrieb 1959: «Wer heute unserem Lande den Gebrauch der Verteidigungswaffen des Atomzeitalters verwehren will, treibt das Spiel des Kommunismus.» Die Träume einer Schweizer Atombombe hatten ihren Höhepunkt erreicht. Auch der Bundesrat befürwortete öffentlich Atomwaffen, um die Neutralität zu sichern.

Dienten die Reaktoren militärischen oder zivilen Zielen?

Gleichzeitig waren mehrere Projekte für den Bau von Atomkraftwerken im Gange. 1960 sprach das Parlament 50 Millionen Franken für die Entwicklung von Versuchsreaktoren. In der heutigen Literatur ist umstritten, inwiefern diese militärischen oder zivilen Zwecken dienen sollten. Klar ist, dass die Schweiz die Atomenergie als Energiequelle der Zukunft fördern wollte. Das Projekt einer eigenen Atombombe wurde gleichzeitig weiterverfolgt.

1960 wurde der Forschungsreaktor Diorit in Würenlingen (AG) eingeweiht. Beim Betrieb des Natururan-Reaktors wurde Plutonium erzeugt, das auch für Atomwaffen hätte verwendet werden können. In Lucens (VD) begann der Bau eines Versuchsatomkraftwerks. Es war ein neuer Reaktortyp, der wohl als Versuchsreaktor für Atomwaffen dienen sollte. Schon beim Bau kam es zu zahlreichen Verzögerungen und Pannen – bis es in Lucens zu einem folgenschweren Atomunfall kam, doch dazu später.

In der Nuklearzentrale Lucens wurde mutmasslich Atomwaffenforschung betrieben. ETH Bildarchiv

Das Parlament stimmte 1961 der Beschaffung von 100 «Mirage»-Flugzeugen zu, die auch als Transportmittel für Atombomben einsetzbar sein sollten. Der Mirage sollte fähig sein, mit Atombomben bis nach Moskau zu fliegen. Zusammen mit den Flugzeugen wollte man von Frankreich auch gleich Atomwaffen kaufen.

Volksinitiative für Atomwaffenverbot hat keine Chance

Doch dagegen regte sich in der Bevölkerung Widerstand: Ein Teil der SP sowie kirchlich-pazifistische Kreise lancierten eine Volksinitiative, die ein Verbot von Atomwaffen verlangte. Im April 1962 und im Mai 1963 stimmten die Schweizer Stimmbürger darüber ab – und zweimal verwarf man das Atomwaffenverbot mit einer Zweidrittelsmehrheit.

Abrupt kehrte die Stimmung jedoch im Jahre 1964. Die Armeespitze konnte nicht länger geheim halten, dass man das «Mirage»-Budget von 871 Millionen Franken bei weitem überziehen würde. Ein Sturm der Entrüstung ging durch die Bevölkerung. Man verlangte, dass Köpfe rollen. Mehrere hochrangige Militärangehörige und ein Bundesrat mussten abtreten, der Skandal ging als die «Mirage-Affäre» in die Schweizer Geschichtsbücher ein.

Die Beschaffung von 100 Mirage-Flugzeugen (wie jener im Bild) löste einen Skandal aus, der als die «Mirage-Affäre» in die Schweizer Geschichtsbücher einging. Str / KEYSTONE

Auch der Bundesrat ruderte bezüglich der atomaren Bewaffnung der Armee zurück. Es war ein schwerer Dämpfer für die Atombombenträume der Armeeführung.

Bundesrat unterzeichnet Sperrvertrag – und lässt trotzdem weiterforschen

In den 60er-Jahren wollten die USA, Grossbritannien und die Sowjetunion ihr Monopol auf Atomwaffen sichern. Sie drängten zu einem internationalen Atomwaffensperrvertrag. Die Schweiz musste dem Druck der Supermächte nachgeben, da sie für den Betrieb der Kernkraftwerke auf Uranlieferungen aus den USA angewiesen war. So unterzeichnete die Schweiz den Vertrag 1969 nur höchst widerwillig und unter grossem innenpolitischem Widerstand.

Der Bundesrat hielt sich aber die nukleare Option offen für den Fall, dass der Vertrag scheitern sollte. Dazu wurde der Arbeitsausschuss für Atomfragen (AAA) gegründet, der das technische Wissen des atomaren Schwellenlandes Schweiz sichern sollte.

Unfall in Lucens: Schweiz schrammt haarscharf an einem Super-GAU vorbei

Im gleichen Jahr überschlugen sich die Ereignisse in der Schweiz: Im Januar 1969 kam es im Versuchsreaktor in Lucens nach einer Explosion zu einer Kernschmelze. Nur haarscharf schrammte die Schweiz an einem Super-GAU vorbei. Das Ausmass der Gefahr wurde damals vertuscht, ein Bericht kam zum Schluss, es habe nie eine Gefährdung für die Bevölkerung bestanden. Heute gilt der Unfall in Lucens als siebtschwerster Atomunfall weltweit.

So sah es im Kontrollraum des Versuchsreaktors in Lucens aus. ETH Bildarchiv / Josef Schmid

Lucens war ein Fiasko. Zwar war die Schweiz mit viel Glück einer atomaren Katastrophe entgangen, doch der teure und nun verstrahlte Reaktor musste nach wenigen Monaten Betrieb aufwendig rückgebaut werden.

Die Atomwaffenforschung hatte als Nebenprodukt auch die Technologie zur Energiegewinnung gefördert. Im Dezember ging mit Beznau 1 das erste Kernkraftwerk der Schweiz ans Netz. Doch immer lauter wurden die Stimmen, die der Atomenergie kritisch gegenüberstanden. Zum Symbol des Widerstands wurde 1975 die Besetzung des AKW-Areals in Kaiseraugst, die Atomfrage wurde für Jahre zum wohl umstrittensten politischen Thema in der Schweiz.

1977 gipfelten die Konflikte in der «Schlacht um Gösgen». Demonstrierende blockierten die Zufahrtswege zum fast fertig gebauten AKW. Während man die AKW-Gegner in Kaiseraugst hatte gewähren lassen, reagierte die Polizei diesmal hart: Die Demonstration wurde gewaltsam niedergeschlagen. In der Anti-AKW-Bewegung machte sich Frustration breit.

«Schlacht um Gösgen»: Polizisten setzen gegen Tränengas gegen Demonstrierende ein, welche die Zufahrt zum Kernkraftwerk Gösgen blockieren wollten. Ledergerber & Lüthy/Imagopress.com

Zwar ratifizierte die Schweiz 1977 den acht Jahre früher unterzeichneten Atomwaffensperrvertrag. Doch das hinderte Schweizer Industriefirmen nicht daran, noch in den 1970er-Jahren Atomtechnologie in Länder wie Indien, Pakistan, Argentinien und Südafrika zu liefern. So lieferten Schweizer Firmen wichtige Komponenten zur Urananreicherung für die sechs südafrikanischen Atombomben, die in einem geheimen Programm entstanden.

Tschernobyl löst eine Debatte über den Atomausstieg aus

Ein Schock war im April 1986 der Atomunfall in Tschernobyl. Bald erreichten die Folgen der Katastrophe die Schweiz: Die Unruhe in der Bevölkerung war riesig, auch hierzulande stieg die Radioaktivität an – zum Teil sind die Folgen bis heute nachweisbar.

Zum ersten Mal wurde der Welt das ganze Zerstörungspotenzial der Atomenergie vor Augen geführt. Trotz des Unfalls in Lucens stellte sich die Schweizer Atomindustrie auf den Standpunkt, dass etwas Ähnliches hier nie hätte passieren können. Dennoch löste die massiv befeuerte Kritik an der Atomenergie eine Debatte über den Atomausstieg aus.

Ein Jahr nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl demonstrieren Atomkraftgegner in Bern und erinnern an die Katastrophe (aufgenommen am 25. April 1987). Str / KEYSTONE

Das stille Ende des über 40-jährigen Atomwaffenprogramms

All dessen ungeachtet beschäftigte sich der Arbeitsausschuss für Atomfragen (AAA) auch 1987 noch mit der Beschaffung von Atomwaffen, wie den Sitzungsprotokollen zu entnehmen ist. Bundesrat Arnold Koller verschwieg dem Parlament, dass der AAA noch immer aktiv war.

So blieb auch unbemerkt, als Bundesrat Arnold Koller 1988 den Arbeitsausschuss für Atomfragen auflöste. Es war das leise Ende des Schweizerischen Atomwaffenprogramms, das zeitweise mit grosser Vehemenz verfolgt wurde, schliesslich aber nicht mehr als ein Papiertiger war.

