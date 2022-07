Geschichte Codewort «Teehändler»: Wie die Schweiz im Kalten Krieg zum Drehkreuz für chinesische Agenten wurde Akten aus dem Bundesarchiv belegen: Die Schweiz diente dem Nachrichtendienst des kommunistischen Chinas im Kalten Krieg als Hauptquartier. Ein neues Buch zeigt, wie die chinesische Botschaft in Bern das Zentrum mehrerer Spionagenetzwerke in ganz Europa wurde. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Eine chinesische Delegation trifft am Flughafen Genf für die Indochina-Konferenz ein (April 1954). keystone / AP / Jean-Jacques Levy

Der Kalcheggweg ist eine ruhige Quartierstrasse im Berner Stadtteil Kirchenfeld. Hinter Mauern und Hecken verbergen sich prächtige Villen mit ansehnlichen Gärten. Nur wenig deutet in dieser Idylle darauf hin, dass während des Kalten Kriegs von hier aus mehrere Spionage-Netzwerke betrieben wurden, die in ganz Westeuropa aktiv waren – und teilweise sogar Geheimagenten für Einsätze in Afrika oder Südamerika vorbereitet wurden.

Doch es waren keine Nachrichtendienstoffiziere der Schweiz, die hier Aufträge fassten, Dokumente übergaben oder ihren Vorgesetzten Bericht erstatteten. Es waren Agenten im Auftrag der kommunistischen Machthaber Chinas, die hier ein und aus gingen, getarnt als Diplomatinnen und Diplomaten im Dienst der Volksrepublik.

Die chinesische Botschaft am Kalcheggweg 10 diente dem Reich der Mitte vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren als Hauptquartier für seine Nachrichtendienstoperationen in ganz Europa. Von der Schweiz aus bauten die Chinesen mehrere geheime Netzwerke auf, die aus Bern gesteuert wurden. Neben der Bundesstadt machten Chinas Nachrichtendienste auch das internationale Genf mit seinem UNO-Sitz zur Drehscheibe für den Austausch und die Koordination seiner weltweit tätigen Geheimagenten.

Wie kam es dazu, dass die Schweiz zum «europäischen Hub» der chinesischen Kommunisten wurde? Und wie wurden deren Netzwerke von Bern und Genf aus gesteuert? Das hat die Historikerin Ariane Knüsel (42) von der Universität Fribourg in einem im April dieses Jahres erschienen Buch nachgezeichnet (siehe Hinweis am Artikelende). Dafür hat sie in akribischer Forschungsarbeit im Schweizerischen Bundesarchiv Tausende von Akten ausgewertet, vor allem aus dem Bestand der Bundespolizei.

Behörden wollten alles wissen – und waren überfordert

Dabei stiess Knüsel teilweise auf Gegebenheiten, die aus einem Agentenfilm stammen könnten. Dazu gehört etwa das Protokoll eines von den Schweizer Behörden abgehörten Telefongesprächs zwischen einem am chinesischen Konsulat in Genf stationierten Nachrichtendienstoffizier und der chinesischen Botschaft in Bern. Er melde sich, um über «das Geschäft mit der Seide» zu reden, sagte der Mann.

Offensichtlich benutzte er Codewörter, aus – berechtigter – Angst davor, abgehört zu werden. In anderen abgehörten Gesprächen chinesischer Diplomaten wurde angekündigt, an welchem Datum der «Teehändler» ankommen werde oder dass die «angelieferte Medizin» – vertrauliche Dokumente – bald von Genf nach Bern überführt werde.

«Das Aktenstudium war zwar enorm aufwendig, aber auch hochinteressant», sagt Historikerin Ariane Knüsel im Gespräch mit CH Media. Eine der grössten Herausforderungen sei es gewesen, sich einen Überblick über die enorm umfangreichen und zu grossen Teilen kaum sortierten Dossiers zu verschaffen. Angelegt worden sind sie mehrheitlich von Beamten der Schweizer Bundespolizei. Diese war als ermittelnde Behörde im Auftrag der Bundesanwaltschaft für die Spionageabwehr zuständig.

Historikerin Ariane Knüsel. zvg

Und dort war man sich durchaus bewusst, dass sich hinter der Fassade am Kalcheggweg 10 mehr verbarg als nur die diplomatische Vertretung der Volksrepublik. Weil man um den nachrichtendienstlichen Hintergrund von zahlreichen Botschaftsmitarbeitenden wusste, versuchten die Bundesbehörden, sämtliche Kontakte – brieflich, telefonisch, persönlich – zwischen der «Aussenwelt» und der Botschaft zu registrieren und ihnen nachzugehen.

Daraus ergab sich nicht nur ein riesiger Aktenberg – sondern auch eine gewaltige und oft fruchtlose Arbeitsbelastung. «Jeder Schüler, der für einen Vortrag bei der Botschaft ein rotes Mao-Büchli bestellte, wurde registriert und der Kantonspolizei seines Wohnorts zur weiteren Abklärung gemeldet», erklärt Knüsel.

Diese Arbeit wurde teilweise durch ganz banale Probleme erschwert: Hiess ein Anrufer Meier, so musste die Polizei zuerst herausfinden, um wen es sich genau handelte. Und wenn sein Name Meyer geschrieben wurde, so begann die Arbeit von neuem.

Rekordzahl chinesischer Diplomaten

Doch ist es Historikerin Ariane Knüsel im Laufe ihrer Forschungsarbeit gelungen, aus dem Dickicht solcher durchaus amüsanten Episoden die Funktionsweise der chinesischen Spionagenetzwerke herauszuschälen.

Dass diese von Bern und Genf aus gesteuert wurden, ist der geopolitischen Lage zu Beginn des Kalten Kriegs geschuldet. Nach dem Sieg der Kommunisten über die Nationalisten im chinesischen Bürgerkrieg rief Mao Tse-Tung im Oktober 1949 die Volksrepublik China aus. Bereits im September 1950 etablierten die beiden Staaten offizielle Beziehungen miteinander.

Im Dezember dieses Jahres trafen die ersten chinesischen Diplomaten in der Schweiz ein. Und es wurden rasch mehr, schon 1957 waren es mehr als 100, so viel wie nirgendwo sonst in Europa. Die Botschaft in Bern wurde zur unbestrittenen Kommandozentrale Chinas in Westeuropa – und zum Hauptquartier seiner Spionageoperationen.

Denn anders als die Schweiz anerkannten ihre Nachbarn und weitere westeuropäische Staaten die Volksrepublik China erst Mitte der 60er- oder gar erst in den 1970er-Jahren. Bis dahin gab es in Frankreich, Deutschland oder Italien keine diplomatische Vertretung Chinas.

Chinesische Staatsbürger in Europa, oftmals Studenten oder Wissenschafter, mussten für konsularische Angelegenheiten die Botschaft in Bern aufsuchen. Häufig veranstaltete die Botschaft auch kulturelle Anlässe für chinesische Studenten in Europa.

Der spätere chinesische Premierminister Zhou Enlai (ganz links) mit den Bundesräten Rodolphe Rubattel, Karl Kobelt und Max Petitpierre bei einem Empfang in Bern (18. Juni 1954). keystone / Photopress Archiv

Solche Kontakte boten Chinas Nachrichtendiensten ideale Gelegenheiten, sie als Agenten zu rekrutieren. Schliesslich war das Reich der Mitte enorm interessiert daran, seinen technologischen und wissenschaftlichen Rückstand auf den Westen aufzuholen, gerade im Bereich der Waffen- und Nukleartechnologie.

Oftmals wurden chinesische Akademiker von der Botschaft in Bern zur Kooperation gezwungen, indem man im Falle einer Weigerung mit Repressalien gegenüber Familienangehörigen drohte. Es ist eine Praxis, die China auch heute noch anwendet, glaubt man den Aussagen von FBI und MI5.

Ein weiterer Standortvorteil der Schweiz war das internationale Genf. Die zahlreichen Konferenzen und Sitzungen von internationalen Organisationen boten einen unverdächtigen Vorwand, um taiwanesische Diplomaten einreisen zu lassen, die in Wahrheit als Nachrichtendienstoffiziere für die Volksrepublik China tätig waren. Sie brachten vertrauliche Dokumente mit, holten sich Aufträge ab.

Auch Diplomaten anderer Länder wurden in Genf durch die Chinesen als Agenten angeworben. Eine besondere Rolle spielte die Schweiz auch, als China seine Beziehungen zu den jungen, im Rahmen der Dekolonialisierung unabhängig gewordenen Staaten Afrikas aufbaute. Chinas Diplomaten machten auf dem Weg in die neuen afrikanischen Hauptstädte einen Zwischenstopp in Genf – wo sie in nachrichtendienstlichen Angelegenheiten unterrichtet wurden.

Schweiz war gewarnt – aber verzichtete auf Ausweisungen

Eine zentrale Rolle spielte auch die 1954 in Muri BE eröffnete chinesische Handelsmission. Sie war die erste Anlaufstelle für westeuropäische Firmen, die mit China Handel betreiben wollten. Angestellte der Mission nutzen Fabrikbesuche oft dazu, Industriespionage zu betreiben.

Auch Schweizer Firmen waren davon betroffen. Bei einem besonders offensichtlichen Versuch im Jahr 1959 intervenierte die Bundespolizei. Sie forderte die betroffene Genfer Firma dazu auf, den Besuch der chinesischen Handelsdelegation auf einen Sonntag zu verschieben – wenn die Maschinen stillstanden und deshalb kein Einblick in die Produktionsprozesse möglich war.

Den anderen westlichen Staaten blieb die Funktion der Schweiz als Hub des chinesischen Nachrichtendienstes nicht verborgen. Wiederholt warnten sie die eidgenössischen Behörden vor den nachrichtendienstlichen Aktivitäten der chinesischen Diplomaten in der Schweiz. Doch die Schweizer stellten sich auf den Standpunkt, dass ihnen ohne stichfeste Beweise die Hände gebunden seien.

Auf das drastische Mittel einer Ausweisung verzichteten sie bis auf wenige Fälle. Nur in einem Fall wurde einem designierten Botschafter die Akkreditierung verweigert, weil dessen nachrichtendienstliche Vorgeschichte dermassen offensichtlich war.

Mit dem diplomatischen Tauwetter zwischen den USA und China in den späten 60er-Jahren verbesserten sich auch die Beziehungen Chinas zu den meisten Nachbarländern der Schweiz, und ab den 1970er-Jahren baute China dort seine diplomatische Präsenz aus: «Dadurch ging die Bedeutung der Schweiz als chinesischer Hub in Westeuropa zurück», sagt Ariane Knüsel.

Doch aufgehört hat die Spionagetätigkeit in der Schweiz bis heute nicht – und besonders in Genf hat sie in den letzten Jahren wieder zugenommen, wie der NDB schreibt.

Buchhinweis: Ariane Knüsel: «China’s European Headquarters. Switzerland and China during the Cold War». Cambridge University Press (2022).

