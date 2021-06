Genfer Gipfeltreffen Früherer Russland-Botschafter Yves Rossier: «Der Elefant im Raum ist China» Warum wollten der amerikanische Präsident Biden und der russische Staatschef Putin überhaupt miteinander reden? Was springt für die Schweiz beim Genfer Gipfel raus? Was der frühere Chefdiplomat und ehemalige Schweizer Botschafter in Moskau Yves Rossier zum Spitzentreffen in Genf denkt. Nina Fargahi 16.06.2021, 19.51 Uhr

Ich würde das nicht überschätzen, es gibt wohl keinen tieferen Grund dafür. Für den russischen Staatschef Putin war es wichtig, mit Präsident Biden zu sprechen. Putin hat Russland seit über einem Jahr nicht verlassen.

Warum wollten Biden und Putin überhaupt miteinander sprechen?

Den USA geht es nicht in erster Linie um Russland; der Elefant im Raum ist China. Das wird in vielen Medien gar nicht thematisiert, dabei ist es das Wichtigste. China will die Regeln der Globalisierung neu schreiben, China wird in den nächsten Jahren noch mehr zur Supermacht aufsteigen. Und worum ging es Russland? Putin erhofft sich unter Biden etwas mehr Vorhersehbarkeit. Russen mögen keine Unberechenbarkeiten. Unter Präsident Trump wusste man nicht, was am nächsten Tag passieren könnte. Die Beziehung zwischen Russland und den USA muss nicht freundlich sein, aber normal. In den letzten Jahren unter Trump fand nicht viel Dialog statt. Ausserdem ist Putin der einzige Staatschef, den Biden allein trifft. Das setzt Russland auf Augenhöhe mit den USA, und das ist für Putin wichtig.

Bei welchen Themen können sich Putin und Biden finden?

Es gibt genug Themen, bei denen die beiden Staaten gemeinsame Nenner haben, zum Beispiel das Klima oder Fragen der Abrüstung. Wie gesagt: China bleibt das wichtigste Thema. Trump hatte viele multilaterale und bilaterale Beziehungen beschädigt, nun geht es darum, den Scherbenhaufen wieder etwas zu kitten.

Was springt für die Schweiz raus, ausser ein paar Minuten Glanz auf der Weltbühne?

Dieser Glanz hilft manchmal, bestimmte Anliegen und Interessen besser durchsetzen zu können oder heikle Angelegenheiten auf einer anderen Ebene zu lösen. Während meiner Zeit als Botschafter in Moskau konnte ich feststellen, dass Kollegen von anderen ähnlichen Staaten nicht den gleichen Zugang genossen wie die Schweizer Botschafter. Ausserdem geniesst die Schweiz eine Sonderstellung, denn sie hat ein russisches Mandat in Georgien und vertritt amerikanische Interessen im Iran.

Aber was hat der Gipfel ganz konkret der Schweiz gebracht?

Die Schweiz ist nun einmal keine Supermacht, aber wir spielen eine kleine grosse Rolle in der Weltpolitik. Es braucht ein Land wie die Schweiz, wo solche Treffen möglich sind. Dass Biden und Putin sich in Genf treffen, liegt auf der Hand – London oder Minsk wäre nicht möglich gewesen. Wien und Helsinki wären noch Optionen gewesen; dass die Schweiz zu keinem Block gehört, ist in den Augen Putins ein Plus.

Dieser ganze Pomp – passt das zur Stadt Calvins?

Dieser Pomp ist vor allem der amerikanischen und russischen Seite zuzuschreiben. Wenn die Schweiz Diplomatie betreibt, geht sie anders vor. Die amerikanische Delegation zählt 800 Leute, wenn sie sich von einem Ort zum anderen begibt, ist das jedes Mal ein Spektakel. Vieles stammt wohl noch aus der Ära Trump, aber die Sicherheitsbedürfnisse der Amerikaner sind nicht vergleichbar mit denen der Schweiz.