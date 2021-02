Geldwäscherei «Die Schweiz wäscht weisser»: Fachleute vermissen bei der Bekämpfung von Geldwäscherei einen Plan und den Willen Im Kampf gegen die Geldwäscherei leistet sich das Land seit Jahrzehnten einen gefährlichen Minimalismus. Neue Kompetenzen für die zuständige Stelle bringen grosse Gefahren mit sich. Daniel Zulauf 22.02.2021, 05.00 Uhr

Mit Briefkastenfirmen wird die Herkunft von Geldern verschleiert. Bild: Getty

«La Suisse lave plus blanc»: Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren veröffentlichte der langjährige Genfer Nationalrat Jean Ziegler seine grosse Abrechnung mit dem Finanzplatz. Das Buch wurde über Nacht zum internationalen Bestseller und brachte die hiesige Banken- und Wirtschaftswelt gewaltig auf Trab.

Inzwischen hat auch die Schweiz ein Geldwäschereigesetz, das steuerliche Bankgeheimnis ist abgeschafft und die korrupten Diktatoren unserer Zeit überlegen sich nun immerhin zweimal, ob sie das Geld, das sie den Bürgern ihres Landes entwendet haben weiterhin auf einem Schweizer Bankkonto horten wollen.

«Das System funktioniert nicht»

Trotz dieser Verbesserungen gibt der mittlerweile 86-jährige Ziegler noch immer keine Ruhe: «Das System funktioniert nicht», kritisierte er unlängst in der Gewerkschaftszeitschrift «work» die Bemühungen der Schweiz in der Geldwäschereiprävention.

Sein Kronzeuge war bis zum Sommer des vergangenen Jahres immerhin der ranghöchste Finanzpolizist im Land: Daniel Thelesklaf, vormaliger Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei (Mros). Thelesklaf sagt, die Geldwäschereiabwehr in der Schweiz sei viel zu wenig effektiv. Erschreckenderweise ist auch seine Diagnose schon mehr als 20 Jahre alt. Thelesklaf hatte die Meldestelle 1998 als erster Leiter quasi selbst aufgebaut. Zwei Jahre später hängte er den Job an den Nagel: Die Schweiz haben keinen Plan und kein Konzept, wenn es um die Bekämpfung der Finanzkriminalität gehe, erklärte er seine damalige Demission. Dasselbe sagt der 56-jährige Zürcher Jurist, der auch einmal ein Banker war, jetzt wieder.

Macht die Schweiz zu wenig für die Opfer?

Dabei war Thelesklaf im August 2019 zur Schweizer Meldestelle zurückgekehrt mit der Absicht, vieles besser zu machen. Und offenbar war ein geeigneterer Mann für diesen Schlüsseljob kaum zu finden. Die Bundespolizei beziehungsweise das für die Meldestelle zuständige Bundesamt «Fedpol» lobte den neuen und alten Abteilungsleiter für die «prestigeträchtige Karriere», die er in der Zeit seiner Abwesenheit «stets im Zeichen der Bekämpfung von Geldwäscherei und Korruption» mitunter als selbständiger Berater wichtiger internationaler Organisationen und zuletzt auch als Chef der liechtensteinischen Finanzpolizei hingelegt hatte.

Daniel Thelesklaf Bild: Sophie Stieger

Doch diesmal war Thelesklaf schon nach einem Jahr wieder weg. «Es fehlen ein gemeinsames Ziel und die Bereitschaft, mit dem Privatsektor zusammenzuarbeiten», sagt er heute wie damals. «In vielen Ländern höre ich aus der öffentlichen Diskussion, dass man das Problem der Geldwäscherei ernsthaft anpacken will. Das Hauptmotiv ist der Kampf gegen organisierte Kriminalität und der Schutz der Opfer. Aber bei uns in der Schweiz geht es immer nur um die Kosten», konstatiert er.

Der resignierte Unterton kommt nicht von ungefähr. Gerade jetzt wird wieder einmal für alle Welt offensichtlich, wie schwer sich die Schweiz damit tut, das inzwischen 25 Jahre alte Geldwäschereigesetz wenigstens in Einklang mit dem minimalen Globalstandard zu bringen.

Gesetzesrevision hängt in der Schwebe

Eine vom Bundesrat vorgeschlagene Gesetzesrevision hängt nach bald dreijähriger Beratung immer noch in der Schwebe. Das Minimum, das Finanzminister Ueli Maurer im Dezember gerade noch knapp vor dem endgültigen Absturz zu retten vermochte, verlangt die Ausweitung der Sorgfaltspflicht auf Anwälte, Notare oder Treuhänder. Das entspricht einer international unbestrittenen Notwendigkeit.

Die Berufsgruppen sind nützlich, wenn es darum geht, die Herkunft krimineller Vermögenswerte mit Hilfe von Briefkastenfirmen und ähnlichen Vehikeln zu verbergen. «Zudem haben Anwälte oft den Überblick über die ganzen Vermögensstrukturen, während die Banken nur über eine eingeschränkte Sicht auf einzelne Konti verfügen», gibt Doris Hutzler, Partnerin der Beratungsfirma LCR Services, zu bedenken.

«Es geht nur um die Kosten»

Nüchtern konstatiert die promovierte Juristin: «Die Anwälte wollen nicht einsehen, dass Verstösse gegen die Geldwäschereigesetzgebung durch das Anwaltsgeheimnis verschleiert werden können.» Sie sagt:

«Dabei ist dieser blinde Fleck ein grosses Risiko für die Reputation des Finanzplatzes.»

Illusionen hat die Expertin keine: «Bei uns geht es im Legiferierungsprozess selten um die Sache, dafür immer um Partikularinteressen und um Kosten.» Das ewige Hin und Her im Parlament sieht Hutzler als Ausdruck dafür, dass Politik, Behörden und die Finanzbranche keine eine gemeinsame Strategie verfolgen.

Schweizer Finanzplatz als Durchlaufstation

Genau das wäre aber zwingend nötig, um die Wirksamkeit des Systems nachhaltig zu erhöhen. «In der Schweiz werden die Daten von Bankkunden immer noch in ziemlich wasserdichten Silos aufbewahrt». Hutzler spricht aus eigener Erfahrung. Vor dem Gang in die Selbständigkeit war sie während sieben Jahren in der Geldwäschereiprävention der Credit Suisse tätig.

Hilfreich wäre eine Plattform, die es Strafverfolgungsbehörden und Mros erlauben würde, sich mit Finanzinstituten über aktuelle Bedrohungsszenarien auszutauschen, findet Hutzler. Ihre Forderung ist mehr als plausibel. Denn die international organisierten Verbrecherbanden benutzen den Schweizer Finanzplatz vor allem als Durchlaufstation.

Doris Hutzler Bild: pd

Kein Gewinn ist gemäss Hutzler auch die massive Zunahme von Meldungen über verdächtige Geldströme. 2014 hatte Mros 1753 Meldungen erhalten. 2019 waren es schon fast 8000. Lange Zeit wurden die Schweizer Banken international für ihre tiefe Meldefrequenz kritisiert. Jetzt droht die Amtsstelle in der Meldeflut unterzugehen. Es fehlt ein System, wie Informationen effizient gefiltert und für forensische Zwecke weiterverwendet werden können. Erst seit dem vergangenen Jahr träfen die Meldungen konsequent auf dem elektronischen Kanal ein, weiss Hutzler.

Plötzlich gibt es neue Kompetenzen

Die Entwicklung einer technischen Filterlösung war bislang schon allein aus diesem Grund nicht möglich. Zusammen mit dem früheren Finma-Direktor und Compliance-Experten Urs Zulauf hat Hutzler 2019 in der wissenschaftlichen Zeitschrift «recht» einen Vorschlag für ein abgestuftes Meldesystem formuliert. Die Idee sieht vor, dass Hinweise auf konkrete Straftaten prioritär verarbeitet werden, während vage Verdachtsmeldungen forensisch analysiert würden und für den Rückgriff im Rahmen konkreter Ermittlungen zur Verfügung stünden.

Ziemlich unvermittelt und im Parlament weitgehend unbeachtet, hat die Meldestelle im Rahmen eines neuen Gesetzes zur Terrorismusabwehr zusätzliche Kompetenzen erhalten. Fortan kann sie Anfragen aus dem Ausland über Geldflüsse ohne Einbezug der Justiz gleich selbst bei den Banken einholen. Was früher auf dem Weg der Rechtshilfe einiges an Zeit und Aufwand gekostet hat, kann nun in einer Art Hochgeschwindigkeitsverfahren zwischen zwei Ämtern erledigt werden.

Ein Durchbruch?

Die neue Möglichkeit zur Beschleunigung der Informationsbeschaffung mag im Kampf gegen die internationale Geldwäscherei auf den ersten Blick wie ein Durchbruch aussehen. Doch Hutzler warnt eindringlich vor dem Missbrauchspotential. Was, wenn ein ausländischer Geheimdienst an Informationen über einen politischen Dissidenten kommen möchte und die Meldestelle das hinterhältige Vorhaben nicht durchschaut?

«Die Meldestelle braucht diese Kompetenz», findet ihr ehemaliger Leiter Daniel Thelesklaf. Doch als kleine Abteilung der Bundespolizei ist sie nicht unabhängig. Thelesklaf warnt:

«Daraus kann sich rasch ein grosses Problem entwickeln, dann nämlich, wenn die Bundespolizei auf die Idee kommen sollte, die Kompetenzen der Meldestelle für eigene Zwecke zu verwenden.»

Die Widersprüche im Dispositiv der Schweizer Geldwäschereiabwehr sind offensichtlich. Dafür hat Thelesklaf eine erstaunlich simple Erklärung: «Bei uns geht es in der Geldwäschereibekämpfung primär darum, den Finanzplatz vor rufschädigenden Skandalen zu bewahren. Dabei sollten wir die Finanzkriminalität aus eigenem Interesse für das bekämpfen, was sie tut.» International organisierte Verbrecherbanden richteten einen grossen Schaden zu Lasten vieler Menschen und ganzer Länder an. «Wir sollten hinstehen und sagen, dass wir deswegen etwas dagegen tun.»