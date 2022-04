Studie kritisiert Staat für Vergabe der Swisslos-Millionen

Bundesrat will mehr Casinos

Es ist ein politischer Teufelspakt, dem das Schweizer Stimmvolk vor zwanzig Jahren zugestimmt hat: Um der notleidenden AHV einen finanziellen Zustupf zu geben, wurden offiziell Spielbanken erlaubt, 21 Casinos haben derzeit eine Konzession. Von dem 2019 erwirtschafteten Bruttospielertrag in Höhe von 765 Millionen Franken flossen dadurch 312 Millionen Franken in die Kasse der AHV. Attraktiv sind die Spielhöllen jedoch vor allem für die Kantone. Sie profitierten 2019 von den Spielbankenabgaben in der Höhe von 52 Millionen Franken, wobei nur gerade 8 Millionen zweckgebunden eingesetzt, weitere 44 Millionen jedoch als stille Einnahmen verbucht wurden. Allein die Tessiner Staatskasse verbuchte auf diese Weise 17,3 Millionen. Dazu generieren die Casinos Steuereinnahmen in Höhe von rund 18 Millionen Franken und bieten Arbeitsplätze.

Die Konzessionen müssen per 2025 erneuert werden, die Goldgräber versuchen bereits ihre Claims abzustecken. Im Wallis sind bereits drei neue Casino-Projekte in Vorbereitung. Die Casinogruppe aus Baden will auch in Solothurn und Locarno tätig werden.

Gemäss einer neuen Studie im Auftrag des Bundesamts für Wirtschaft (Seco) ist die heutige Vergabepraxis des Bundesrates problematisch. Es mangle an Transparenz, Chancengleichheit und einer effizienten Zuteilung. Seit gestern ist klar: Gross ändern wird sich daran so schnell nichts. Im Gegenteil, der Bundesrat hat beschlossen, die Zahl der Konzessionen auf 23 zu erhöhen. Den umgekehrten Weg hat eine Initiativgruppe im benachbarten Liechtenstein beschritten. Nachdem in den vergangenen zehn Jahren elf Casinos aus dem Boden geschossen sind, verlangen die Initianten einen einfachen Zusatz in der Verfassung: «Der Betrieb von Spielbanken ist verboten.» (cm)