Geheime Gewinner Türe zum Bundesrat öffnet sich: Wer von der Wahl Röstis und Baume-Schneiders profitiert Die lateinische Schweiz und die ländlichen Gebiete sind in der Landesregierung übervertreten. Das nützt Deutschschweizern mit Bundesratsambitionen – und den Grünen. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elisabeth Baume-Schneider und Albert Rösti: Ihre Wahl öffnet für manche die Tür zum Bundesrat, für andere hat sie sich geschlossen. Marcel Bieri / KEYSTONE

Ihr Siegerlächeln überstrahlte am Wahltag alles: Albert Rösti und Elisabeth Baume-Schneider sind Mann und Frau der Stunde. Doch mit ihrer Wahl in den Bundesrat öffnen sich anderen neue Türen, durch die sie in vielleicht gar nicht allzu ferner Zukunft in die Landesregierung einziehen könnten.