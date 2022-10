Neue Anti-EU-Vereinigung Pro Schweiz gegründet

Gegen EU-Beitritt «Kampforganisation» gegen den EU-Beitritt: Neue Vereinigung «Pro Schweiz» gegründet In Bern wurde die Auns-Nachfolgeorganisation Pro Schweiz gegründet. Unter der Leitung von Christoph Blocher fusionierten drei Anti-EU-Vereinigungen. 15.10.2022, 15.02 Uhr

Mit Pro Schweiz hat alt Bundesrat Christoph Blocher ein neues Kampfinstrument gegen den EU-Beitritt gegründet. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Organisation Pro Schweiz sei eine «Kampforganisation», sagte Christoph Blocher am Samstag in Bern. Der alt Bundesrat leitete den Gründungsakt des neuen Vereins, der im Interesse der Schweiz Erfolg haben wolle. In dem neuen Verein gehen die «Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz» (Auns), «Nein zum schleichenden EU-Beitritt» und die «Unternehmer-Vereinigung gegen den EU-Beitritt» auf.