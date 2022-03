Geflüchtete Beim Gedanken an ihre Heimat kommen ihr die Tränen: Eine Ukrainerin erzählt, wie sie sich bei ihrer Gastfamilie eingelebt hat. Kseniya Latko kennt die Schweiz von Ferienbesuchen. Jetzt ist sie als Geflüchtete ins Land gekommen – und dankbar für die Solidarität, die sie hier erfährt. Doch sie vermisst ihr gutes Leben in der Ukraine. Und bangt um das Leben ihres Ehemanns und älteren Sohnes. Kari Kälin Jetzt kommentieren 16.03.2022, 14.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kseniya Latko aus der Ukraine hat zusammen mit ihrem Sohn und mehreren Haustieren bei Privaten in Zürich eine Unterkunft gefunden. Valentin Hehli / MAN

Seit dem 5. März leben Kseniya Latko und ihr 17-jähriger Sohn in der Stadt Zürich als Gäste eines Ehepaars. Die Wohnung liegt rund 10 Busminuten vom Hauptbahnhof entfernt, vom Garten erblickt den 126 Meter hohen Prime Tower, das Quartier ist in einen Schräghang gebaut. Seit die russische Armee die Ukraine überfallen hat, ist Latkos Leben in Schieflage geraten.

In ihrer Heimatstadt Saporischschja, gelegen im Südosten des Landes, rund 740'000 Einwohner, besitzen sie und ihr Ehemann eine Wohnung mit Garten. Sie als Gefängniswärterin und er als Bauleiter erzielten ein anständiges Einkommen. «Wir hatten ein gutes Leben», sagt die 46-Jährige, als sie uns in ihrem Zufluchtsort empfängt. Jedes Wochenende fuhren sie ans Meer, Ferien in der Schweiz, Österreich, Polen oder Tschechien konnte sich das Ehepaar leisten. Latkos Leidenschaft sind Tiere. Oft besuchte sie Tierausstellungen.

Das gute Leben in der Ukraine; Wladimir Putin hat es mit seinen grossrussischen Gelüsten jäh zerstört. Latko fühlt sich zwar sicher in der Schweiz. Immer wieder betont sie, wie herzlich sie in diesem Land aufgenommen worden sei, wie viele Leute ihr und ihren Landsleuten gratis helfen. Doch sie bangt um das Leben ihres Ehemanns, der jetzt in Westen, nahe der polnischen Grenze, gezogen ist. Sie hat Angst um ihren älteren Sohn, Grenzwächter am Flughafen Saporischschja, ein potenzielles Ziel russischer Bomben. Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen die Ukraine nicht verlassen; sie sind aufgerufen, es gegen die Invasoren zu verteidigen.

Sie will niemandem zur Last fallen

Latko verspürt ein sichtliches Unbehagen, dass sie jetzt nicht mehr Herrin ihres Schicksals ist, dass sie fremder Unterstützung bedarf. Sie will niemandem zur Last fallen. Isst selten mit ihrer Gastfamilie, obwohl das Angebot besteht. Deckt sich mit verbilligten Lebensmitteln ein. Spaziert entlang des Zürichsees, um für ein paar Momente die düsteren Gedanken zu vertreiben, die sich durch die Nachrichten, durch das Surfen im Internet, durch Gespräche mit daheimgebliebenen Angehörigen in ihren Kopf hämmern. Ihr, der selbstbestimmten und selbstbewussten Frau, fällt es schwer, auf Kosten anderer zu leben. Wie lange sie in der Wohnung in Zürich und in der Schweiz bleibt, steht in den Sternen. Ob und wann eine Rückkehr möglich wird, ebenso.

Immerhin verbessern sich während des Gesprächs mit CH Media am vergangenen Freitag die Zukunftsperspektiven: Der Bundesrat aktiviert den Schutzstatus S und nimmt alle ukrainischen Kriegsflüchtlinge in einem unkomplizierten Verfahren auf. Ihr Sohn, vier Monate vor der Matura, der an diesem Nachmittag in Stadt unterwegs ist, wird eine Schule besuchen dürfen. Fragen zur Krankenversicherungen und unmittelbaren Existenzsicherung sind gelöst. Der Arbeitsmarkt? Ab sofort geöffnet. Sie werde sich um eine Stelle bewerben, sich neu orientieren, die deutsche Sprache noch besser lernen, sagt Latko, die kurz nach ihrer Ankunft beim Bundesasylzentrum in Zürich registriert hat. Viel Zeit ohne wirkliche Beschäftigung totschlagen, während in der Heimat ein Krieg tobt: das setzt der Frau zu.

Die Katze und 6 Meerschweinchen sind mit dabei

Die Geflüchteten aus der Ukraine werden in der Schweiz mit offenen Armen empfangen. Latko zeigt sich überwältigt und dankbar über die Solidarität. Gratis wohnen. Gratis telefonieren. Hilfe kommt von allen Seiten. Herzlich seien die Menschen in der Schweiz. Die Stadt Zürich mit ihrem internationalen Flair hat es Latko angetan. Und noch etwas findet sie nicht selbstverständlich: Dass sie auch ihre Katze und 6 Meerschweinchen bei der Gastfamilie unterbringen darf. Die einzigen Unstimmigkeiten in der Wohngemeinschaft gibt es bei den Tieren: Die Katzen der Gastfamilie und jene von Latko können es nicht so gut miteinander. Und ja, noch etwas ist Latko aufgefallen: Es ist nicht einfach, günstige Kleider, namentlich eine Jacke, für ihren Sohn zu organisieren.

Latko und ihr minderjähriger Sohn haben die Ukraine Hals über Kopf verlassen. In 40 Minuten packten sie das Nötigste. Die russische Grenze, nur 100 Kilometer entfernt; das Kernkraftwerk Saporischschja, das die Invasoren tatsächlich beschiessen sollten: Unselige Perspektiven für Latko. Via Kiew, Lwiw und Warschau landeten sie mit ihrem Sohn am 27. Februar in der polnischen Stadt Danzig. Sie durften bei einer Frau mit zwei Hunden wohnen, «bei einer sehr netten Frau», wie Lakto präzisiert. Doch keine langfristige Lösung.

Fahrt in Schweiz auf Facebook organisiert

Latko nimmt die Zügel wieder in die Hand. Entscheidet sich, in einem deutschsprachigen Land Unterschlupf zu suchen, sie und ihr Sohn sprechen die Sprache. Sie sucht in sozialen Medien nach Unterkünften und wird schliesslich fündig in der Facebookgruppe «Switzerland with Ukraine», die sich zur Plattform für Job, Wohnmöglichkeiten und Mitfahrgelegenheiten für Geflüchtete entwickelt hat. Eine Frau vermittelt Latko einen Polen, der in der Romandie lebt, von dort nach Danzig fährt und die beiden nach Zürich bringt. Dort werden sie von Inès Morin, Violinistin beim Zürcher Kammerorchester, und ihrem Ehemann empfangen. Das Paar, beide berufstätig, hat sich spontan entschieden, ukrainischen Geflüchteten unkompliziert zu helfen, «ohne gross darüber nachzudenken».

Das Zusammenleben? Es klappt bis jetzt sehr gut. Latko, ihr Sohn und die Haustiere bewohnen ein Zimmer in der zweistöckigen Wohnung. Latko kocht meistens selber und möchte «so wenig ja nicht stören», wie Morin sagt: Wie lange wird das Ehepaar die Geflüchteten aus der Ukraine quasi als WG-Kollegen bei sich unterbringen? «Keine Ahnung», sagt Morin. «Bis auf weiteres.» Bis auf weiteres dauern auch die Kampfhandlungen in der Ukraine an. Bis auf weiteres bangt Latko um das Leben ihres Ehemanns und des älteren Sohns. «Ich will sie nicht verlieren. Ich liebe sie.» Latko zeigt Fotos ihrer Wohnung. Beim Gedanken an ihre Heimat kommen ihr die Tränen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen