Gedenkfeier in Genf Warum Afghanistans Volksheld die Schweiz bewunderte Wali Massoud, der Bruder des bekanntesten Widerstandskämpfers in Afghanistan, warnt vor der neuen islamistischen Regierung. Nina Fargahi 09.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie lange die Widerstandskämpfer im Panjshir-Tal noch ihre Stellung halten können, ist ungewiss. Jalaluddin Sekandar / AP

Man nannte ihn den «Löwen von Panjshir». Heute vor 20 Jahren wurde Kommandant Ahmad Shah Massoud in Afghanistan ermordet. Er galt als einer der grössten Widerstandskämpfer gegen die Taliban und wird heute noch als Nationalheld gefeiert.

Am 9. September 2001, kurz vor den Anschlägen in New York, gaben sich zwei Terroristen der Al-Kaida als Journalisten aus und zündeten während eines Interviews mit Massoud eine Bombe, die sie in einer Kamera versteckt hatten. Experten sagen, dass Osama bin Laden mit einem Gegenschlag der USA rechnete und deshalb vorher noch den damals stärksten Gegner der Taliban ausschalten wollte. Was ihm auch gelang.

Was viele nicht wissen, sind Massouds Verbindungen in die Schweiz. Einer seiner Brüder liess sich vor vielen Jahren mit seinen fünf Kindern in Lausanne nieder. Eher zufällig, und wegen des guten Bildungswesens, wie eines dieser Kinder – Tarek Massoud – auf Anfrage sagt. Sie haben am Dienstag im Genfer Château d’Aire eindringlich an die internationale Gemeinschaft appelliert: «Der Terrorismus wird auch nach Europa kommen, wenn man Afghanistan in die Hände der Taliban gibt.»

Ein Schweizer Modell für Afghanistan?

Was ebenfalls viele nicht wissen, ist die Bewunderung des Kommandanten für die Schweizer Demokratie. Zu Lebzeiten soll er seine Gefolgsleute in die Schweiz geschickt haben, die minutiös in Erfahrung bringen sollten, wie das politische System hierzulande die verschiedenen Sprachen und Minderheiten miteinbezieht und wie der Föderalismus funktioniert.

«Er träumte davon, das Schweizer Modell nach Afghanistan zu bringen», sagt der Bruder des Kommandanten und Präsident der Familien-Stiftung, Wali Massoud, zu CH Media. Die Familie zeigt sich besorgt, denn der Sohn des Kommandanten, der 32-jährige Ahmad Massoud, befindet sich derzeit im Panjshir-Tal, wo er den Widerstand gegen die Taliban anführt. So wie damals sein Vater.

Die Situation ist gerade dabei, vollständig zu eskalieren: Pakistan unterstützt die Taliban mit Flugzeugen, die Bomben über das Panjshir-Tal abwerfen. Langsam gehen den Widerstandskämpfern auch die Nahrungsmittel aus. Und gestern vermeldeten sie zahlreiche Opfer. Wie lange sie noch die Stellung halten können, ist ungewiss. Wali Massoud ist überzeugt, dass der Widerstand nicht zu brechen sei, aber: «Der Westen darf nicht tatenlos zusehen.»

Was die Schweiz unternehmen könne? «Zum Beispiel eine grosse Friedenskonferenz organisieren und alle Akteure an einen Tisch bringen, darin ist die Schweiz geübt und das wäre jetzt dringend nötig», sagt Wali Massoud. Er kritisiert die USA: «Sie haben mit den Taliban einen Deal geschlossen, denn die Instabilität in der Region kommt den geopolitischen Interessen der Amerikaner sehr gelegen.»

Die Taliban sind nur ein Spielball der Weltmächte

Wali Massoud sagt auch, dass die neue Taliban-Regierung lediglich «als Spielball von den Weltmächten benutzt werde», dies aber selbst nicht sehen könne. «Die Taliban sind keine gebildeten Leute, sie lassen sich einspannen.» Die Leidtragenden sei allerdings die afghanische Bevölkerung, die Mädchen und Frauen, die Jungen. «Sie interessieren sich weder für die Scharia noch haben sie irgendwelche Machtgelüste - sie wollen einfach nur in Frieden und Freiheit leben.» Viele seien geflüchtet und harren in Pakistan oder Tadschikistan aus. «Die europäischen Staaten könnten auch hier viel Gutes tun und sie aus diesen Drittstaaten rausholen und temporär aufnehmen», so Massoud. Er selbst war früher Afghanistans Botschafter in Grossbritannien und kennt sich in den internationalen Beziehungen aus.

Die Konferenz in Genf, organisiert von der afghanischen Vertretung in der Schweiz und einer privaten Universität, fand unter dem Titel «Zurück aus dem Dunkeln? Afghanistans unvollendete Transition» statt. Auf der Einladung war ein Zitat Massouds zu lesen: «Die Fanatiker haben bereits die Liebe verboten. Jetzt sind sie dabei, das Träumen zu verbieten».