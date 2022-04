Geburten Corona bewirkt einen Babyboom – aber anders, als viele denken: Wann die Lust in Schweizer Schlafzimmern stieg Letztes Jahr kamen in der Schweiz so viele Kinder zur Welt wie seit 50 Jahren nicht mehr. Besonders interessant: In welchen Monaten es viel Nachwuchs gab. Mark Walther Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Der erste Lockdown bewirkte keine Geburtenwelle – der zweite schon. Keystone

Kommt neun Monate nach dem Lockdown der Babyboom? Lange wurde darüber gerätselt. Jetzt liegen erstmals Geburten-Daten für die ganze Schweiz für das vergangene Jahr vor. Sie deuten auf einen Corona-Effekt hin – allerdings nicht ganz so, wie man ihn auf den ersten Blick erwarten würde.

Letztes Jahr wurden in der Schweiz 89'400 Kinder lebend geboren. Das sind 4,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das geht aus den provisorischen Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung hervor, die das Bundesamt für Statistik am Dienstag veröffentlichte. Mehr Neugeborene in einem Jahr zählte die Schweiz letztmals 1972.

Babyboom erst nach dem zweiten Lockdown

Die Geburtenwelle hängt sehr wahrscheinlich mit der Pandemie zusammen. Aber: Erst im zweiten Lockdown stieg in den Schweizer Schlafzimmern die Lust an der Fortpflanzung.

Der erste Lockdown beginnt Mitte März 2020 und endet ab Ende April etappenweise. Die Lockdown-Babys kommen im Dezember 2020 und Januar 2021 zur Welt. Bloss: In der Statistik sind diese Monate keine Ausreisser. Im Dezember gibt es ein Prozent mehr Geburten als im Vorjahr, im Januar zwei Prozent. Babyboom? Noch nicht.

Er kommt im Sommer. Im August 2021 begrüsst die Schweiz 6 Prozent mehr Neugeborene als im Vorjahr. Im Oktober sind es 11, im November sogar 14,5 Prozent. All diese Kinder wurden zwischen Dezember 2020 und Februar 2021 gezeugt. In genau dieser Zeit schliesst der Bundesrat die Restaurants (die Clubs sind schon länger zu) und befiehlt den Laden-Lockdown. Nun passen Babyboom und Lockdown zeitlich zusammen.

Pandemien sind zunächst Geburtenhemmer

Diese Entwicklung deckt sich mit früheren Virusplagen. «Mehrere Monate nach dem Ausbruch der Pandemie nehmen die Geburtenzahlen jeweils ab.» So wird Leonhard Schäffer, Leiter der Geburtsabteilung am Kantonsspital Baden, in einer Mitteilung des Spitals zitiert. Im frühen Stadium einer Pandemie sind gesundheitliche und wirtschaftliche Unsicherheit gross. Viele dürften darum zögern, eine Familie zu gründen oder sie zu erweitern. Länder wie Italien und Spanien verzeichneten Ende 2020 und Anfang 2021 Geburtenrückgänge zwischen 10 und 20 Prozent.

In den nordischen Ländern, der Schweiz und Deutschland gab es diesen Rückgang nicht. Das dürfte an der Fähigkeit dieser Länder liegen, die schädlichen Auswirkungen der Corona-Massnahmen auf die Wirtschaft zu lindern.

Bei früheren Pandemien begannen die Geburtenzahlen nach anderthalb bis zwei Jahren überproportional zu steigen. Das zeigt sich auch bei Corona. Nicht klar ist, welche Gründe wie stark dazu beitragen. Mehr Sex wegen des Lockdowns ist der naheliegendste. Viele Paare legten wegen Corona aber auch ihre Prioritäten neu fest. «Wir stellen fest, dass viele Paare ihre Familienplanung an die Situation angepasst haben», so Marianne Bauer, leitende Hebamme am Kantonsspital Baden. Sie verdeutlicht das mit einem Beispiel: «Nahmen sich viele Paare früher oft vor, zuerst die grosse weite Welt zu bereisen, ehe sie die Familienplanung in Angriff nahmen, so setzen sie nun die Prioritäten anders: Baby first.»

Die wirklichen Boomerjahre liegen Jahrzehnte zurück

Nicht von einem Babyboom spricht Fabienne Rausa vom Bundesamt für Statistik. Unter einem Boom verstehe man in der Demografie eine schnelle Zunahme über mehrere Jahre, wie es sie in den 1940er- und später in den 50er- und 60er-Jahren gab. Zum Zusammenhang zwischen steigender Geburtenzahl und den Lockdowns sagt sie: «Die Daten zeigen, dass in den Shutdown-Perioden mehr Kinder gemacht wurden. Ein indirekter Einfluss war sicher da.»

Bei den Hochzeiten und den Scheidungen, die vor allem während des ersten Lockdowns verschoben worden waren, sind die Corona-Auswirkungen gemäss Rausa viel stärker sichtbar als bei den Geburten. Das Bundesamt für Statistik will anhand der definitiven Zahlen analysieren, wie sich die Corona-Pandemie auf die Bevölkerungsentwicklung ausgewirkt hat. Die Zahlen sollen im Laufe der nächsten Monate vorliegen.

So stark war die Geburtenzunahme in Ihrem Kanton

