TalkTäglich: Péclard-Idee sorgt für Knatsch in der Gastro-Szene

Die besten Aussagen aus der Diskussion zur Idee, Hilfskräfte intern zu Fachkräften auszubilden. TeleZüri / CH Media Video Unit

Gastronomie Péclard-Idee sorgt für Knatsch in der Gastro-Szene – Lustenberger: «Wir müssen gezielt ausbilden» In der Gastronomie sind so viele Stellen unbesetzt wie noch nie. Darum greift der Zürcher Gastronom Michel Péclard zur Selbsthilfe und will mit einer eigenen Kochschule, Hilfskräfte zu Fachkräften ausbilden. Die Branche, vertreten durch Bruno Lustenberger, hält nichts davon. Qualitätsverlust oder innovative Lösung? Die Diskussion im TalkTäglich. 15.06.2022, 14.10 Uhr

Wegen des Fachkräftemangels, der in der Gastronomie und in der Hotellerie herrscht, will der Zürcher Gastronom Michel Péclard seine bestehenden Hilfskräfte intern zu Fachkräften ausbilden. Eines seiner Argumente ist, dass die Hilfskräfte zwar gute Arbeit leisten, aber nicht genügend Deutschkenntnisse haben, um eine Lehre abzuschliessen. «Wie soll ich einen Afghanen, der seit fünf Jahren in der Schweiz ist und einen unglaublich guten Job macht, in die Schule schicken?», fragt er seinen Diskussionspartner Bruno Lustenberger eher rhetorisch im vergangenen TalkTäglich.