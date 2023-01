Peter V. Kunz zur Konfiskation von russischen Vermögen

Gastkommentar Konfiskation von russischen Vermögen: Wir dürfen Russen nicht unter billigen Generalverdacht stellen Auf Schweizer Banken liegen russische Vermögen von bis zu 200 Milliarden Franken. Der Druck auf die Schweiz steigt, diese Gelder zu konfiszieren. Aber Vorsicht: Wir sind ein Rechtsstaat! Peter V. Kunz Jetzt kommentieren 11.01.2023, 18.17 Uhr

Symbol der Schweizer Finanzbranche: der Paradeplatz in Zürich. Gaetan Bally / KEYSTONE

Vor einigen Wochen, am Tag der jüngsten Bundesratswahlen, hat mich der Botschafter der Europäischen Union in der Schweiz, Petros Mavromichalis, zum Mittagessen in die Residenz der EU-Delegation im «Kirchenfeld» in Bern eingeladen. Er bat um einen Meinungsaustausch zu den schweizerischen Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges. Diese ehrenvolle Einladung kam etwas überraschend für mich, habe ich doch weder eine offizielle noch eine offiziöse Funktion für die Schweiz inne.

Das Essen war ausgezeichnet, und Botschafter Mavromichalis sowie die Erste Botschaftsrätin waren aufmerksame Gastgeber und spannende Gesprächspartner für einen Schweizer Gast, der nicht als «EU-Turbo» bezeichnet werden kann, ganz im Gegenteil. Tatsächlich bin ich, aus verschiedenen Gründen, skeptisch gegenüber den schweizerischen Russlandsanktionen, wobei meine Position wohl nicht der aktuellen Mehrheitsmeinung im Land entspricht.

Die Rechtsgrundlagen fehlen

Eine vertiefte Diskussion zu unserer Neutralität, immerhin seit mehr als 200 Jahren der eigentliche Anker der schweizerischen Aussenpolitik, wird kaum ernsthaft geführt, weder in der Politik noch in den Medien. Dies kann im Zeitalter der Mitgliedschaft der Schweiz im Sicherheitsrat der UNO vermutlich kaum erwartet werden.

Dass die Schweiz fast sämtliche Sanktionen der EU (Handelsbeschränkungen, Reiseverbote, Vermögenssperren etc.) wörtlich «übernimmt», erweist sich als eine Einmaligkeit, die weit über eine Solidaritätsaktion hinausgeht. Kurz nach Kriegsausbruch zeigte ich mich in mehreren Interviews kritisch, was etwa die Einsetzung einer schweizerischen Taskforce («Augenwischerei») oder die Jagd auf angebliche Oligarchengelder («Bananenrepublik») betrifft. Der Preis, den ich für meine sicherlich pointierten Äusserungen zu bezahlen hatte, war teils heftige und meist anonyme Kritik. Um jedoch die Russlandsanktionen effektiv «greifen» zu lassen, fehlen in der Schweiz heute schlicht die Rechtsgrundlagen.

Die Sanktionsschrauben sollen, auf Wunsch der USA, sogar noch weiter angezogen werden. Während bei einer Vermögenssperre die eingefrorenen Gelder bloss zeitweilig blockiert werden und nach der Sperre dem Berechtigten wieder zur Verfügung stehen, verhält es sich anders bei einer Konfiskation. Bei konfiszierten Geldern wird nämlich das Eigentum durch den Staat endgültig entzogen. Eine solche Konfiskation – also eine entschädigungslose Enteignung – wird für «Russisches Vermögen» in der Schweiz (etwa 200 Milliarden Franken) verlangt, um diese Gelder an die Ukraine weiterzuleiten, wo die Wiederaufbaukosten auf mehr als 750 Milliarden Dollar veranschlagt werden.

Es braucht rote Linien

Doch Vorsicht! Wir sollten mit dem Grundrecht der Eigentumsgarantie nicht leichtfertig umgehen, selbst wenn der Druck aus dem Ausland künftig zunimmt. Der Bund hat bereits eine verwaltungsinterne «Arbeitsgruppe» eingesetzt, die – so hoffe ich – wichtige «rote Linien» beachtet: Vermögenseinziehungen dürfen einzig in legalen Verfahren, mit konkreten sowie zu beweisenden strafrechtlichen Vorwürfen und nicht durch «Schauprozesse auf Verdacht» erfolgen; Betroffene müssen Akteneinsicht erhalten und sich gerichtlich zur Wehr setzen können. Dies stellt kein professorales «Blabla» dar, sondern ergibt sich aus einer schweizerischen Tradition, die sich mit einem Wort zusammenfassen lässt: Rechtsstaat.

Enteignungen ohne Entschädigung aus Gründen der politischen Opportunität oder der diplomatischen Feigheit wären falsch, nicht allein gegenüber Russen, die wir seit dem Ukraine-Krieg gerne unter einen billigen Generalverdacht stellen. Wir sollten in der Schweiz aufpassen, dass wir unser demokratisches Erfolgsmodell nicht durch falsch verstandene «Solidarität» untergraben. Den Rechtsstaat müssen wir nicht nur am 1. August feiern, sondern das ganze Jahr leben – ich bin überzeugt, EU-Botschafter Mavromichalis hat vollstes Verständnis.

