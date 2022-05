Neutralität: SVP-Präsident kritisiert FDP-Präsident Burkart

Gastkommentar SVP Präsident Marco Chiesa kritisiert Burkart: «Für die FDP ist Neutralität nur noch eine leere Floskel» FDP-Präsident Thierry Burkart will die Schweiz enger an die Nato binden und indirekte Waffenlieferungen an kriegführende Staaten ermöglichen. Das wäre das Ende der Schweizer Neutralität – und ein sicherheitspolitischer Salto mortale. Marco Chiesa, SVP-Präsident Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die anderen Parteien würden den Kern der Neutralität aushöhlen, ohne dazu zu stehen, schreibt SVP-Präsident Chiesa, Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der Ukraine-Krieg ist wie ein Lackmus-Test: Er offenbart, wie ernst es führende Schweizer Politiker mit der Neutralität meinen. Zu beobachten ist eine erdrutschartige Erosion der Neutralität – und dies in einem Tempo, das man bis vor ein paar Monaten nicht für möglich gehalten hätte.

Einer der lautstärksten Vertreter dieser Richtung ist FDP-Präsident Thierry Burkart. Hätte jemand im Januar prophezeit, der als Euroskeptiker bekannte Burkart würde ein Andocken der Schweiz an die Nato befürworten und fordern, wir sollten über unser Territorium Waffenlieferungen an kriegführende Staaten ermöglichen, er wäre als Spinner abgetan worden.

Doch die Berner Politik gleicht einem aufgescheuchten Hühnerhaufen. Und zuvorderst flattert die FDP – und erfüllt damit die versteckte Agenda der Linksparteien von SP bis Grünliberale: Diese wollen die Schweizer Neutralität verscherbeln, um unser Land unter EU-Recht und EU-Richter (Rahmenabkommen) oder ganz in die EU zu treiben.

In den Augen des Auslands hat die Schweiz die Neutralität aufgegeben

Unter dem Titel «So muss die Schweizer Neutralität der Zukunft aussehen» skizzierte Thierry Burkart in dieser Zeitung ein Szenario, das nicht die Zukunft, sondern das Ende der Neutralität bedeuten würde. Für Burkart ist es «richtig», dass der Bundesrat die EU-Sanktionen gegen Russland eins zu eins übernommen hat.

Mehr noch: Er will die Schweiz in einen «Verbund» mit der Nato treiben, sie müsse «viel enger» mit dem Militärbündnis kooperieren. Wir würden damit zum Anhängsel der militärischen Aussenpolitik der USA und in fremde Konflikte hineingezogen.

Es ist offensichtlich, dass die Schweiz damit ihre Neutralität begraben würde. In den Augen des Auslands hat sie das bereits getan, indem sie sich den internationalen Sanktionen anschloss. Doch Burkart will das nicht wahrhaben. Der Entscheid des Bundesrats sei «im In- und Ausland missverstanden» worden, schreibt er.

Nein, werter Kollege, da irren Sie sich: Im Ausland hat man sehr wohl verstanden, worum es geht. Überall wurde die Positionierung des Bundesrats im Ukraine-Krieg als Abkehr von der Neutralität verstanden. So schrieb etwa die «New York Times» am 8. Februar 2022, die Schweiz habe ihre Neutralität auf die Seite gelegt und damit ihre Guten Dienste verspielt.

Man kann sich ausmalen, wie die Reaktion der Welt ausfallen würde, falls sich die internationalistischen Träume eines Thierry Burkart verwirklichten – samt Nato-Liaison und dem Ausbau der Schweiz zur Drehscheibe für Waffenlieferungen an Kriegsparteien. Und dabei soll die Schweiz «neutral» bleiben? Burkart glaubt wohl selbst nicht, was er schreibt.

Vermitteln bringt Frieden, nicht Sanktionen

Das zeigt: Für die FDP – und für die anderen Parteien mit Ausnahme der SVP – ist die Neutralität nur noch eine leere Floskel. Sie höhlen sie bis zum Kern aus, haben aber nicht den Mut, dazu zu stehen. Sie wollen nicht als Totengräber der Neutralität in die Geschichte eingehen. Denn sie wissen, dass die Schweizerinnen und Schweizer der Neutralität einen sehr hohen Stellenwert beimessen.

Die Statuten des Roten Kreuzes umschreiben treffend, was Neutralität bedeutet: «Neutralität bedeutet, dass wir uns grundsätzlich nicht an Auseinandersetzungen und politischen oder ideologischen Kontroversen beteiligen. Indem wir in Konflikten keine Partei ergreifen, bewahren wir uns das Vertrauen aller.

So können wir sicherstellen, dass wir stets Zugang zu den Menschen erhalten, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen.» Dass dieser Grundsatz auch als Richtschnur für die schweizerische Aussenpolitik gelten müsste, erklärt sich von selbst.

Umso wichtiger ist es, dass wir in diesem aufgeheizten politischen Klima einen kühlen Kopf bewahren. Die SVP steht für eine verlässliche Politik, die nicht einfach von heute auf morgen alles umkehrt und bewährte Prinzipien über Bord wirft.

Das gilt auch für die Schweizer Neutralität. Sie garantiert uns langfristig Sicherheit, Frieden und Stabilität. Gerade in Zeiten wie diesen könnte die Schweiz als neutraler Kleinstaat eine wichtige Rolle spielen und sich als Vermittlerin einbringen. Damit würde sie einen Beitrag zum Frieden in Europa und der Welt leisten.

Denn Sanktionen haben noch nie einen Krieg beendet, diplomatische Bemühungen hingegen schon. Hier kommen die Guten Dienste der Schweiz ins Spiel, die wir aber nur dann anbieten können, wenn wir glaubwürdig neutral sind.

Politiker verwechseln eigene Befindlichkeit mit dem Handeln des Staates

Es ist deshalb ein gefährlicher emotionaler Kurzschluss, wenn Leute wie Thierry Burkart fordern, die Schweiz müsse «Flagge zeigen», wenn irgendwo auf der Welt Krieg herrscht. Dasselbe gilt für die Mehrheit des Nationalrats, die am 28. Februar – vier Tage nach der russischen Invasion in der Ukraine – in emotional aufgeladener Atmosphäre erklärte, gegenüber Recht und Unrecht könne man nicht neutral sein.

Darum geht es gar nicht. Niemand fordert eine Gesinnungsneutralität oder verneint die Geltung des Völkerrechts. Viele Politiker verwechseln allerdings ihre persönliche Befindlichkeit mit dem Handeln des Staates. Die Neutralität ist eine in Jahrhunderten erprobte und bewährte Staatsmaxime. Sie hat uns vor blutigen Konflikten und zwei Weltkriegen bewahrt.

In diesen Chaostagen braucht es eine politische Kraft, die den Überblick bewahrt und die langfristigen Konsequenzen unseres Handelns einbezieht. Das ist die SVP. Was FDP-Präsident Thierry Burkart vorschlägt, wäre indes ein sicherheitspolitischer Salto mortale. Die Schweiz würde dabei nichts gewinnen. Aber sehr viel aufs Spiel setzen. Darauf kann es nur eine Antwort geben: Stoppen wir den Ausverkauf der Neutralität, solange es noch nicht zu spät ist. Denn ein Zurück wird es nicht mehr geben

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen