Gastkommentar: SP-Co-Präsidium will EU-Betritt diskutieren

Gastkommentar SP-Co-Präsidium teilt gegen die Bürgerlichen aus und fordert, dass «der Beitritt zur EU ernsthaft diskutiert wird» Nach FDP-Präsident Thierry Burkart und SVP-Präsident Marco Chiesa mischt nun auch das SP-Co-Präsidium in der Debatte rund um die Neutralität der Schweiz mit. Meyer und Wermuth kritisieren den Bundesrat für seine «widerwillige und passive» Umsetzung der Sanktionen. Mattea Meyer und Cédric Wermuth Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Das Co-Präsidium der SP fordert einen sofortigen Stopp des russischen Rohstoffhandels über die Schweiz. Keystone

Wladimir Putin hatte bei seinen Kriegsvorbereitungen offensichtlich nicht mit einer gemeinsamen Antwort der Europäer gerechnet. Die Regierungen des Kontinents und die EU haben aber genau das hingekriegt. Die Länder konzentrieren sich auf ihre jeweiligen Stärken, bedingt durch ihre geografische, wirtschaftliche und politische Situation. Das Zusammenspiel ergibt eine geschlossene, europäische Reaktion. Die Schweiz steht für einmal mittendrin. Nicht etwa, weil der Bundesrat die Ereignisse sofort richtig eingeordnet hätte. Sondern dank des Drucks aus der Bevölkerung und der SP. Fast drei Monate nach Kriegsbeginn stellen sich drei drängende Frage, die wir – in dieser Reihenfolge – beantworten müssen:

Was können wir hier in der Schweiz für die Menschen in der Ukraine tun? Wie sichern wir, solange der Krieg andauert, die Versorgungssicherheit der Schweiz? Wie können wir im neugeordneten Europa die Souveränität der Schweiz langfristig garantieren?

Sanktionen umsetzen, Oligarchen-Milliarden blockieren

Es ist völlig unbestritten, wo die Schweiz den grössten Hebel hat, um den ukrainischen Freiheitskampf zu unterstützen: Sie muss konsequent die Vermögen der Kreml-nahen Oligarchen und Firmen sperren, welche in verschachtelten Finanzkonstrukten versteckt sind. Und sie soll den russischen Rohstoffhandel über die Schweiz stoppen. Das würde die Finanzierung der russischen Kriegsmaschine empfindlich und entscheidend treffen. Aktuell geschieht das zu wenig.

«Die Mehrheit im Bundesrat unter Führung des zuständigen Departementschefs Parmelin setzt die Sanktionen nur sehr widerwillig und passiv um.»

Darüber hinaus stellen sich für die Schweiz einige schmerzhafte Fragen. Mitte-Präsident Gerhard Pfister fragt rhetorisch, wann Neutralität unanständig würde. Die Frage ist völlig korrekt. Aber auch Pfister muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er und seine Partei viel zu lange und ohne Scham das «Wirtschaftsmodell Zug» vorangetrieben haben. Es bestand und besteht darin, mit Tiefsteuern und laschen Gesetzen internationale Konzerne und Superreiche anzulocken. Geschäfte mit dubiosen Figuren waren dabei oftmals nicht Kollateralschäden, sondern Teil des Businessmodells. Kritik wurde jahrelang als wirtschaftsfeindlich, weltfremd und ideologisch abgestempelt. Es ist kein Zufall, dass die Schweiz heute eine der zentralen Finanzdrehscheiben für russische Oligarchen und den russischen Rohstoffhandel ist. Es ist das Ergebnis der offiziellen Wirtschaftspolitik der Mehrheit von Mitte, FDP, SVP und GLP.

Mit dieser Intransparenz muss Schluss sein. Wir brauchen ein öffentliches Register der wirtschaftlich Berechtigten, damit klar wird, wem eine Firma wirklich gehört. So können sich dubiose Figuren nicht länger hinter undurchsichtigen Konstrukten verstecken. Die klaffenden Lücken im Bereich der Geldwäscherei sind nicht mehr zu verteidigen. Auch diese sind nicht zufällig entstanden. Bestimmte Anwaltskreise haben sie bei der rechten Mehrheit in Bundesbern bestellt. Man wusste ganz genau, wer davon profitiert. Diese Lücken müssen nun endlich gestopft und der Rohstoffhandel transparent gestaltet und reguliert werden.

Sicherheit für die Schweiz: Energiewende entschieden vorantreiben

Der Ukraine-Krieg zeigt eines klar: Energie und Strom sind nicht Waren wie jede andere, die man getrost dem «freien Markt» überlassen kann. Der Kreml setzt die Gasabhängigkeit Europas und der Schweiz skrupellos als Waffe ein. Energiepolitik ist ein zentrales Element der Sicherheitspolitik. Auf den Winter hin könnten ernsthafte Versorgungsprobleme auftreten. Tausende Haushalte, die heute mit Erdgas heizen, müssten im dümmsten Fall frieren.

Anstatt aber konkrete Vorschläge zu unterstützen, um die drohende Energieknappheit abzuwenden, beschliesst die rechte Mehrheit überstürzt Aufstockungen für das Armeebudget in Milliardenhöhe. Niemand weiss, was die Armee damit eigentlich anfangen soll. Niemand im VBS oder bei den rechten Parteien scheint eine Strategie zu haben – ausser dem Ziel, es den Linken jetzt mal so richtig zu zeigen. Es scheint keine Rolle zu spielen, dass diese Gelder fehlen werden, wenn es um die Lösung von dringenden Problemen geht. Und davon gibt es einige: Steigende Krankenkassenprämien, die drohende Inflation und zu tiefe AHV-Renten sind nur drei davon. Wichtig wäre es jetzt ausserdem, beim Ersatz der Gasheizungen und bei der verschleppten Energiewende Vollgas zu geben. Die entsprechenden Pläne und Lösungen liegen längst auf dem Tisch.

Was bedeutet Souveränität nach dem Angriffskrieg Putins?

Seit dem 24. Februar ist klar, dass die Souveränität der Schweiz nur noch durch enge Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern gewährleistet werden kann. Die EU hat bereits während der Coronapandemie damit begonnen, die Stärkung der «strategischen Autonomie» voranzutreiben – also dafür zu sorgen, dass sie in strategisch wichtigen Wirtschaftsbereichen weniger abhängig ist von China, Russland und anderen unsicheren Lieferanten.

Alle ernsthaften Experten kommen zum gleichen Ergebnis: Die ideologische Vorstellung, der freie Markt mache immer alles besser als die Politik ist am Ende. Der freie Markt hat in der Pandemie die nötigen medizinischen Güter genauso wenig organisiert, wie er jetzt für die Energiesicherheit sorgt. Deshalb ist die EU nun mit Hochdruck daran, diese Strategie in zentralen Bereichen wie Strom, Kommunikationstechnologie oder Medikamentenversorgung umzusetzen.

Die Schweiz hat jedes Interesse, Teil dieses neuen, souveränen Europas zu sein. Der Bundesrat wäre gut beraten, in diesem Bereich schnell mit konstruktiven, neuen Vorschlägen auf Brüssel zuzugehen. Anstatt sich in den kleinkarierten Konflikten von gestern zu verheddern. Dabei müssen alle Alternativen jetzt auf den Tisch: Der Beitritt zur EU ist nicht die einzige Lösung, aber er muss zumindest endlich wieder ernsthaft diskutiert werden.

