Gastkommentar FDP-Präsident Thierry Burkart exklusiv: So muss die Schweizer Neutralität in Zukunft aussehen Die Schweizer Neutralität habe sich bewährt – «gerade weil sie nie ein starres Instrument war», schreibt Thierry Burkart. Er zeigt auf, an welchen drei Orientierungspunkten sich die Neutralität ausrichten soll. Thierry Burkart 1 Kommentar 10.05.2022, 05.00 Uhr

Engere Kooperation, aber kein Beitritt: Die Schweiz sei eine Trittbrettfahrerin der Nato, schreibt FDP-Präsident Thierry Burkart. Keystone

Russland verstösst gegen sämtliche Grundregeln des Völkerrechtes. Der Entscheid des Bundesrates, die internationalen Sanktionen zu übernehmen, war richtig. Die Schweiz hat sich damit auf der Seite des Völkerrechts positioniert. Der Entscheid ist aber von breiten Kreisen im In- und Ausland missverstanden worden. So war etwa von einer totalen Kehrtwende der Schweizer Neutralitätspolitik die Rede, ja gar von einer Abkehr von der Neutralität. Demnach ist es dem Bundesrat bisher nicht gelungen, seine Politik verständlich zu machen. Es besteht aber ein legitimes Interesse der Öffentlichkeit an einer klaren Darstellung der bundesrätlichen Politik.

Es gibt zwar kaum ein schweizerisches Prinzip, das konstant auf derart hohe Zustimmung in der Bevölkerung stösst wie die Neutralität. Allerdings gibt es keinen Konsens über deren konkreten Inhalt. Das Manko an gemeinsamem Verständnis legt die Diskussion um die richtige Reaktion auf den Angriffskrieg in Europa schonungslos offen. Der Bundesrat sollte in dieser existenziellen Frage sehr rasch seine auf dem heutigen Recht basierende Politik in kompakter Form darstellen und klären, von welchen Kriterien er sich künftig leiten lässt.

Sicherheit fördern, nicht Verteidigungsfähigkeit schwächen

Die Neutralität der Schweiz war einst für unsere umliegenden Staaten wichtig: Die Schweiz fiel als Drehscheibe für Truppenverschiebungen Dritter weg. Allerdings veränderte sich die Neutralitätspolitik der Schweiz im Laufe der Geschichte stetig. So verzichtete die Tagsatzung zur Gründung des modernen Bundesstaats 1847 bewusst darauf, im Zweckartikel der Bundesverfassung die Neutralität festzuschreiben. Vielmehr definierte sie diese als «Mittel zum Zweck»: Sie sollte die «angemessen erscheinende Massregel (sein), um die Unabhängigkeit der Schweiz zu sichern».

Um während des Zweiten Weltkriegs zu überleben, verletzte unser Land sogar das Neutralitätsrecht. Einerseits, indem für Kriegsmateriallieferungen Staatskredite an Deutschland und Italien gewährt wurden, um Rohstoffe zu erhalten. Andererseits, indem man eine amerikanische Nachrichtenzentrale in Bern duldete, um die «richtige» Positionierung im antinazistischen Lager zu dokumentieren. Im Kalten Krieg vertrat die Schweiz eine restriktive Neutralitätspolitik. Trotzdem beteiligte sie sich – unter amerikanischem Druck – am Embargo gegen die kommunistischen Staaten.

Die teilweise behauptete «ganz strikte Neutralität» der Schweiz gab es nie. Ein allzu enges Konzept würde unserem Land zum Nachteil gereichen. Die Neutralität soll die Sicherheit des Landes fördern, nicht die Verteidigungsfähigkeit schwächen. Als Sicherheitskonzept hat sich die Neutralität bewährt. Deshalb wäre eine vom aktuellen Krieg geprägte Forderung nach Abschaffung der Neutralität kurzsichtig.

Akzeptanz unserer Neutralität beruht auf dem Völkerrecht

Die Auslegung der Neutralität richtete sich stets nach den politischen Realitäten im strategischen Interessenraum der Schweiz. Heute gilt in grossen Teilen von Europa die Maxime, die Abwehr von Angriffen konsequent «im Verbund» zu realisieren. Die Schweiz profitiert hiervon und ist de facto eine Trittbrettfahrerin unter dem Sicherheitsschirm der Nato. Ein Beitritt zur Nato steht aus neutralitätsrechtlichen Gründen nicht zur Debatte. Die Schweiz sollte aber den grossen Spielraum jenseits der neutralitätsrechtlichen Beschränkungen konsequent nutzen und viel enger mit der Nato kooperieren. Wer im Krieg kooperieren will, muss vorgängig die Zusammenarbeit planen und trainieren.

Gemeinsames Agieren auf Basis gleicher Inte­ressen, Werte und Normen ist kein Widerspruch, sondern eine Stärkung der sicherheitspolitischen Eigenständigkeit. Ausdruck der gemeinsamen Werte sind das Völkerrecht und die Demokratie. Die Schweizerische Verpflichtung zur Neutralität und Bewaffnung wurde am Wiener Kongress von 1815 beschlossen. Die völkerrechtlichen Regeln zur Neutralität sind in den Haager Konventionen von 1907 festgelegt. Deren Akzeptanz beruht damit auf der Einhaltung des Völkerrechts. Eine starre Neutralität gegenüber Völkerrechtsbrechern würde auch die Grundlage und Akzeptanz ebendieser Neutralität untergraben.

Drei Orientierungspunkte

Die Schweizerische Neutralität muss sich an drei Orientierungspunkten ausrichten: Neutralitätsrecht, gemeinsame Werte und Völkerrecht. Wenn eine Demokratie von einem totalitären Staat völkerrechtswidrig angegriffen wird, soll sie mit dem angegriffenen Wertepartner solidarisch sein. Die Schweiz muss Flagge zeigen, wenn die eigenen Interessen und Werte bedroht sind und das Völkerrecht missachtet wird. Das heisst, dass wir uns Sanktionen unserer westlichen Partner anschliessen und der Bundesrat wie heute schon – gestützt auf die Bundesverfassung – Sanktionen auch eigenständig gestalten kann.

Der Kern unserer Neutralität gemäss Haager Konventionen bleibt in jedem Fall bestehen. Es handelt sich um das militärische Konzept der «bewaffneten Neutralität»: Dem neutralen Staat ist es untersagt, einen Krieg zu beginnen, kriegsführenden Ländern Truppen zur Verfügung zu stellen oder Kriegsmaterial zu liefern. Die Neutralität muss aber auch verteidigt werden können. Unser Territorium darf von keiner Kriegspartei missbraucht werden.

Freie Welt versus Autokratien – keine Gesinnungsneutralität

Wenn die Schweiz will, dass in der Auseinandersetzung zwischen Demokratien und Autokratien die Werte der freien Welt obsiegen, muss sie sich entsprechend verhalten. Direkte staatliche oder staatlich legitimierte Waffenlieferungen an kriegsführende Länder schliesst das Neutralitätsrecht aus. Der Rest ist eine Frage der Courage und der politischen Führung. Die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen unter demokratischen Staaten und sogenannte «Ringgeschäfte» sollte die Schweiz nicht verhindern – es sei denn, es handle sich um eine Umgehung unserer Neutralität. Darüber hinaus müssen wir humanitäre und entwicklungspolitische Hilfe leisten.

Wir brauchen eine Aussen- und Sicherheitspolitik, die den Spielraum der Neutralität ausnützt. Denn unsere Sicherheit und Freiheit lässt sich heutzutage nur im Verbund der demokratisch verfassten Länder und im Rahmen des Völkerrechts gewährleisten. Das bedingt ein klares und flexibles Verständnis der Neutralität ohne ­Verletzung von deren rechtlichem Kern.

