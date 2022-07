Gastkolumne Wir Alten und die Stadt Müssen Städte ihren Alten-Service verbessern? Beenden bitte! Ludwig Hasler 04.07.2022, 05.00 Uhr

Udo Weber

Am lustigsten ist noch immer unfreiwillige Komik. Etwa eine knapp 80-Jährige aus Brugg, die es gar nicht komisch fand, wie schäbig sie abgespiesen wurde auf dem Seniorenausflug, den die Stadt organisiert und finanziert hatte. Mit 270 andern liess sie sich in die Innerschweiz chauffieren, über den Zugersee gleiten. Was auf dem Schiff serviert wurde, brachte sie derart auf, sie musste auf die Lokalredaktion und ins Detail gehen: «mickriges Zobig-Plättli», Salat, kleines Würstchen, Salami, Aufschnitt, Käse. Kein Dessert!

Nun könnten wir – von alt zu alt – uns darüber unterhalten, ob wir ohne Ende Appetit auf Cordon bleu haben, ob wir unaufhörlich zu beissen brauchen und zu verdauen. Oder wir können uns fragen: Sind wir Alten noch immer die Pflegefraktion der Gesellschaft? Liegt es wirklich an den Sozialen Diensten der Stadt, uns Ausflüge samt Essen zu spendieren?

Es erinnert mich an eine Alterstagung, vor Jahren ausgerichtet vom Kanton Aargau, unter dem Titel: «Was können wir tun für unsere Alten?» Die ganze Palette von Unterstützung und Förderung und Hilfe zur Selbsthilfe wurde ausgebreitet, ich staunte über die fürsorgerische Energie und entschied mich im Schlussreferat zu einer eindeutigen Antwort: Was können wir tun für unsere Alten? Nichts.

Wir Alten können uns selber helfen. Nicht individuell, klar, wechselweise aber prima. Alter ist keine Krankheit, also Schluss mit dem therapeutischen Ton. Es gibt unter heutigen Alten von jeder Sorte reichlich: Gesunde, Kräftige, Wohlhabende, Lustige, Schlaue, Spezialisten aller Art, Vernetzte – und alle die, die es nicht mehr aus eigenen Kräften schaffen.

Aus diesem Kunterbunt eine rege tätige, freundschaftliche Welt zu organisieren, gegen Hilflosigkeit und Vereinsamung und Depression – was für eine erfüllende Aufgabe! Mit allseitigem Gewinn. Die Hilfsbedürftigen bekommen unbürokratisch Hilfe, persönliche statt bloss professionelle Zuwendung, vielleicht sogar humorvolle Unterhaltung (weil nur wir Alten selber uns übers Alter lustig machen dürfen). All die anderen aber, die, die noch bei Kräften sind, müssten sich nicht länger hintersinnen, wohin sie noch verreisen könnten, sie machen sich am Ort nützlich, sie werden gebraucht und geschätzt.

Sie betreiben die Quartierbeiz, bringen den Garten der kranken Nachbarin in Form, oder die Buchhaltung des Fussballclubs … Sie schlafen wieder besser, weil sie nicht nur tun, was die Stadt Zürich via Inserat rät, «spaziere, höckle, gnüsse», wogegen nichts einzuwenden wäre – jedoch: dreissig Jahre?! «Es schön haben» ist prima, bringt aber nicht automatisch so etwas wie Sinn. Sinn heisst, eine Bedeutung auch für andere haben, nicht nur für sich. Wer sich im Alter nur um sich selber dreht, hat absehbar schlechte Karten.

Also mehr Selbstständigkeit, mehr Mitwirkung. Wäre auch eine Geste an die Adresse der Gesellschaft: Hallo, aktive Generationen, jetzt schalten wir uns ein, wir sind nicht bloss Endverbraucher unserer Lebenschance, wir kehren zurück als Akteure. Viele von uns sind gar nicht alt, es gibt uns nur schon lange. Und wir sind in mancher Hinsicht privilegiert, frei von Erwerbsdruck, wir können tun, was uns beliebt.

Wir könnten zum Beispiel für den Fortbestand der Bienen sorgen. Die Jungen sind beschäftigt mit sich, der Bildung, dem Beruf, der Familie. Wir haben jede Menge Zeit, ein bisschen mehr zu bewegen als bloss uns selbst. Und manches vergnügt selber an die Hand zu nehmen – statt am staatlichen Service zu hängen.

Zurück zu Brugg. Die Stadt bedauert, dass nicht alle Alten zufrieden waren mit dem Ausflug. Frau Stadtammann kündigt Optimierung an. Künftig werde auch ein Dessert offeriert!