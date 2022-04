Ukraine-Krieg «Administratives Labyrinth»: Der Unmut bei Gastfamilien von Flüchtlingen über die Schweizer Bürokratie steigt massiv an Wenn schon er nicht herausfinde, an wen er sich wenden müsse, sagt Helfer Alexandre Badoux: «Wie sollen das die Geflüchteten schaffen?» Vereinzelt ziehen Hilfsbereite sogar ihr Angebot zurück - entmutigt. Kari Kälin Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Flüchtlinge aus der Ukraine im Bundesasylzentrum in Chiasso. Keystone/Ti-Press (Chiasso, 17. März 2022)

Alexandre Badoux ist ein Helfer der ersten Stunde. Seit knapp einem Monat beherbergt er in seiner Wohnung in Zürich eine Mutter und deren 16-jähriges Kind. Badoux arbeitet in leitender Funktion in einem mittelgrossen Unternehmen. Er sagt: «Wenn schon ich nicht herausfinde, an welche Amtsstellen ich mich wenden muss: Wie sollen das die Geflüchteten schaffen?»

Badoux hat seine Unterkunft auf Facebook angeboten und die Familie aufgenommen, ohne sich vorher als Gastgeber bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe registriert zu haben. So haben das nach Beginn der russischen Invasion viele gemacht. Unbürokratisch und schnell. Doch Badoux berichtet, dass sich jetzt bei manchen Gastfamilien Frust breitmacht, «weil sie und die Geflüchteten in einem extrem komplexen administrativen Labyrinth alleingelassen werden». Die Familie, die bei ihm lebt, hat den Status S erhalten. Damit hat sie Anrecht auf Sozialhilfe.

Einige Hilfsbereite zogen entmutigt ihr Angebot zurück

Es sei aber noch kein Geld geflossen, weil sie von einem Amt zum anderen geschickt werde. Niemand könne erklären, an wen sie sich wenden müsse. Er persönlich sei zwar nicht darauf angewiesen, dass die Geflüchteten einen Beitrag an Unkosten entrichten, die durch sein Engagement entstehen. «Andere Gastfamilien aber schon.» Einige Hilfsbereite hätten zudem ihr Beherbergungsangebot zurückgezogen – entmutigt von der Bürokratie.

Dass sich deswegen Unmut breitmacht, belegen auch zahlreiche Einträge in einschlägigen Facebookforen. Badoux erwähnt ein weiteres Beispiel aus dem Kanton Waadt. Dort hätten Private notfallmässig eine Ukrainerin aufgenommen, die wegen einer Beeinträchtigung einen Rollstuhl benötigt. Die Wohnung sei aber ungeeignet, man müsse die Frau oft tragen. Trotz zahlreicher Anrufe bei Behörden und Organisationen habe sich keine Lösung ergeben. Erst nach einem Aufruf im Westschweizer Radio RTS habe sich schliesslich eine Person aus Sitten gemeldet, die über geeigneten Wohnraum verfüge.

110'000 Betten für ukrainische Geflüchtete

Die Willkommenskultur bleibt beeindruckend. Bis Mittwoch haben rund 30000 Haushalte und 600 Hotels 110000 Betten für ukrainische Geflüchtete angeboten. Doch wie lässt sich verhindern, dass sich die Solidarität nicht in Frustration verwandelt wegen der administrativen Abläufe?

An einer Pressekonferenz am Donnerstag in Bern gab es mögliche Antworten. Die Botschaft: Wenn man sein Gastfamilienengagement über die offiziellen Kanäle aufgleist statt auf eigene Faust via soziale Medien, sinkt das Frustrationsrisiko. Auch Christoph Niederberger, Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbands, betonte: «Am besten bietet man seine Hilfe über den ordentlichen Weg an.» Alle wesentlichen Informationen seien auf den Websites der Behörden aufgeschaltet.

Die Flüchtlingshilfe koordiniert in der Schweiz den Prozess

Gaby Szöllösy, die Generalsekretärin der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren, sagte an der Medienkonferenz: «Es macht einen grossen Unterschied, ob Geflüchtete in einem strukturierten Prozess an Gastfamilien verteilt werden oder nicht.» In der Schweiz koordiniert die Flüchtlingshilfe diese Verteilung, in Zusammenarbeit mit den Kantonen. Sie klärt Bedürfnisse von Geflüchteten und Gastfamilien ab und versorgt beide mit Informationen, an wen sie sich mit welchem Anliegen wenden können.

Die Flüchtlingshilfe schreibt: «Nach Bezug der Wohnung wird im jeweiligen Wohnkanton wiederum eine professionelle Partnerorganisation oder eine Behörde für die Begleitung der Gastfamilien und Geflüchteten zuständig sein.» Auch Hotlines sind bereits in Betrieb. Alexandre Badoux gibt jedoch zu bedenken: «Oft sind sie besetzt. Oder die Person am anderen Ende des Telefons weiss auch nicht weiter.»

Anrecht auf Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S

Wo es in den einzelnen Fällen jeweils genau «klemmt», ist schwierig zu beurteilen. Grundsätzlich haben Personen mit Schutzstatus S, also ukrainische Geflüchtete, Anrecht auf Sozialhilfe, das man beim Sozialamt der Wohngemeinde geltend machen kann. Gastfamilien können bei der Sozialhilfe einen Unkostenbeitrag beantragen, wobei die Kantone diesen Beitrag festlegen. Kocht eine Gastfamilie für die Ukrainer und Ukrainerinnen, kann sie auch für die Mahlzeiten entschädigt werden.

«Die Schutzbedürftigen und Gastfamilien legen diese Entschädigung gemeinsam fest», so die Sozialdirektorenkonferenz. Schutzstatus S beinhaltet auch eine Krankenversicherung. Wenn jemand vor Erhalt des Schutzstatus S medizinische Hilfe benötigt, springt die öffentliche Hand ein.

Bis am Donnerstag hat das Staatssekretariat für Migration 20569 ukrainische Geflüchtete registriert, davon haben 13447 bereits den Schutzstatus S erhalten. Der Bund schafft weitere Unterbringungsplätze in Militärturnhallen, weil die vorhandenen Strukturen nicht ausreichen.

