Schweizer Gastfamilien: Die grosse Bilanz nach drei Monaten Krieg

Gastfamilien «Ob wir für vier oder sieben Personen Spaghetti kochen, spielt keine Rolle»: Die grosse Gastfamilien-Bilanz nach drei Monaten Krieg Ständig am Telefon, falsche Erwartungen, zu wenig Platz: Drei Monate nach Ausbruch des Ukraine-Krieges häufen sich Meldungen über Gastfamilien, welche die ukrainischen Geflüchteten wieder vor die Tür setzen. Zum unfreiwilligen Bruch kommt es vor allem in Fällen, bei denen die Gastgeber auf eigene Faust handelten. Kari Kälin Jetzt kommentieren 16.05.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gastfamilienidylle im Kanton Thurgau: Quirin, Iris, Cornelius und Beat Kälin haben Yasmina, Tetiana und Svitlana Lysiana bei sich aufgenommen. Bild: Reto Hanimann

Er hat es so gemacht, wie es die Behörden nicht gerne sehen: Via Facebook hat Beat Kälin kurz entschlossen, eine ukrainische Familie bei sich zu Hause aufgenommen – ohne den viel beschworenen «strukturierten Prozess» zu beschreiten, bei dem die Flüchtlingshilfe und die Behörden sorgfältige Abklärungen treffen, bevor Geflüchtete bei Gastfamilien einziehen.

Beat Kälin und seine Frau Iris sind Eltern von zwei Buben im Alter von 3 und 4 Jahren. Sie leben im thurgauischen Pfyn, seit Mitte März in einer WG mit einer ukrainischen Familie aus einem Vorort von Kiew. Grossmutter, die Mutter und deren eineinhalbjährige Tochter haben in Pfyn Schutz vor Putins Bomben gefunden. Kälin, von Beruf Blaulichtreporter, hat sein Engagement nie bereut. «Ob wir für 4 oder 7 Personen Spaghetti kochen, spielt keine Rolle», sagt er. Mehrkosten habe er kaum.

Gemeinsam zum Muki-Turnen

Im geräumigen Haus mit zwei Etagen belegen die ukrainischen Gäste zwei Zimmer. Die Mutter ist IT-Spezialistin und hat von der Schweiz aus nahtlos für ein ukrainisches Unternehmen weitergearbeitet. Die Familie Kälin und die ukrainischen Geflüchteten: Das passt.

Das ist keine Selbstverständlichkeit. In sozialen und traditionellen Medien poppen regelmässig Nachrichten auf über Gastfamilien, die Geflüchtete wieder vor die Tür stellen. Wie viele genau von einem Rauswurf betroffen sind, ist unklar. Die Flüchtlingshilfe und mehrere Kantone, bei denen sich CH Media erkundigt hat, verfügen nicht über entsprechende Zahlen.

Einen konkreten Hinweis über die Dimension des Problems gibt es aus dem Kanton Luzern. Aktuell leben rund 1000 Geflüchtete bei Gastfamilien. Allerdings musste der Kanton bereits rund 100 Ukrainerinnen und Ukrainer umplatzieren in Kollektivunterkünfte oder Wohnungen, die der Kanton gemietet hat, wie die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen mitteilt.

Zu Abbrüchen kommt es vor allem bei Gastfamilien, die auf eigene Faust Kriegsvertriebene bei sich aufgenommen haben – vermittelt über soziale Medien oder via private Verbindungen, ohne Begleitung durch die Flüchtlingshilfe oder die Kantone. Enge Platzverhältnisse, auch nach Familiennachzug, Differenzen unter ukrainischen Schutzsuchenden, die sich quasi in einer unfreiwilligen WG wiederfinden, oder medizinische Probleme von Schutzsuchenden: Das sind alles Gründe für die Abbrüche. Oft erwarten Gastfamilien auch mehr Dankbarkeit, während einige Gäste ihrerseits zu hohe Ansprüche stellen. Manche Gastgeber ärgert es, dass die Kriegsvertriebenen häufig telefonieren.

«Die Begleitung der Gastfamilien ist sehr wichtig»

Im Kanton Luzern wurde also bereits jeder elfte Schutzsuchende, der bei einer Gastfamilie Unterschlupf fand, umplatziert. Vergleiche mit anderen Kantonen sind mangels Daten schwierig. Es dürfte sich aber um eine relativ hohe Abbruchquote handeln. Das zeigt ein Vergleich mit einem Gastfamilienprojekt, welches die Flüchtlingshilfe 2015 im Zuge der grossen Migrationswelle lancierte. Bis 2018 wohnten 138 anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene, viele aus Syrien, Eritrea und Afghanistan, während mindestens eines Jahres bei Gastfamilien. Nur in 3 Prozent der Fälle wurde die private Betreuung unfreiwillig beendet.

Nicht von ungefähr ertönt an den regelmässigen Pressekonferenzen zu Ukraine-Krieg mantraartig der Appell, sich doch bitte bei der Flüchtlingshilfe und den Behörden zu melden, anstatt überstürzt im «Do-it-yourself»-Modus Geflüchtete zu beherbergen. So sagte Gaby Szöllösy, Generalsekretärin der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK), am letzten Donnerstag vor den Medien:

«Die Begleitung der Gastfamilien ist sehr wichtig. Sie brauchen eine Anlaufstelle, wenn Probleme auftauchen.»

Es geht dabei auch darum, bürokratische Abläufe zu klären. Und es brauche auch eine minimale Prüfung, ob sich jemand überhaupt als Gastfamilie eigne.

Die Flüchtlingshilfe nimmt bei der Vermittlung eine Schlüsselrolle ein. In mehreren Kantonen platziert sie Ukrainerinnen und Ukrainer bei Privaten. Die Hilfsbereitschaft der Zivilgesellschaft entlastet die Behörden. Etwa die Hälfte der 50'000 registrierten Menschen aus der Ukraine sind aktuell bei Privaten untergebracht. Die Flüchtlingshilfe verfügt über ein Konzept, um die wichtigsten Fragen mit den Gastfamilien zu klären.

Viele fühlen sich zermürbt von der Bürokratie

Ein dornenvolles Kapitel ist das Thema Bürokratie. Es vergeht kaum ein Tag, an dem Medien nicht über Gastfamilien berichten, die von Amt zu Amt geschickt werden und die gewünschte Unterstützung (nicht schnell genug) erhalten und sich zermürbt fühlen. Alexandre Badoux arbeitet in leitender Funktion in einem mittelgrossen Unternehmen. Er hat viele Bekannte, die wie er selber Geflüchtete auf eigene Faust untergebracht haben. Der Hauptärger in seinem Umfeld gilt den Behörden: Die Zuständigkeiten seien oft unklar, die finanzielle Hilfe lasse wochenlang auf sich warten, oft müssten Private die Geflüchteten zu Behördenterminen begleiten.

Trotz einiger Unstimmigkeiten lässt sich drei Monate nach Kriegsausbruch feststellen: Die Solidarität lebt. Etwa die Hälfte der 50'000 Ukrainerinnen und Ukrainer wohnt bei Privaten – eine grosse Entlastung für die Behörden. Und längst nicht alle Gastfamilien echauffieren sich über mangelnde staatliche Unterstützung. Dass es einige Wochen gedauert hat, bis der Kanton Thurgau eine Entschädigung entrichtete, nimmt Beat Kälin, Helfer der ersten Stunde, gelassen.

«Für uns war immer klar, dass wir helfen und nicht sogleich nach dem Staat rufen.»

Zu den neuen Gästen pflegt seine Familie ein freundschaftliches Verhältnis: Man isst zusammen, die Grossmutter kocht manchmal, die drei Kleinkinder besuchen gemeinsam das Muki-Turnen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen