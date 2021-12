Gastbeitrag Mach’s wie Gott: Werde Mensch Ein Gastbeitrag von Rita Famos, Pfarrerin und Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, zu den Weihnachtsfeiertagen. Rita Famos 23.12.2021, 15.53 Uhr

In Freiheit und Offenheit aufeinander zugehen und verantwortungsvoll feiern: Das ist Rita Famos' Weihnachtswunsch. Unsplash

Letztes Jahr um diese Zeit war es weihnachtlicher. Sicher, die Pandemie hatte uns zugesetzt. Aber wir waren hoffnungsvoller. Und die Solidarität miteinander war spürbarer. Nicht nur Weihnachten stand vor der Tür, sondern auch ein neues Jahr, das uns mit dem Impfstoff eine echte Perspektive ermöglichte. Dann würde alles besser. Schon bald. Von diesem Optimismus beflügelt, waren viele bereit, sich noch einmal zu helfen, auf Gewohntes zu verzichten, daheimzubleiben, um andere zu schützen. Wir fanden neue Wege, uns nahe zu sein. Und schon diese vielen Bemühungen schenkten uns ein Gefühl von Verbundenheit.

Dieses Jahr ist es anders. Die Impfung ist da, für manche sogar schon zum dritten Mal. Und sie funktioniert. Aber anders als gedacht hat sie nicht alle Probleme einfach gelöst und uns von Verzicht und Vorsicht befreit. Wieder arbeiten viele im Homeoffice. Wieder plagen uns Sorgen um Grosseltern. Und jetzt auch um Kinder in unseren Kindergärten und Schulen.

Es ist, als ob wir ohne Party direkt in die Katerstimmung gewechselt hätten. In das «Alle Jahre wieder» mischt sich ein stöhnendes «Nicht schon wieder!». Nicht schon wieder abwägen, wie viele Freunde und Verwandte man treffen darf und soll. Nicht schon wieder die Tante mit ihren verqueren Ansichten und die endlosen Diskussionen. Weihnachten, dieser immer wiederkehrende Neuanfang, passt gerade nicht so gut in unsere Zeit. «Friede den Menschen auf Erden!»: Das wäre zwar wunderschön, aber angesichts der tobenden Meinungen und aufgewühlten Stimmung droht dieser Ruf zu einem kitschigen Jingle zu verkommen.

«Liberté», diese laute Forderung der Freiheit haben wir in der zweiten Jahreshälfte oft gehört. Auf Freiheit können wir uns theoretisch alle einigen. Nur nicht darauf, was sie konkret bedeutet. Ist frei, wer sich nicht impfen lassen muss? Oder sind diejenigen frei, die den gewohnten Gang ihres Lebens zurückgewinnen, indem sie sich selbstbestimmt und aus Solidarität impfen lassen? Sind die frei, welche andere verpflichten wollen, es ihnen gleichzutun? Ist frei, wer die Arbeit der Wissenschaft ignoriert und darauf stolz ist?

Die Weihnachtsgeschichte erzählt von einer vielschichtigen Freiheit. Gott nimmt sich die Freiheit, zu uns zu kommen. Uns nahe zu sein. Er setzt sich dem Risiko der Geburt aus, macht sich dadurch verletzlich, liegt als sorgebedürftiges Kind in den Armen der Eltern. Kurt Marti hat das in seinen «Gedichten am Rand» so treffend in Worte gefasst:

Damals als Gott im Schrei der Geburt die Gottesbilder zerschlug und zwischen Marias Schenkeln runzlig rot das Kind lag Gottes Freiheitsgeschichte beginnt damit, dass er sich in die Abhängigkeit Marias begibt, und sie endet, indem er sich am Kreuz den Mächtigen der Welt ausliefert. Von dort her hat er uns Freiheit gebracht: die innere Freiheit von der Sorge, sich selbst einen Namen machen zu müssen. Die Freiheit, auch Fehler machen zu dürfen, Vergebung zu erhalten und daraus zu lernen. Die Freiheit, das eigene Leben für andere hinzugeben. Die Freiheit, keine Unterschiede zwischen Menschen zu machen. Wo Menschen auf diesen Gott vertrauen, finden sie immer wieder eine Freiheit von sich selbst, für sich und für andere.

Mein Weihnachtswunsch: dass wir wie Gott wahrhaftig Mensch werden. In Freiheit und Offenheit aufeinander zugehen, einander zu verstehen versuchen. Ich vertraue auf die Kraft der weihnachtlichen Freiheit, dass sie Menschen dazu befreit, über sich hinaus zu denken und aus Verantwortung für andere zu handeln. Beflügelt von dieser Kraft, mögen wir auch in diesem Jahr nochmals Sorge tragen zueinander, uns kümmern füreinander und verantwortungsvoll feiern miteinander.

Weihnachten ist dieses Jahr vielleicht keine Party. Aber hoffentlich eine machtvolle Erinnerung daran, dass es echte Freiheit nur gibt, wo wir von uns befreit für andere frei werden.

Ich wünsche darum nicht nur «Frohe Weihnachten!», sondern auch: «Freie Weihnachten!»