Nord Stream: «Wartungsarbeiten abgeschlossen» – Gas floss bereits

Gas-Versorgung Es floss schon wieder Gas durch die Pipeline – «Wartungsarbeiten sind plangemäss abgeschlossen», heisst es bei Nord Stream Bereits flossen einige Kilowattstunden Erdgas durch die russisch-europäische Pipeline, wie Daten des Zuger Unternehmens zeigen. Benjamin Rosch 2 Kommentare 20.07.2022, 12.56 Uhr

Putin steht am Gashahn, halb Europa blickt derzeit in die Röhre. AP

In diesen Tagen richten sich viele Augen in Europa auf Zug. Nun ja, nicht wirklich. Ob und wie viel russisches Gas in den nächsten Wochen erhält, entscheidet eher Putin und nicht die in der Schweiz domizilierte Firma, welche für die grosse Pipeline verantwortlich zeichnet. Dennoch steht Nord Stream im Fokus, denn jährlich führt diese Wartungsarbeiten an ihren Röhren durch. Die Befürchtung ist gross, dass Putin diese nutzen kann, um Europa den Gashahn ganz abzudrehen.