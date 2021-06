«Yann Sommer würde ich gerne einmal die Haare schneiden»

Fussballer-Frisuren Granit Xhaka: «Pssst! Sprecht nicht mehr über unsere Haare!» Warum waren die Frisuren der Schweizer Fussballspieler so ein Thema? Und werden blonde Haare jetzt zum neuen Trend? Ein Starcoiffeur gibt Auskunft. Nina Fargahi 29.06.2021, 17.33 Uhr

Geste von Granit Xhaka nach dem Sieg gegen Frankreich. zVg

Nach dem Debakel gegen Italien prasselte viel Kritik auf die Schweizer Nati ein. Dabei waren auch die Frisuren ein Thema. Xhaka und Akanji hatten sich einen Coiffeur einfliegen lassen und ihre Haare blond gefärbt. Das gab zu reden, vor allem, als die Leistung nicht stimmte. Die Schweizer Fussballspieler sollten sich mehr um den Sport kümmern, als um ihr Aussehen, so der Tenor.

Nach dem Sieg gegen Frankreich sieht alles anders aus. Könnten blondierte Haare ein neuer Trend werden? Und ging es bei der ganzen Kritik wirklich um die Frisur, oder um etwas ganz anderes? Der Berner Starcoiffeur Pino Zinna gibt Auskunft.

Pino Zinna, die Fussballer-Frisuren haben in dieser EM viel zu reden gegeben. Warum?

Pino Zinna: Die Debatte war seltsam, jeder darf seine Haare so tragen und dafür so viel Geld ausgeben, wie er will. Ist doch schön, wenn sich die Spieler Xhaka und Akanji einen teuren Coiffeur leisten.

Starcoiffeur Pino Zinna zVg

Als die Nati gegen Italien verlor, wurden die Frisuren kritisiert. Gibt es die Erwartungshaltung, dass die Natispieler – vor allem die Secondos – unauffällig und leistungsorientiert zu sein haben?

Das ist bestimmt so. Heute kam jemand in unseren Salon und sagte: «Jetzt können wir ihnen den Schweizer Pass geben.» Er wusste nicht, dass die Natispieler den Schweizer Pass schon längst haben, sonst könnten sie gar nicht in der Nationalmannschaft spielen. Es zeigt, dass viele noch denken, den Pass müsse man sich irgendwie verdienen. Das hat auch ein wenig mit Ignoranz zu tun.

Warum?

Weil die Schweiz längst ein Einwanderungsland ist, wir sind alle voneinander geprägt und beeinflusst. Ueli und Vladislav gehen beide gerne zum Coiffeur, und beide sind manchmal Verlierer oder Gewinner. Wir vergleichen die Leute oft mit einem Bild, wie jemand zu sein hat, aber dieses Bild gibt es gar nicht mehr, alle sind einzigartig, die Fussballnati ist ein Mix aus verschiedenen Ländern, so ist die Schweiz. Wer das nicht versteht, lebt in der Vergangenheit.

Also ging es bei dieser Debatte um viel mehr als nur um die Frisuren?

Die Frisur wurde vielleicht dazu benutzt, um Kritik zu üben. Alle wissen, dass eine Frisur nichts mit Leistung zu tun hat. Vielleicht war es auch Neid: Xhaka und Akanji haben flotte Haare und fahren heisse Autos, was erlauben die sich. Als sie verloren, konnten wohl viele ihrem Frust darüber freien Lauf lassen.

Wie bedeutet für Sie das Bild von Xhaka mit dem Zeigefinger vor dem Mund?

Das Bild stellt die ganze Frisuren-Debatte auf den Kopf, weil es sagt: «Pssst! Haltet die Klappe! Sprecht nicht mehr über unsere Haare! Sprecht über unsere Goals!» Das Bild hat etwas von einer Revanche.

Sprechen wir trotzdem noch kurz über die Haare, was hat es mit diesem Blondieren auf sich?

Blond liegt immer ein wenig im Trend, so auch letztes Jahr bei den YB-Spielern. Das ist also nichts Neues, aber es könnte wieder mehr Mode werden. Denn Fussballer sind immer auch ein wenig Vorbilder und Trendsetter, viele junge Menschen identifizieren sich mit unseren Fussballspielern.

Was finden Sie, wer hat die beste Frisur in der Schweizer Nati?

Sie sehen alle gut aus, beim einen oder anderen könnte man etwas mehr stylen oder frisieren. Mir gefallen die langen Haare von Yann Sommer, und sein Stirnband finde ich super, dem würde ich gerne einmal die Haare schneiden. Aber nicht zu kurz. Und Zuber, der hat auch einen schönen Haarschnitt, aber könnte technisch etwas besser sein. Jedenfalls geben sich alle Mühe, das sieht man auf den ersten Blick.