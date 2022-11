Fussball-WM in Katar Wie die Katar die Fifa ausspionieren liess – die USA ermitteln, Infantino und Bundesanwaltschaft schweigen Neue Recherchen zeigen, dass Katar vor und nach dem Zuschlag für die Fussball-WM Spionagemethoden einsetzte, um Gegner und Kritiker auszuschalten. Henry Habegger Jetzt kommentieren 02.11.2022, 16.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arbeiter beim Bau des Lusail-Stadions, einem der Stadien für die Fussballweltmeisterschaft 2022 in Katar. Bild: Hassan Ammar/AP

Am 20. November ist es so weit: Im autoritär regierten Wüstenstaat Katar beginnt die Fussball-WM. Die Vorgeschichte dieses umstrittenen Winterturniers in der Wüste ist unappetitlich, und jetzt kommen immer mehr Details ans Licht.

Dass die Scheichs von Katar unter dem aktuellen Emir Tamim bin Hamad Al Thani die Fifa in Zürich und Fifa-Exponenten weltweit ausspionieren liessen, ist mittlerweile breit belegt. Die Nachrichtenagentur AP berichtete bereits im November 2021 und gestützt auf geleakte Dokumente detailliert darüber, wie der ehemalige CIA-Mann Kevin Chalker und seine Firma «Global Risk Advisors» – sie hat einen Ableger in Doha, Katar – bereits vor dem WM-Zuschlag im Jahr 2010 angeheuert wurden.

Ziel war, Gegner und Kritiker auszuspionieren und so zu bearbeiten, dass sie für Katar keine Gefahr mehr darstellten. Denn die Scheichs befürchteten, die 2010 von der Fifa erteilte Zusage zur WM-Austragung könnte widerrufen werden.

FBI ermittelt seit Monaten – Bundesanwaltschaft schweigt

Im Oktober 2022 beschrieb CH Media in einer dreiteiligen Serie («Katar, Kohle, Kumpanei»), wie skrupellos die Scheichs vorgingen, insbesondere in der Schweiz. So wurde die Fifa-Zentrale in Zürich gezielt ausspioniert. Mit dem «Project Riverbed» etwa wurde Theo Zwanziger, der Katar-kritische Präsident des Deutschen Fussball-Bundes DFB und Mitglied der Fifa-Exekutive, heimlich mit CIA-Methoden bearbeitet und ausspioniert.

Theo Zwanziger. Bild: Henry Habegger

Rund 10 Millionen Dollar verrechnete Chalker laut den Dokumenten den Scheichs für die Aktion. Strafrechtler Mark Pieth sagte gegenüber CH Media, das könnte verbotener Nachrichtendienst oder verbotene Handlungen für einen fremden Staat sein.

Das sind Offizialdelikte, also müsste die Bundesanwaltschaft von sich aus tätig werden. Sie wollte sich gegenüber CH Media allerdings Anfang Oktober nicht dazu äussern, ob sie in diesem Fall aktiv wurde. «Wir bitten um Verständnis, dass sich die Bundesanwaltschaft (BA) in diesem Zusammenhang nicht zu allfälligen hängigen oder nicht hängigen Strafverfahren und/oder Vorabklärungen äussert.» Das klang immerhin danach, als würde sich die Truppe von Bundesanwalt Stefan Blättler die Sache etwas genauer anschauen.

Und, je nach Standpunkt, Support oder Druck dürfte aus den USA kommen. Die Bundespolizei FBI ermittelt seit Monaten genau in dieser Sache gegen Katars Mann fürs Grobe Chalker, wie die AP berichtete.

Blatter-Berater im Visier der Scheichspione

Jetzt publizierte das Rechercheteam von SRF weitere Details über die Machenschaften der Scheichs aus Katar. Neu ist insbesondere, dass 2012 der ehemalige Berater von Fifa-Präsident Sepp Blatter, der Schweizer Peter Hargitay, Ziel einer Spionageattacke beziehungsweise eines Cyberangriffs wurde. Hargitay war nicht nur Blatter-Berater, sondern auch Berater der australischen Kandidatur für die Fussball-WM 2022.

«SRF Investigativ» spricht von «einem geheimen Spionagenetzwerk, das für die Regierung Katars arbeitete» und das den Chef der Australien-Kandidatur, Frank Lowy, im Visier gehabt habe. Ziel, der auch über eine indische Firma laufenden Spionageaktion war, zu belastendem Material über die Konkurrenten zu gelangen und dieses Material der US-Justiz zuzuspielen.

Der Vorgang ist sozusagen handelsüblich, gerade verfeindete Golfstaaten wie Katar oder Saudi-Arabien hacken sich laufend gegenseitig, um sich Vorteile zu verschaffen und die Konkurrenz anzuschwärzen. Nach Informationen von CH Media sammelt Katar fast systematisch Material auch über befreundete Leute an der Fifa-Spitze, um sie bei Bedarf beeinflussen oder abschiessen zu können.

Zürcher Staatsanwaltschaft bleibt passiv

Hargitay reichte laut SRF bereits 2012 Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Zürich ein. Diese blieb aber offenbar untätig, obwohl sich der CEO der verdächtigten indischen Firma bereit erklärt habe, Fragen zu beantworten. Nach acht Jahren habe die Staatsanwaltschaft den Fall «wegen unzureichender Ermittlungsansätze» abgeschlossen.

Überraschend kommt die Untätigkeit der Schweizer Strafjustiz für Insider nicht. Der Zürcher Staatsanwaltschaft wurden im Umgang mit der Fifa schon immer Beisshemmungen nachgesagt.

Interessant und für Kritiker nicht beruhigend mag in diesem Zusammenhang sein, dass die beiden Sonderermittler des Bundes, Ulrich Weder und Hans Maurer, die das Strafverfahren gegen Fifa-Chef Gianni Infantino und Ex-Bundesanwalt Michael Lauber wegen deren geheimen «Schweizerhof»-Treffen führen, 2012 noch bei der Staatsanwaltschaft Zürich arbeiteten.

Spionage gegen Fifa-Leute? Interessiert Infantinos Truppe nicht

Und die Fifa selbst hatte und hat offensichtlich wenig Interesse an Ermittlungen gegen Katar. Auf Anfrage von CH Media machte der Weltfussball-Verband Anfang Oktober ihr Desinteresse deutlich: Man nehme «nicht zu Annahmen und Hörensagen Stellung, das Drittparteien» betreffe. Es störte die Fifa, deren Chef Gianni Infantino derzeit mehrheitlich im Katar lebt, also offensichtlich nicht, wenn ihr Spitzen-Personal ausspioniert, einer Art Gehirnwäsche unterzogen und unter Druck gesetzt wird.

Kritik an Katar übte die Fifa auf besagte Anfrage von CH Media Anfang Oktober nicht. Stattdessen kam eine Warnung via Infantinos Anwalt David Zollinger: Werde ein bestimmter Zusammenhang mit Katar hergestellt, sehe man sich vor dem Richter wieder.

FIFA-Präsident Gianni Infantino und Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, Staatsoberhaupt von Katar. Bild: Hassan Ammar/AP

Infantino wie auch der ehemalige Bundesanwalt Michael Lauber sind nach wie vor Beschuldigte im Verfahren der Sonderermittler des Bundes, der erwähnten früheren Zürcher Staatsanwälte Ulrich Weder und Hans Maurer. Anwalt Zollinger, der Infantino vertritt, war einst ebenfalls Staatsanwalt in Zürich. Es geht im Verfahren der Sonderermittler um die Geheimtreffen in der sogenannten «Schweizerhof»-Affäre zwischen Lauber, Infantino und weiteren Personen.

Nebst anderen ist auch Bundesstrafrichter Olivier Thormann beschuldigt, der die Fifa-Verfahren einst noch als Staatsanwalt des Bundes eröffnete. Und sein Zögling Cédric Remund, der noch heute beim Bund als Staatsanwalt arbeitet.

Mindestens zwei der Treffen fanden im Berner Hotel Schweizerhof statt, das dem Staat Katar gehört. Der Meeting Room III, in dem sich mindestens eines der Treffen abspielte, liegt nur drei, vier Schritte Luftlinie vom Eingang zur Botschaft Katars entfernt, die sich ebenfalls im Schweizerhof befindet. Solche Vorgänge fasste der bespitzelte Katar-Kritiker Theo Zwanziger gegenüber CH Media mit dem Ausdruck «Kumpanei im Schweizerhof» zusammen. Die Bundesanwaltschaft sei zum Vasallen von Katar geworden.

In knapp drei Wochen beginnt diese Fussballweltmeisterschaft. Die Mannschaft der Scheichs trifft auf Ecuador. Weil die Temperaturen meist viel zu hoch sind, um draussen Sport zu treiben, musste das Turnier in den Winter verlegt werden.

Die WM ist aber nicht nur deshalb die vielleicht umstrittenste der Geschichte. Sondern auch, weil Gastarbeiter wie Sklaven gehalten werden, weil viele von ihnen beim Bau der Infrastruktur ums Leben gekommen sein sollen, weil Menschenrechte in Katar wenig gelten. Und nicht zuletzt, weil schon bei der Vergabe der WM 2010 in Zürich durch das Fifa-Exekutivkomitee klar war, als Katar im Schlussgang überraschend die USA schlug: Da war Stimmenkauf im Spiel.

Es gilt, auch für Scheichs, die Unschuldsvermutung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen