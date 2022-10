WM Katar, Korruption, Kumpanei und das Hotel der Scheichs in Bern

Fussball-WM in der Wüste Fifa-Kumpanei im Berner «Schweizerhof» – und die Scheichs aus Katar sassen in der ersten Reihe Katar, wo Menschenrechte wenig gelten, hatte sich die WM 2022 wie geschmiert gesichert. Und wehrte sich dagegen, sie wieder zu verlieren. Mittendrin der «Schweizerhof», das Hotel der Scheichs im Zentrum von Bern, wo sich Fifa und Bundesanwaltschaft heimlich trafen. Henry Habegger Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Siegreicher Scheich mit WM-Pokal: Katars Herrscher Hamad bin Chalifa al-Thani am 2. Dezember 2010 nach der WM-Vergabe. Rechts der damalige Fifa-Chef Sepp Blatter. Walter Bieri / keystone

Im Juni 2010 machten die Scheichs aus Katar in Bern den Sack zu: Sie übernahmen den kleinen Rest der Aktien des Berner Nobelhotels Schweizerhof, der ihnen noch nicht gehörte.

Im Dezember 2010 machten die Scheichs aus Katar in Zürich den Sack zu: Sie sicherten sich von der Fifa den Zuschlag für die Fussball-WM 2022.

Der «Schweizerhof» und die WM-Vergaben sollten in der Folge – im Verbund – weltweit für Schlagzeilen sorgen und Abgründe der Schweizer Strafjustiz eröffnen. Das Hotel wurde zum Schauplatz von Geheimtreffen zwischen dem Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber und Fifa-Chef Gianni Infantino. Was dort verhandelt wurde, ist bis heute umstritten und im Dunkeln.

Nach wie vor versuchen zwei Sonderermittler des Bundes, die pensionierten Zürcher Staatsanwälte Ulrich Weder und Hans Maurer, herauszufinden, was sich zugetragen hat. Sie wurden Ende 2021 vom Bundesparlament gewählt, um zu untersuchen, ob es zu Amtsmissbrauch, Verletzung des Amtsgeheimnisses, Begünstigung oder Anstiftung zu diesen Delikten kam.

Milliardär Mohammed bin Hammam im März 2011. Er hatte das Katar-Wunder möglich gemacht und wollte nun Sepp Blatter vom Fifa-Thron stürzen. Zwei Monate später wurde er wegen Korruption lebenslang gesperrt. Francois Mori / AP

Bin Hammam wusste das Getriebe zu schmieren

Wie es zur WM in Katar kam, zeichnen etwa die britischen Autoren des Buchs «The Ugly Game» nach. Demnach hatte der damalige Emir Hamad bin Chalifa al-Thani 2008 «beschlossen», die WM in die Wüste zu holen. Das galt als aussichtslos. Aber Katar hatte Mohammed bin Hammam, seit 1996 Mitglied der Fifa-Exekutive. Dieser war dafür bekannt, dass er grosszügig mit Geld nachhalf, wenn es galt, Einfluss zu kaufen. Er wusste, wie das Fifa-Getriebe zu schmieren war.

So kam das «Wunder» vom Dezember 2010 am Fifa-Hauptsitz in Zürich zustande. Katar setzte sich mit 14 zu 8 Stimmen gegen die USA durch.

Aber die grosse Angst der Scheichs war, die WM wieder zu verlieren. Plötzlich war bin Hammam ein Problem. Er machte im März 2011 den Fehler, Sepp Blatter den Fifa-Vorsitz streitig zu machen. Zwei Monate später wurde bin Hammam von der Fifa-Ethikkommission zunächst suspendiert, später lebenslang von allen Fussball-Ämtern ausgeschlossen. Er habe in der Karibik Stimmen kaufen wollen, um Blatter zu stürzen.

Der britischen «Sunday Times» waren zudem Millionen von E-Mails, Kontoauszügen, Überweisungen aus bin Hammams Firmen- und Fussballnetzwerk zugespielt worden. Diese zeigten im Detail, wie das Schmierwerk aus Katar funktionierte.

Bin Hammam hatte noch eine besondere Leiche im Keller. Eine, die stark roch und Katar die WM kosten konnte: Bin Hammam war auch die Schlüsselfigur im Verfahren der Schweizer Bundesanwaltschaft um die WM 2006, dem deutschen «Sommermärchen». Seit 2015 führte die Bundesanwaltschaft Strafverfahren wegen WM-Vergaben an Russland und Katar. Und auch wegen des «Sommermärchens».

Zehn Millionen über die Schweiz nach Katar

Hier ging es um Millionen Franken aus Verbandskassen, die 2002, nach der Vergabe der WM, auf einem Doha-Konto von bin Hammams Elektrokonzern Kemcor gelandet waren. Die Transaktion war von «Kaiser» Franz Beckenbauer, Präsident des Organisationskomitees der WM 2006, eingeleitet worden, der sogar 6 Millionen vorschoss.

Was bin Hammam mit dem Geld machte, ist bis heute unklar. Er schweigt. Und die Schweizer Bundesanwaltschaft wurde nie gegen ihn aktiv, sie führte ihn im «Sommermärchen»-Verfahren nie als Beschuldigten. Die Schlüsselfigur war kein Thema. Weshalb nicht?

Zu den Beschuldigten im letztlich vor Gericht verjährten Verfahren gehörte dagegen ausgerechnet Katar-Kritiker Theo Zwanziger. Der ehemalige DFB-Präsident, der bis ein Jahr davor im Auftrag von Katar bespitzelt worden war (Teil 1 der Serie).

«Die Bundesanwaltschaft führte den falschen Prozess», sagt Zwanziger. Sie sei zum «Vasall von Katar» geworden. «Sie hätte ein Strafverfahren gegen bin Hammam einleiten müssen, das Geld war über Konten in der Schweiz geflossen. Und Infantino hätte gegen ihn vorgehen und die zehn Millionen zurückfordern müssen, die ja laut Beckenbauer der Fifa gehörten.»

Eine Art Verbrüderung. Katar hat jetzt einen neuen Scheich. Er heisst Tamim bin Hamad al-Thani und ist der Sohn des alten. In Zivil Fifa-Chef Gianni Infantino, der jetzt in Katar wohnt. Hassan Ammar / AP

Ermittlungen gegen den Vertrauten des Emirs hätten «verheerende Wirkung für die WM in Katar gehabt», sagt Zwanziger. Bin Hammam war bei der Vergabe an Katar noch selbst Mitglied des Exekutivkomitees gewesen, «er lenkte den Prozess». Hätte die Schweiz bin Hammam beschuldigt, hätte sie den Emir beschuldigt: Bin Hammam war ein Werkzeug des absolutistischen Herrschers.

Dass schon bei der Vergabe der WM 2006 Stimmen gekauft wurden, ist heute quasi amtlich. In einem Bericht von 2021 der Firma Esecon, die im Auftrag des DFB untersuchte, steht: «Die bisher bekannten Sachverhalte legen überzeugend nahe, dass ‹Stimmenkauf› stattfand.»

Der Emir hatte schon früher die Hand im Spiel

Deutschland gewann die Vergabe im Jahr 2000 mit zwölf zu elf Stimmen gegen Südafrika. Acht Stimmen kamen aus Europa. Die restlichen vier Stimmen stammten vom asiatischen Verband AFC, der von bin Hammam präsidiert wurde. «Seine Rolle war zentral, um die asiatischen Stimmen zu besorgen, die Beckenbauer benötigte», stellen die Autoren von «The Ugly Game» fest. Der Emir habe Beckenbauer später, als es um die WM 2022 ging, «gebührend daran erinnert». Will heissen: Er hatte die Deutschen im Sack.

Katar-Kritiker Zwanziger dagegen bekam es mehrfach mit der Justiz zu tun. Die Scheichs zeigten ihn 2015 in Deutschland wegen Verleumdung an. Der frühere Richter hatte im Juni 2015 im Hessischen Rundfunk gesagt, Katar sei «ein Krebsgeschwür des Weltfussballs».

Am 19. April 2016 wies das Landgericht Düsseldorf die Klage von Katar gegen Zwanziger ab. Es gehöre zur Meinungsäusserungsfreiheit, das zu sagen. Drei Tage später traf der neue Fifa-Chef Infantino, mit einem Jet des Emirs aus Katar kommend, in Zürich ein. Er kam zu einem der heimlichen Treffen mit dem Bundesanwalt. Dabei waren auch Fifa-Chefjurist Marco Villiger und Laubers leitender Staatsanwalt Olivier Thormann, unter dessen Ägide seit 2015 die Fifa-Verfahren liefen.

Wiederum drei Tage später ersuchten die Fifa-Anwälte mit Schreiben an Thormann «wie besprochen» darum, dass der Weltfussballverband im «Sommermärchen»-Verfahren als Privatkläger zugelassen werde, was später auch geschah. Damit konnte die Fifa Einfluss auf das Verfahren nehmen.

Bin Hammam wurde aus dem Verkehr gezogen

Zwanziger nennt diese Vorgänge «Kumpanei im Schweizerhof». Er sieht dies durch die Untersuchung bestätigt, die der heutige Sonderermittler Ulrich Weder schon 2018 gegen Staatsanwalt Thormann führte. Aufgrund einer Eingabe von Bundesanwalt Lauber ermittelte Weder wegen Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung und Vorteilsnahme gegen den heutigen Bundesstrafrichter. Weder stellte das Verfahren zwar ein, hielt Thormann aber ein zu enges Verhältnis zum Fifa-Chefjuristen Marco Villiger vor.

Recherchen von CH Media lassen vermuten, dass Lauber zeitweise versuchte, Katar zu Rechtshilfe zu bewegen, sogar der Bundesrat soll, erfolglos, eingeschaltet worden sein. Denkbar ist, dass sich der Bundesanwalt von der Fifa Support erhoffte, da diese den «Hebel» mit der WM hatte. Aber die Scheichs machten mit Sicherheit nicht mit. Sie leisteten auch gegenüber Deutschland keine Rechtshilfe in der Sache. Auf eingereichte Fragen gab es nicht einmal eine Reaktion.

Bin Hammam, der Mann, der zu viel weiss, sitzt irgendwo in Doha und schweigt. Er wurde von seinem Herrn, dem neuen Emir, aus dem Verkehr gezogen.

Fast Tür an Tür: Botschaft Katar, Meeting Room III

Katar über allem. Das wohl mysteriöseste der vier Geheimtreffen zwischen Fifa und Bundesanwaltschaft fand am 16. Juni 2017 im Nobelhotel Schweizerhof statt. Keiner von mindestens vier Teilnehmern kann sich angeblich mehr erinnern. Wahrscheinlich war ein fünfter Mann dabei, es wurden fünf Dreier-Sets «Gipfeli» abgerechnet.

Ein Augenschein vor Ort zeigt: Der Meeting Room III, in dem das ominöse Treffen stattgefunden hat, befindet sich in der ersten Etage im Schweizerhof – nur drei, vier Schritte vom Eingang zur Botschaft von Katar entfernt. Die Scheichs sassen also, mindestens, in der ersten Reihe bei diesem Stück.

Tür an Tür im Berner Hotel Schweizerhof: Der Eingang zur Botschaft von Katar und der Eingang zu Meeting Room III (hinten links im Bild), wo 2017 das «vergessene» Treffen zwischen Fifa-Chef Infantino und Bundesanwalt Lauber stattfand. Ein unbekannter fünfter Mann war womöglich dabei. Es darf geraten werden. Henry Habegger

Der Flur zwischen Botschaft und Sitzungsraum ist videoüberwacht. Nicht nur der Flur: 2018 wurde bekannt, dass eine Überwachungskamera des Hotels sogar auf den Berner Bahnhofplatz hinaus filmte. Die Scheichs wissen mit Sicherheit mehr, und sie sind bekannt dafür, dass sie ihr Wissen ausnützen, um ihre Ziele zu erreichen.

Meeting Room III im «Schweizerhof» Bern. Sonderanwälte versuchen zu klären, was hier vor sich ging. Henry Habegger

Vielleicht schaffen die zwei Sonderermittler, welche die Affäre um die Geheimtreffen zwischen Bundesanwaltschaft und Fifa untersuchen, mehr Klarheit. Sie führen als Beschuldigte nicht nur den Fifa-Chef und den ehemaligen Bundesanwalt. Sondern auch: André Marty, Laubers Informationschef; Rinaldo Arnold, Jugendfreund aus Brig von Infantino, an drei der heimlichen Treffen dabei. Zudem Olivier Thormann und Marco Villiger, ehemaliger Fifa-Chefjurist; sowie Cédric Remund, Staatsanwalt des Bundes.

Was den Beschuldigten im Einzelnen konkret vorgeworfen wird, ist unklar. Die Sonderermittler kommunizieren derzeit nicht, die Beschuldigten streiten ab, strafbare Handlungen begangen zu haben. Es gilt, auch für die Scheichs, die Unschuldsvermutung.

