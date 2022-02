Netto-Ausgaben auf dem Transfermarkt: Das ist die Top 10

Fussball So viel Geld geben die besten Klubs Europas wirklich auf dem Transfermarkt aus – und es zeigt sich: das Geld alleine tut es nicht im Champions-League-Rennen Im Kampf um die Champions League fliessen Milliarden in den Transfermarkt, aber es ist nicht so, dass die Spendabelsten auch die Erfolgreichsten sind. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 14.02.2022, 17.00 Uhr

Kylian Mbappé von Paris St-Germain trifft heute auf Real Madrid.

Paris Saint-Germain gegen den Real Madrid, so geht das heute los in der Champions League. Es ist eine Affiche, die auch als Final eine würdige wäre. Hier die Franzosen, alimentiert mit viel Geld aus Katar, eine Ansammlung von Superstars, und alles nur mit einem Ziel: Sieg in der Champions League. Dort die Altmeister aus Madrid, die schon öfter gewonnen haben, was sich der Emporkömmling aus Paris so sehr wünscht. Vier Champions-League-Titel waren es in den letzten neun Jahren.

Die Champions League, das ist das Konzert der Grossen. Ein exklusiver Kreis. Doch auch hier sind nicht alle gleich. Zwischen den 16 Achtelfinal-Teilnehmern öffnet sich eine Schere. Das zeigen Zahlen des Football Observatory, des Zentrums für internationale Sportstudien in Neuenburg. Die Forscher haben die Bewegungen am Transfermarkt seit 2012 unter die Lupe genommen. Und ausgerechnet, wie viel die Vereine aus Europas Top-5-Ligen unter dem Strich ausgegeben haben – also Einnahmen minus Ausgaben.

Der Weg zur Krone des Fussballs Krone ist weit

Die Netto-Rechnung zeigt, dass sich ein Trio in einer eigenen Sphäre bewegt. Manchester United, Manchester City und Paris Saint-Germain haben über die zehn letzten Saisons je etwa eine Milliarde Euro in neue Spieler investiert. Dahinter folgen, bereits mit einigem Abstand, Barcelona, Arsenal und Juventus.

Es steckt vieles in diesen Zahlen. Zuallererst eine Überraschung: Nicht die mit Öl-Milliarden von der Arabischen Halbinseln ausgestatteten Vereine aus Paris und Manchester haben am meisten Geld in den Transfermarkt gepumpt. Auch nicht Barcelona oder Real Madrid. Sondern Manchester United.

Und dann ist da noch eine andere Erkenntnis, die wertvollste überhaupt. Es ist die, dass Geld wichtig ist. Aber auch nicht alles. Man kann Erfolg schon ein Stück weit kaufen. Manchester City etwa dominiert die englische Premier League; gegen Paris Saint-Germain ist in Frankreich sowieso kein Kraut gewachsen.

Aber der Weg zur Champions League, zur Krone des Klubfussballs, ist weit. Auch eine Milliarde in zehn Jahren garantiert gar nichts. Weder die beiden Manchester-Klubs noch Paris haben die Champions League auch nur einmal gewonnen. Von den zehn spendabelsten Klubs der letzten zehn Jahre haben das nur zwei geschafft: Barcelona und Chelsea. Die erfolgreichsten Vereine dieser Zeit – Real Madrid mit vier Titeln und sieben Halbfinal-Teilnahmen, Bayern München mit zwei Titeln und sechs Halbfinals – belegen im Ausgaben-Ranking die Plätze 25 und 13.

Ohne Strategie funktioniert es nicht

Raffaele Poli leitet das Football Observatory. Er sagt, natürlich brauche es Geld, um die Champions League zu gewinnen. «Aber ohne Vision, ohne klare Strategie und Geduld funktioniert es nicht», so Poli.

Das beste – oder schlechteste – Beispiel dafür ist Manchester United. Der Klub war einst ein Gigant. Doch im Verein klafft eine Lücke, seit Alex Ferguson 2013 nach 27 Jahren, zwei Champions-League-Siegen und 13 Meistertiteln gegangen ist. Seither lässt der Verein nichts unversucht, um wieder zur alten Grösse zu finden. Aber er hat es nicht geschafft, eine Mannschaft aufzubauen, die nur schon um die englische Meisterschaft mitspielen kann. Das Geld floss zwar, fast 1,1 Milliarden insgesamt. Eine Identität aber fehlt, eine Spielidee auch; der Klub ist ein teures Flickwerk.

Teuer ist auch der Kader von Stadtrivale Manchester City, ein Flickwerk aber nicht. Doch die erfolglosen Anläufe unter Pep Guardiola illustrieren, dass selbst viel Geld und ein guter Plan noch keine Garantie sind. Es braucht auch: Routine, Mentalität, Selbstverständnis. So wie bei Bayern oder Real Madrid.

England überschwemmt den Markt mit Geld

Die Netto-Ausgaben der letzten zehn Jahre zeigt daneben, wie sehr der englische Fussball dem Rest Europas enteilt ist. In den Top Ten finden sich sechs englische Vereine, darunter auch kleinere wie Aston Villa. Dank ihrer gewaltigen TV-Einnahmen können es sich die Klubs von der Insel leisten, auf dem Transfermarkt rote Zahlen zu schreiben. Das sieht in Frankreich anders aus. Dort haben 17 Vereine einen Transferüberschuss erwirtschaftet, den höchsten Lille mit 350 Millionen Euro – mehr als jeder andere Top-5-Verein. Und doch steht auch Lille im Champions-League-Achtelfinal, als Gegenstück zur ausgabefreudigen Konkurrenz.

Die Achtelfinals in der Champions League Paris St-Germain – Real Madrid Di, 21 Uhr

Sporting Lissabon – Manchester City Di, 21 Uhr

Inter Mailand – Liverpool Mi, 21 Uhr

RB Salzburg – Bayern München Mi, 21 Uhr

Villareal – Juventus Di, 22.2.

Chelsea – Lille Di, 22.2.

Benfica – Ajax Mi, 23.2.

Atletico Madrid – Manchester United Mi, 23.2.

