Die Triage wird auch an Schweizer Spitälern nicht ausgeschlossen

Interview Wenn die Intensivbetten knapp werden: Darf man zwischen Ungeimpften und Geimpften unterscheiden? Darf man in extremen Situationen auf den Intensivstationen zwischen ungeimpften und geimpften Patienten unterscheiden? Samia Hurst-Majno, Bioethikerin und Vizepräsidentin der wissenschaftlichen Taskforce, gibt Antwort. Nina Fargahi 2 Kommentare 18.11.2021, 05.00 Uhr

Diverse Gesundheitspolitiker fordern hierzulande eine Triage auf den Intensivstationen. Kann es wirklich so weit kommen?

Eine Triage ist normalerweise nicht nötig, aber sie kann plötzlich nötig werden, wenn gleichzeitig eine grosse Zahl von Menschen ins Spital kommt und die Ressourcen in einem Spital knapp werden. Zum Beispiel wenn ein Zug entgleist oder bei einem Erdbeben, einem grossen Unfall oder einer anderen Katastrophe. Eine Triage kann auch in einer Pandemie und in der Schweiz notwendig werden.

Darf man dann, wie Gesundheitspolitiker fordern, zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheiden?

Nein, die medizinische Versorgung ist ein Grundrecht. Jedes Leben hat den gleichen Wert, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Versicherungsstatus, Selbstverschulden oder Impfstatus. Auch ein Schwerverbrecher hat das Recht auf medizinische Versorgung. Sich nicht zu impfen ist eine legale Entscheidung, die nicht bestraft werden kann. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften hat zusammen mit der Gesellschaft für Intensivmedizin Richtlinien ausgearbeitet, die auch mehrmals seit Anfang der für die Covid-Pandemie überarbeitet worden sind.

Es gab aber Spitäler, die Herzoperationen verschieben mussten aufgrund von einer Überlastung durch ungeimpfte Patienten, die auf den Intensivstationen gelandet sind.

Es kann sein, dass in Extremsituationen Operationen, die nicht so dringend sind, verschoben werden. Das wichtigste Kriterium ist die Überlebensprognose. Das heisst, bei der Aufnahme auf die Intensivstation haben diejenigen Patienten die höchste Priorität, deren Prognose im Hinblick auf das Verlassen des Spitals gut, ohne Intensivbehandlung aber ungünstig ist.

Das heisst, wenn ein junger und ein älterer Mensch schwer an Covid erkranken, käme der junge Patient zuerst dran?

Nicht unbedingt, das käme sehr auf den Einzelfall drauf an. Das Alter spielt bei Covid bekanntlich eine Rolle, junge Menschen genesen allgemein besser und schneller, vielleicht wäre eine schnelle Intensivbehandlung bei diesem älteren Patienten also notwendiger. Aber: Erfahrene Ärzte müssen in diesen Fällen die Abwägung machen und von Fall zu Fall entscheiden.

Einige Spitäler in Österreich haben Ärzteteams gebildet, die bei einer Überlastung der Intensivstationen entscheiden müssen, welche Patienten behandelt werden und welche nicht. Was halten Sie von einer solchen Triage?

Wenn es dazu kommt, ist es wichtig, dass erfahrene Ärztinnen und Ärzte mit den nötigen Kompetenzen diese schwierigen Entscheide treffen.

Heisst das, auch in der Schweiz müsste man solche Ärzteteams jetzt bilden, weil die Hospitalisierungen wieder ansteigen?

Die meisten Spitäler haben bereits Senior-Ärzte mit den entsprechenden Kompetenzen, die solche Triagen vorzunehmen wissen. Es ist aber sicher eine gute Idee, erfahrene Intensivmediziner und, wo nötig, auch andere Spezialisten für Notfälle im Team zu haben.

Was müsste die Schweiz unternehmen, damit es nicht so weit kommt wie in Österreich?

Wichtig wären jetzt präventive Massnahmen, um eine Überlastung der Spitäler zu verhindern. Etwa Distanz halten, Masken tragen, Kontakte beschränken.

Ein Berner Medizinethiker fordert eine Impfpflicht. Wie sehen Sie das?

Eine medizinische Behandlung ist immer ein Eingriff in die körperliche Integrität und muss mit der Zustimmung des Patienten oder der Patientin geschehen. Auch wenn jemand Tuberkulose hat, kann man ihm zwar eine Isolation verordnen, ihn aber nicht zwingen, ein Medikament zu schlucken. In der Schweiz gibt es zwar eine rechtliche Grundlage für eine Impfpflicht in bestimmten Gruppen. Das können gefährdete Bevölkerungsgruppen, besonders exponierte Personen oder Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben sein., Eine rechtliche Grundlage für eine Impfpflicht für die allgemeine Bevölkerung gibt es aber nicht. Das steht so im Epidemiengesetz und wurde demokratisch beschlossen. Ich bezweifle, dass eine Vorlage, die diese Grundlage ändern würde selbst derzeit durchkäme. Den Schweizerinnen und Schweizern ist die Freiwilligkeit der Impfung sehr wichtig. Ich glaube allerdings, es gibt eine Verwirrung: Auch ein Impfobligatorium ist kein Zwang. Niemand kommt um 2 Uhr morgens mit der Spritze zu einem nach Hause. In Genf hatten wir bis vor zehn Jahren sogar ein Impfobligatorium (es ging um Diphtherie) ohne jegliche Strafe. In gewissen Gegenden ist die bedingte Impfpflicht sogar üblich. Als ich in Genf im Spital angefangen habe, musste ich bestimmte Impfungen nachholen. Ich war aber frei, nicht in diesem Spital zu arbeiten.

Denken Sie, ein Lockdown für Ungeimpfte wie in Österreich wäre hierzulande möglich?

Ich hoffe wirklich, dass wir fähig sein werden, die Situation mit anderen Mitteln zu meistern. Mildere Massnahmen sind immer vorzuziehen, wenn sie möglich und wirksam sind. Fehlen solche Optionen, rückt die Frage der Verhältnismässigkeit in den Vordergrund: Was wollen wir als Gesellschaft schützen, und wozu sind wir dafür bereit? Österreich wollte offenbar nicht die gesamte Bevölkerung in einen Lockdown schicken, musste gleichzeitig aber seine Spitäler schützen.

Ist es am Schluss auch eine Frage: Welche Gesellschaft wollen wir sein?

Diese Pandemie ist ein Stresstest für alle, für jeden Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. Diese Krise zeigt uns, was wir gut machen und was nicht, was uns wichtig ist und welche Prioritäten wir setzen. Wir werden eines Tages auf diese Pandemie zurückschauen und hoffentlich können wir sagen: Corona hat uns zwar verändert, aber wir sind unseren Werten treu geblieben.