Das sagen zehn prominente Personen zum Ausstieg aus der Pandemie

Freudentag «Es muss jetzt endlich vorbei sein»: Das sagen Prominente zum Ausstieg aus der Pandemie Seit bald zwei Jahren befindet sich die Schweiz im Krisenmodus. Nun scheint sich die Pandemie dem Ende zu nähern. Der Bundesrat spricht von einem «Freudentag» und gibt Lockerungen bekannt. Wir lassen Personen zu Wort kommen, die die vergangenen beiden Jahre geprägt haben.

Bundespräsident Ignazio Cassis spricht am Mittwoch vor den Medien von einem «guten Tag». Und auch in der Bevölkerung macht sich Optimismus breit: Die Vorfreude auf ein Ende der Pandemie und die damit verbundenen Massnahmen steigt. Wir haben prominente Personen aus Politik, Sport, Wirtschaft und Kultur gefragt, worauf sie sich am meisten freuen – und was ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

«Ich freue mich auf den Tag, an dem nicht ständig die Pandemie Thema ist, sondern wir Zeit finden, andere gesundheitspolitische Themen zu diskutieren und die Schweiz vorwärtszubringen. Ich frage mich allerdings, ob der richtige Zeitpunkt für den vom Bundesrat verkündeten ‹Freudentag› tatsächlich schon gekommen ist. Der Bundesrat verstrickt sich in Widersprüche: Einerseits hat er erst vor kurzem die Gültigkeitsdauer des Zertifikats verkürzt und damit vielen den Zugang in Restaurants, Fitnesscenter und Museen verunmöglicht. Andererseits spricht er bereits vom Ende des Zertifikats.

Ruth Humbel, Nationalrätin der Mitte, genoss die Zeit ohne Abendtermine. Bild: Severin Bigler (Aarau, 20. Oktober 2021)

Ich hoffe, dass wir aus der Pandemie unsere Lehren ziehen: Sie hat gezeigt, dass der Föderalismus nicht krisentauglich ist und dass wir trotz unserem guten Gesundheitswesen nicht immer alles im Griff haben. Auch die Schnelligkeit, mit der Verschwörungstheorien die Runde machten und Spannungen entstanden, hat mich entsetzt. Doch trotz all dem hatte die Pandemie auch ihre guten Seiten: Weil ich keine Abendtermine hatte, blieb mir viel Zeit. Ich besuchte im Frühling 2020 täglich meine Eltern und führte mit ihnen viele tiefe Gespräche. Wir hatten Zeit, auch heikle Themen anzusprechen. Das möchte ich auf keinen Fall missen.»

«Ich bin kein Arzt und mache keine Prognosen. Doch auch ich sehe, dass inzwischen viele Leute immunisiert sind. Diese Tatsache erlaubt uns, Öffnungen vorzunehmen. Wenn es dann soweit ist, freue ich mich darauf, nicht mehr überlegen zu müssen, ob ich alles dabei habe: Maske, Desinfektionsmittel und Zertifikat sind mittlerweile zu ständigen Begleitern geworden. Ich bin mir sicher, dass mit dem Ende der Zertifikatspflicht auch ein Spannungsfeld in der Bevölkerung wegbricht. Wir können beginnen, diese Risse und Spaltungen in der Bevölkerung wieder zu heilen.

Martin Bühler, Leiter des Kantonalen Führungsstabs Graubünden, hat viel gelernt in den letzten beiden Jahren. Bild: Severin Bigler (Chur, 27. Januar 2021)

Und bei allem Schlechten, was diese Pandemie mit sich gebracht hat, dürfen wir auch etwas stolz sein: Wir sind als Schweiz und als Kanton Graubünden dem Virus von Beginn an entschieden entgegengetreten. Insbesondere als Kanton haben wir eng zusammengearbeitet und gemeinsam Projekte lanciert. Die Bereitschaft, mitzuhelfen und auch eigene Wege zu finden, war und ist sehr hoch. Und ich muss sagen: Sowohl persönlich als auch beruflich habe ich aus dieser Pandemie unglaublich viel gelernt: Es wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, an einer Idee dranzubleiben, auch wenn es Gegenwind gibt, an die eigenen Stärken zu glauben, aus Fehlern zu lernen und als Führungsperson den Mitarbeitenden Gehör zu verschaffen. Ich werde nie vergessen, mit welchem Engagement und welchem Zusammenhalt unsere Teams gearbeitet haben.»

«Für mich ist der 16. Februar noch kein Freudentag, und es ist grotesk, zum jetzigen Zeitpunkt einen solchen auszurufen. Es ist eine Konstante dieser Pandemie, dass alle paar Monate ihr Ende verkündet wird. Aktuell aber zählen wir pro Tag mit Dunkelziffer rund 100’000 Neuinfektionen. Wenn man davon ausgeht, dass drei Prozent davon an Long Covid leiden werden – und das ist eine konservative Schätzung – dann reden wir von täglich tausenden Menschen, die während Monaten gesundheitliche Probleme haben werden. Wir haben die Situation noch nicht unter Kontrolle, und dass Politiker in diesem Zusammenhang von einem Freudentag sprechen, ist höchst fragwürdig. Es geht nur um politischen Symbolismus und darum, frohe Botschaften verbreiten zu wollen, bar jeder Grundlage.

Marc Brupbacher, Journalist und Leiter des Interaktiv-Teams bei Tamedia, sagt, es sei grotesk, zum jetzigen Zeitpunkt einen Freudentag auszurufen. Bild: zvg / Aargauer Zeitung

Das ist für mich eine zentrale Erkenntnis der letzten zwei Jahre. Die Wissenschaftsskepsis nicht zuletzt der Entscheidungsträger hat mich nachhaltig irritiert und bei mir persönlich einen grossen Vertrauensverlust bewirkt.»

«Es muss jetzt endlich vorbei sein. Seit zwei Jahren darben die Gastronomie-Betriebe dahin. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir in die Normalität zurückkehren. Was mir von diesen zwei Jahren bleiben wird, ist ein grosses Entsetzen. Ein Entsetzen über die ungerechte Verteilung der Hilfsgelder, die unnötigen Massnahmen in der Gastronomie und die Widersprüche im staatlichen Handeln. Ich glaube, viele haben vergessen, dass auch wir systemrelevante Betriebe sind: Wo sonst, wenn nicht in den Restaurants und Bars, findet in den kleinen Dörfern der soziale Austausch statt? Wer, wenn nicht wir, sorgt dafür, dass auch einsame Menschen unter die Leute kommen? Und wer bietet den Monteuren, Chauffeusen und Handwerkern ein Mittagessen an der Wärme?

Daniela Liebi leitet das Restaurant Rothorn in Schwanden. Sie machte Schlagzeilen, als sie im Januar 2021 trotz Verbot ihr Restaurant öffnete. Bild: zvg

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich so etwas nie mehr erleben muss. Wir leben von der Hand in den Mund und können das Geschäft, dass uns aufgrund der Massnahmen verwehrt blieb, nicht einfach so kompensieren. Wir fangen nach dem Ende der Pandemie wieder bei unter null an. Auch persönlich will ich diese zwei Jahre aus meinem Gedächtnis löschen. Ich will nach vorne schauen, das Geschehene hinter mir lassen und mich wieder auf meine unternehmerische Tätigkeit fokussieren können.»

«Sollte nun tatsächlich das Ende der Pandemie gekommen sein, dann freue ich mich darauf, dass wieder andere Themen an die Oberfläche kommen können. Ich hoffe auch, dass die Normalität vor allem für unsere Kinder und Jugendlichen wieder präsenter wird. Doch obwohl die Zeichen zwar gut stehen, ist es in meinen Augen noch nicht angesagt, das Ende der Pandemie zu feiern. Immerhin wird der Lichtstreifen am Horizont immer deutlicher. Das bedeutet auch, dass wir uns darauf freuen können, dass künftig Veranstaltungen beziehungsweise deren Planungen nicht mehr so auf wackligen Beinen stehen. Das ist vor allem auch für Lager, Projekte und Exkursionen an den Schulen wichtig, die hoffentlich schon bald wieder in gewohntem Rahmen durchgeführt werden können.

Dagmar Rösler ist Präsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Sie freut sich darauf, wenn Lager und Exkursionen endlich wieder im gewohnten Rahmen durchgeführt werden können. Bild: Michel Lüthi

Wenn ich zurückblicke auf die vergangenen beiden Jahre, wird mir - und ich denke auch vielen anderen - bewusst, dass der Föderalismus in dieser Zeit an seine Grenzen gestossen ist. Nichtsdestotrotz hat die Pandemie auch ihre positiven Seiten: Es ist endlich sichtbar geworden, wie systemrelevant die Schule ist. Man hat in der Öffentlichkeit wahrgenommen, welch grosse und wichtige Arbeit Schulleitungen und Lehrpersonen leisten. Diese positive Energie müssen wir in die Zukunft mitnehmen.»

«Bei uns auf der Intensivstation ist die Pandemie nicht von einem Tag auf den andern zu Ende. Am Universitätsspital Zürich haben wir noch immer eineinhalb Intensivstationen voll mit Corona-Patienten. Letzte Nacht kamen gerade wieder neue. Zu Ende ist die Pandemie für uns auch erst, wenn wir nicht mehr so viele Personalausfälle haben und das Personal wieder erholt ist. Das wird Monate dauern. Unsere Akkus sind ziemlich leer. Rückblickend war es schon sehr speziell eine schwere Krankheit kommen zu sehen und erste Patienten zu behandeln, ohne zu wissen, was hilft und ob es einen selbst treffen wird.

Peter Steiger, stv. Leiter der Intensivstationen am Universitätsspital in Zürich, erlebte die Pandemie an vorderster Front. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Es war ein zweijähriger Stresstest für unser Team und ich bin sehr stolz, wie wir uns durchgebissen haben und wie das ganze Spital an einem Strick zog. Wenn wieder eine Pandemie kommt – davon bin ich überzeugt - werden wir und die ganze Bevölkerung nicht mehr bei null beginnen müssen. Und wenn diese hier wirklich vorbei ist, freue ich mich auf Gesichter ohne Masken, darauf, den runden Geburtstag meiner Frau nachzufeiern und dass ich mir nicht ständig ein Stäbchen in die Nase hochschieben lassen muss.»

«Es ist natürlich schön, dass sich nun allmählich das Ende der Pandemie abzeichnet, wobei: Ob es wirklich fertig ist, weiss niemand. Und für mich persönlich gilt sowieso, dass die Sache noch nicht ausgestanden ist. Ich habe immer sehr darauf geachtet, mich nicht anzustecken. Teilweise nahm das extreme Züge an, gerade vor den Olympischen Spielen letzten Sommer in Tokio. Jetzt hat es mich im Dezember doch noch erwischt, nur zwei Tage vor dem Booster. Die Symptome waren heftig.

Der Schweizer Fechter Max Heinzer hat sich bis jetzt noch nicht vollständig von seiner Corona-Infektion erholt. Bild: Anthony Anex / Keystone

Bis heute bin ich nicht völlig fit, ich habe das am Wochenende beim Weltcup in Katar gemerkt. Ich konnte noch nicht meinen offensiven Stil fechten. Mein Körper war noch zu schwach. Die letzten zwei Jahre waren hart. Fast alle Turniere fanden nicht statt, ich komme nur auf fünf Wettkampftage seit Beginn der Pandemie. Leider wurden bei uns viele Wettkämpfe einfach abgesagt, anders als etwa bei den Fussballern. Normalität herrscht für mich als Spitzensportler erst wieder, wenn die Turniere normal ablaufen. Ohne Bubble und ohne Reisebeschränkungen.»

Christoph Bill, der oberste Openair-Veranstalter

«Die letzten zwei Jahre waren auch bei mir eine Achterbahnfahrt. Aktuell bin ich zwar ebenfalls zuversichtlich, was die nächsten Monate angeht, aber ich zweifle, dass sich das Pandemie-Ende auf einen Zeitpunkt jetzt fixieren lässt. Entsprechend stellt der Tag für mich nichts Besonderes dar.

Christoph Bill, Präsident der Konzert-, Show- und Festivalveranstalter SMPA, hat in der Pandemie Videokonferenzen schätzen gelernt. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Zudem bedeutet eine gute epidemiologische Entwicklung noch lange nicht eine Entspannung für die Kultur- und Veranstaltungsbranche, in der ich tätig bin. Wenn auch Einschränkungen fallen, die frühere Normalität kehrt nicht auf einen Schlag zurück und die Krise ist noch länger nicht ausgestanden. Bis alle noch vorhandenen Tickets eingelöst sind und das Vertrauen, neue zu kaufen, wieder komplett hergestellt ist, haben wir noch ein breites Tal zu durchschreiten. Ich hoffe sehr, dass hier nicht weitere Hindernisse auftauchen und wir die notwendige Unterstützung über das Ende der Massnahmen hinaus erhalten, um – verbunden mit unseren eigenen Kräften – wieder in eine gute Zukunft finden zu können!

Die heterogene Kultur- und Veranstaltungsbranche ist während der Pandemie zusammengewachsen und wurde rasch und in einem Umfang unterstützt, sodass das Überleben grossmehrheitlich gewährleistet war. Ich habe Videokonferenzen schätzen gelernt und wurde mir einmal mehr bewusst, wie privilegiert wir hier in der Schweiz sind. Dennoch war es eine einschneidende Zeit und die fortwährende Unsicherheit wird lange nicht vergessen sein: Das über Jahre aufgebaute Fundament hat sichtbare Risse bekommen, die eigene Tätigkeit war und ist in einem gewissen Mass in Frage gestellt. Umso grösser wurde meine Bewunderung für frühere Generationen, die praktisch ständig ausserhalb von Komfortzonen agieren mussten.

Die Pandemie hat uns allen vielleicht wieder etwas Demut verordnet. Sie forderte von uns noch mehr Flexibilität. Es hat sich bewährt, Schritt um Schritt voranzugehen, in Alternativen zu denken und eigene Reserven aufgebaut zu haben. Dieses Polster gab uns etwas Gelassenheit und die Möglichkeit, die Heitere Events allen Widerständen zum Trotz durchzuziehen und sogar um eine virtuelle Ausgabe zu ergänzen.»

Mit der Aufhebung der Homeoffice-Pflicht erlaubt der Bundesrat vielen Berufstätigen wieder an ihren Arbeitsplatz und zu ihren Arbeitskolleginnen und –kollegen zurückzukehren. Viele Betriebe gewinnen ihre Kunden zurück. Aber mit der 2G-Regelung wird immer noch ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung von Freizeitaktivitäten ausgeschlossen.

EMS-Chemie-Chefin Magdalena Martullo-Blocher. Claudio Thoma

Aus unseren Erfahrungen sehen wir, dass Geimpfte, Geboostete und Genesene von Omikron genauso angesteckt werden – 2G bietet keinen Schutz. Die willkürliche Regelung muss fallen, Fitnesscenter, Schwimmbäder und Restaurants müssen wieder zugänglich sein. Corona hat mir gezeigt, wie gross die Machtgelüste von Politikern sind und wie schnell auch in der Schweiz Bürgerinnen und Bürger Rechte und Freiheit verlieren können.

Ich freue mich darauf, wenn Corona endlich aus den Medien verschwunden ist und wir uns wieder längerfristig wichtigeren Belangen widmen können wie zum Beispiel der drohenden Stromlücke. Meinen Enkeln, die unsere Corona-Schulden abzahlen werden, kann ich aber mitteilen, dass Pandemien schwächer werden und dann verschwinden. Alles geht einmal vorüber – auch wenn es einem manchmal endlos scheint!

