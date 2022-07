Freiheiten für Schwerverbrecher «Es geht mir besch...»: Der Verwahrte Peter Vogt leidet seit Jahren – ist er genug bestraft? Schwerverbrecher sollen hinter Gittern mehr Freiheiten erhalten. Die Kantone planen teure Sonderabteilungen. Der Fall von Peter Vogt zeigt, warum es sie braucht. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in die Justizvollzugsanstalt Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Justizvollzugsanstalt Solothurn in Deitingen ist eines der sichersten Gefängnisse des Landes. Um die Anlage verlaufen zwei Zäune, beide ragen vier Meter in die Höhe und obendrauf winden sich Stacheldrahtrollen. Der Weg in den Besucherraum führt durch zwei Sicherheitsschleusen und einen Metalldetektor. Peter Vogt, 71 Jahre, 170 Kilogramm, Schnauz, Brille, Polohemd, stützt sich auf einen Rollator. Die Gehhilfe ist ein Anzeichen dafür, wie sich sein Zustand verschlechtert hat. Noch vor kurzem ging er mit Krücken.

Wie geht es Ihnen?

«Besch…», beginnt er und macht eine Kunstpause, «bescheiden».

Peter Vogt, 71, in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Solothurn. Illustration: Alexia Papadopoulous

Er hat Diabetes und verliert dadurch das Gefühl in den Füssen. Zudem leidet er an einer Lungenkrankheit und Herzproblemen. Sobald er sich anstrengt, kriegt er kaum Luft mehr. Wenn er sich im Gespräch über eine Frage aufregt und laut wird, was mehrmals vorkommt, inhaliert er durch einen Asthma-Spray, um seine Bronchien zu beruhigen.

Vogt nimmt einen Schluck «Pepita», das es hier im Selecta-Automaten auf dem Gang gibt, und seufzt, «meine Droge». Auf seine Zuckerkrankheit nimmt er keine Rücksicht. Denn er hat ohnehin nicht vor, noch lange zu leben.

Der Straftäter, der seine Strafe vor 18 Jahren abgesessen hat

Vogt ist ein Schwerverbrecher. Er hat Frauen und Kinder vergewaltigt und missbraucht. Alle Taten hat er gestanden, mit Ausnahme des letzten Delikts von 1994, für das er aber ebenfalls verurteilt wurde und voraussichtlich für immer hinter Gittern sitzen wird.

Seine Strafe hat er 2004 abgesessen. Seither wird er verwahrt. Er wird also präventiv eingesperrt, weil er als Gefahr für die Gesellschaft eingestuft wird. Gutachter diagnostizieren ihm eine «massive narzisstisch dissoziale Persönlichkeitsstörung». Diese zeigt sich etwa darin, dass er die Ursache seiner Probleme stets bei anderen sieht. Eine Therapie erachtet er als zwecklos und schimpft über die Gutachter, die einander nur abschreiben würden. Seine Fluchtgefahr wird als hoch eingestuft, obwohl er in Freiheit kaum lebensfähig wäre.

Am Tag, als seine Strafe in eine Massnahme umgewandelt wurde, änderte sich in seinem Alltag nichts. Er sitzt im gleichen Haftregime wie die anderen Straftäter, obwohl er seine Strafe verbüsst hat. Das kritisiert er. Er wolle nicht in die Freiheit entlassen werden, aber er wünsche sich etwas mehr Freiheiten. Er sagt: «Mein Leben hat keine Perspektive. Und ein Leben ohne Perspektive ist für mich nicht lebenswert.»

Peter Vogt macht Suizidhilfe hinter Gittern zum Thema

Als erster Häftling der Schweiz forderte er vor vier Jahren öffentlich Suizidhilfe für sich. Darauf erstellten die Behörden Grundsatzpapiere, die das Vorgehen in einem solchen Fall klären. Vogt würde einen letzten Ausgang erhalten. Das Ziel wäre das Sterbezimmer der Suizidhilfeorganisation Exit.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Vor drei Jahren kündigte Vogt, wieder über die Medien, seinen Todeszeitpunkt an. Am 13. August 2020 um 17:15 Uhr, exakt 70 Jahre nach seiner Geburt, werde er abtreten. Mit diesem Datum hatte er endlich eine Perspektive. Doch je näher es kam, desto unrealistischer wurde es. Vogt hatte es plötzlich nicht mehr eilig. Er hatte noch viel zu erledigen. Er wollte zuerst den Tod seiner Mutter abwarten und ihren Nachlass regeln.

Nun wird er bald 72 Jahre alt und hat noch immer keinen Sterbetermin. Er hat noch nicht alle nötigen Abklärungen dafür absolviert. Sein Aktivismus gibt ihm Energie. Als Narzisst geniesst er die Aufmerksamkeit. Mittlerweile ist sogar ein Buch zu seinem Fall erschienen. Die Journalistin Susan Boos zeigt darin an seinem Beispiel die Grenzen des präventiven Strafens auf.

Heute sagt Vogt nur noch, er werde zum nächstbestmöglichen Termin gehen. «Ab und zu flackert schon noch das alte Feuer in mir auf», meint er, «doch ich bin müde geworden, physisch und psychisch.» Er kritisiert, dass die Behörden ihm in kurzer Zeit einen assistierten Suizid ermöglichen wollen, aber einen lockereren Verwahrungsvollzug verweigern würden.

572 Franken pro Tag: So viel kostet ein Verwahrter in Kleingruppen

Dabei hat sich in den vergangenen Jahren in diesem Bereich viel getan, nur nicht für ihn persönlich. Das Vorzeigeprojekt steht sogar in seiner eigenen Anstalt. Im alten Direktionsgebäude leben seit 2019 sechs Verwahrte in einer Wohngemeinschaft. Sie teilen sich einen grossen Wohnraum, eine Küche und einen Balkon und können mitbestimmen, wie der Gemüse- und Kräutergarten erstellt wird und wo die Steinplatten für den Pingpongtisch verlegt werden. Auch bei der Einrichtung ihrer Zimmer haben sie mehr Freiheiten. Sie dürfen eigene Möbel mitbringen, einen eigenen Fernseher kaufen und einen Computer ohne Internetanschluss besitzen. In den normalen Zellen stehen nur Standardmöbel und -geräte und keine Computer.

Die sechs Verwahrten können auch die Infrastruktur der übrigen Anstalt nutzen, aber die Insassen des Normalvollzugs dürfen nicht ins «Hüsli», wie das Pilotprojekt intern genannt wird. So haben die meist älteren Verwahrten einen Rückzugsraum vom rauen Haftalltag, der von jüngeren Straftätern mit Migrationshintergrund geprägt wird.

Eine Zelle der Justizvollzugsanstalt Solothurn: Dieses Bett kostet 282 Franken pro Tag. Hanspeter Bärtschi

Das Sondersetting hat seinen Preis. Ein Verwahrter im Normalvollzug wie Peter Vogt wird dem einweisenden Kanton mit 282 Franken pro Tag verrechnet. Die Verwahrten der Kleingruppe hingegen kosten 572 Franken pro Tag. Ein Bett im Hüsli ist so teuer wie in einem Luxushotel, weil es in einer Hochsicherheitsumgebung steht.

Der Mord in Zollikerberg und seine Folgen

Früher gewährten die Behörden den Verwahrten auf andere Weise mehr Freiheiten: mit bewilligten Ausgängen und sogar Hafturlauben. Als der Serienvergewaltiger Erich Hauert 1993 auf einem unbegleiteten Ausgang eine junge Pfadfinderführerin erstach und nackt im Waldboden verscharrte, war das System am Ende. Der Justizvollzug wurde verschärft. Die Sicherheit der Bevölkerung wurde erhöht und die Freiheiten der Verwahrten wurden eingeschränkt. Sicherheit und Freiheit – das gehe nicht zusammen, hiess es. Das Solothurner Pilotprojekt vereint nun beides: Mehr Freiheiten, aber hinter hohen Sicherheitszäunen.

Vogt erhält jedoch keinen Platz in diesem Projekt. Die Schuld dafür gibt er dem Treppenlift, der nicht mehr als 130 Kilogramm befördern dürfe. Aufgenommen werden allerdings ohnehin nur Insassen, die gruppentauglich sind. Eine «massive narzisstisch dissoziale Persönlichkeitsstörung» widerspricht den Aufnahmekriterien.

Das Solothurner Pilotprojekt gilt als Erfolg und wird seit Herbst 2021 im regulären Betrieb weitergeführt. Nun soll es sogar zum Vorbild für die ganze Deutschschweiz werden.

Der Verwahrungsvollzug soll neu organisiert werden

Der Justizvollzug der Schweiz wird durch drei Konkordate gesteuert, die von den kantonalen Justiz- und Sicherheitsdirektoren geführt werden. Das Konkordat der Nordwest- und Innerschweiz erarbeitet derzeit mit Vertretern der Ostschweiz ein Grundsatzpapier, das den Verwahrungsvollzug revolutionieren soll. Im Frühling sollen es die Regierungsräte verabschieden.

Benjamin Brägger, Sekretär des Konkordats der Nordwest- und Innerschweiz, verrät den Inhalt schon jetzt: «Alle Verwahrten sollen die Möglichkeit für einen speziellen Vollzug erhalten: entweder in einem eigenen Bereich oder mit Hafterleichterungen im normalen Bereich.»

In der Deutschschweiz brauche es dafür etwa fünf Sonderabteilungen im Wohngruppenstil mit jeweils rund zehn Plätzen. Dort sollen die Verwahrten ihren Alltag mitbestimmen können, mit mehr Freiheiten und Rückzugsräumen. Wie in einer Wohngemeinschaft sollen sie zum Beispiel zusammen kochen können.

In Deutschland gilt das Abstandsgebot, das eine separate Unterbringung von Verwahrten und anderen Insassen vorschreibt. In der Schweiz hingegen besteht kein rechtlicher Anspruch dafür. Die Verwahrten müssten sich für das Sondersetting qualifizieren. Sie müssen sich in die Gruppe einfügen und ihre persönlichen Interessen auch unterordnen können.

Wer sich dafür nicht eignet oder gar kein Interesse daran hat, soll von Hafterleichterungen im Normalvollzug profitieren: Die Verwahrten sollen gemäss Brägger mehr Freiheiten bei der Wahl der Arbeit, eine reduzierte Arbeitspflicht, mehr Weiterbildungen, mehr Rechte für Einkäufe und mehr Aussenkontakte, zum Beispiel mit Videogesprächen, erhalten.

Auch lebenslänglich Verurteilte sollen nach 15 Jahren, wenn eine bedingte Entlassung möglich ist, vom neuen System profitieren. Denn dann haben auch sie ihre Grundstrafe verbüsst und werden nur noch wegen ihrer Gefährlichkeit eingesperrt.

Auch Schwerverbrecher haben Anrecht auf Menschenwürde

Die Pläne würden den internationalen Standards entsprechen und die wichtigsten Forderungen von Menschenrechtsorganisationen erfüllen, sagt Brägger. Er sagt aber auch: «Wir sind uns bewusst, dass viele Leute meinen, schon Wasser und Brot seien zu viel für manche Schwerverbrecher.» Wenn diese allerdings so viele Jahre hinter Gittern verbringen müssten, sollten Hafterleichterungen nach einer gewissen möglich sein. Das verlange die Menschenwürde: «Auch jemand, der die Menschenwürde krass verletzt hat, bleibt ein Träger der Menschenwürde. Und so muss er auch vom Rechtsstaat behandelt werden.»

In der Justizvollzugsanstalt Bostadel in Menzingen ZG werden die Pläne zuerst umgesetzt. Im aktuellen Umbau wird eine Sonderabteilung für Verwahrte eingerichtet. Die Kantone haben dafür 27 Millionen Franken bewilligt. Ähnliche Projekte werden in den Justizvollzugsanstalten Lenzburg und Pöschwies entwickelt.

Was in der Abdankungsrede von Peter Vogt vorkommen soll

Peter Vogt wird die Umsetzung wahrscheinlich nicht mehr erleben. Er wurde kürzlich von der Justizvollzugsanstalt Bostadel nach Deitingen verlegt, weil die Infrastruktur hier seinem Gesundheitszustand mit bodenebenen Duschen und breiteren Türen gerechter wird. «Auf diesen Fortschritt pfeife ich», sagt er, und nimmt einen Zug aus seinem Inhaliergerät.

Was er vor allem vermisse, sei sein eigener Computer, den er früher hatte und nun nicht mehr. Denn er möchte endlich seinen Lebenslauf für die Abdankungsfeier schreiben. Er würde vor allem von seiner Kindheit erzählen: Hausgeburt 1950 in Wangen SZ, der Vater war Alkoholiker, acht Jahre Primarschule an 16 verschiedenen Orten, weil der Vater immer wieder seine Stelle in der Landwirtschaft wechselte. Peter, das Bauernkind, das ohne soziales Umfeld aufwuchs. «Und dann», sagt Vogt, «war mein Leben bald vorbei.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen