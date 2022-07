In Frauenfeld wurden mehrere Schildkröten einer Familie gefressen. Der Hauptverdächtige: Ein Waschbär, welcher in der Gegend schon mehrere Male gesichtet wurde. Die pelzigen Jäger sind in der Schweiz eigentlich eher eine Seltenheit. Muss man sich vor dem Raubtier in Acht nehmen?

25.07.2022, 16.54 Uhr