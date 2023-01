Sexuelle Gewalt SP-Funiciello will wissen, weshalb manche Kantone viel weniger Vergewaltiger verurteilen als andere Weil Befragungen und Gerichtsprozesse traumatisierend sein können, ist der Gang vor die Justiz für Opfer von sexualisierter Gewalt oft schwierig. Die Anzahl von Anzeigen und Verurteilungen ist kantonal sehr unterschiedlich. Jetzt will SP-Nationalrätin Tamara Funiciello vom Bundesrat wissen, weshalb das so ist. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 03.01.2023, 11.30 Uhr

SP-Nationalrätin Tamara Funiciello am 5. Dezember 2022 in Bern. Bild: Peter Schneider/Keystone

«Warum ist es so, dass es in gewissen Kantonen zu mehr Verurteilungen kommt als in anderen Kantonen?»: Diese Frage stellte Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) im Juni im Ständerat in den Raum. Damals noch als Justizministerin nahm sie an der Debatte über die Revision des Sexualstrafrechts teil.

Kurz darauf sprach sich der Ständerat für die «Nein heisst Nein»- oder Widerspruchslösung aus. Anfang Dezember entschied sich der Nationalrat für die «Nur Ja heisst Ja»- oder Zustimmungslösung. Jetzt geht das Geschäft wieder an den Ständerat.

Abschliessende Antworten auf die Frage konnte Keller-Sutter nicht liefern. Diese finden sich auch nicht in einer Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) aus dem Jahr 2021, auf welche sich die Bundesrätin bezog. Die Studie zeigte anhand der Kriminal- und Verurteiltenstatistik frappante kantonale Unterschiede auf.

So wurden im jüngsten Untersuchungszeitraum 2016–2018 im Kanton Waadt 61 Prozent der Beschuldigten verurteilt. Im Kanton Zürich waren es im selben Zeitraum nur 7,4 Prozent. Gesamtschweizerisch wurden 22,8 Prozent einer Vergewaltigung beschuldigten Männer verurteilt.

Für SP-Nationalrätin Tamara Funiciello (BE) zeigen die Zahlen, wie unterschiedlich die Chancen für Opfer sexualisierter Gewalt stehen, vor Gericht Gerechtigkeit zu erfahren: «Es kommt einer Lotterie gleich, je nachdem, in welchem Kanton die Vergewaltigung stattfindet.» Das sei inakzeptabel.

Die Datengrundlage sei leider ungenügend, um verlässliche Aussagen über die Gründe für diese grossen Unterschiede treffen zu können. Naheliegend sei, dass der systematische und sofortige Einbezug von Krisenzentren mit geschulten Expertinnen, wie das etwa in der Waadt geschehe, den oftmals traumatisierten Opfern sexualisierter Gewalt helfe, mit der Situation besser klarzukommen. So könne etwa sichergestellt werden, dass Spitäler mit der Kleidung der Opfer als Beweisstück korrekt umgehen. Das dürfte auch die Chance erhöhen, dass eine Strafanzeige erfolge und diese zu einer Verurteilung führe, so Funiciello.

«Dialog des Bundes riecht nach PR»

Sie hat am Ende der Wintersession ein Postulat eingereicht. Mit dem Vorstoss möchte sie erreichen, dass der Bundesrat in einem Bericht klärt, «welche Hürden Opfer von sexualisierter Gewalt in der Strafverfolgung begegnen und was sie davon abhält, Anzeige zu machen». Er solle Verbesserungsmöglichkeiten bei der Begleitung dieser Opfer aufzeigen, um die Anzeigenquote und somit die Beurteilungen vor Gericht bei sexualisierter Gewalt in den Kantonen zu erhöhen.

Die Forderungen klingen ähnlich wie die Ziele des Dialogs zwischen Bund und Kantonen zu sexueller Gewalt. Diesen hatte Noch-Justizministerin Keller-Sutter im Juni angekündigt. Ende November gab es ein erstes Treffen dazu. Ziel des Dialogs sei es, «das Vertrauen der Opfer sexueller Gewalt in die Strafverfolgungsbehörden und die Gerichte zu stärken».

Allerdings bleibt er in der konkreten Zielsetzung relativ unverbindlich. Man wolle sich einen Überblick über bereits ergriffene Massnahmen und deren Umsetzung verschaffen, um daraus «in den nächsten Monaten mögliche Handlungsoptionen ableiten zu können», heisst es in der Medienmitteilung.

Eine reine PR-Übung?

Gemäss SP-Nationalrätin Tamara Funiciello blieb vielen Praktikerinnen und Praktikern aus dem Bereich Opferhilfe und auch den Parlamentsmitgliedern schleierhaft, was mit dem Dialog konkret erreicht werden soll: «Das riecht etwas nach PR-Übung.» Überlasse man die Verbesserungen für die Opfer sexualisierter Gewalt den Kantonen, bestehe folgende Gefahr: «Kantone, die eh schon viel machen in diesem Bereich, leisten nochmals einen Effort. Die Untätigen bleiben untätig.»

Funiciello will die Antwort des Bundesrats auf ihr Postulat während der Frühlingssession abwarten. Fallen diese unzufriedenstellend aus, brauche es möglicherweise mehr Druck aus dem Parlament. Etwa, damit Opfern von sexualisierter Gewalt in allen Kantonen ein Krisenzentrum zur Verfügung steht. Dies fordert auch der im November publizierte Grevio-Expertenbericht des Europarats.

