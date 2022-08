Schweiz soll 15 Prozent Gas sparen - auch Private betroffen

Fragen & Antworten Bundesrat ruft zum Energiesparen auf – und will bei einer Mangellage auch private Haushalte in die Pflicht nehmen Die Schweiz soll 15 Prozent weniger Gas verbrauchen: Dieses Ziel hat der Bundesrat gesetzt. Die Verwaltung soll als gutes Beispiel vorangehen – und die Heizungen weniger stark aufdrehen. Auch die Haushalte könnten betroffen sein. Maja Briner Jetzt kommentieren 24.08.2022, 19.14 Uhr

Sie demonstrierten Geschlossenheit: Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Energieministerin Simonetta Sommaruga traten zusammen vor die Medien. Peter Klaunzer / keystone

Seit Wochen treibt die drohende Energiekrise die Schweiz um. Nur vom Bundesrat war wenig zu hören. Am Mittwoch trat er erstmals seit Ende Juni wieder vor die Medien. «Der Bundesrat macht alles, damit das Land im Winter gut aufgestellt ist», versicherte Energieministerin Simonetta Sommaruga nach einer Klausur zum Thema. «Gleichzeitig müssen wir uns auch auf eine Mangellage vorbereiten.»

Grund dafür ist Russland, das seit Monaten die Gaslieferungen drosselt. Gleichzeitig könnte unter anderem wegen ausfallender französischer AKW auch der Strom knapp werden. Oberstes Ziel sei es, eine Mangellage zu verhindern, betonte Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Dafür brauche es «Selbstdisziplin und Genügsamkeit». Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Die Schweiz soll Gas sparen. Ziel ist es, im Winterhalbjahr – konkret von Oktober bis Ende März – 15 Prozent weniger Gas zu verbrauchen. Das entspricht dem Ziel, das sich die EU-Staaten gesetzt haben. Damit will die Schweiz einen Beitrag leisten, um eine Mangellage zu verhindern. Das werde auch in Europa registriert, sagte Sommaruga. Das ist nicht unwichtig, denn die Schweiz ist beim Gas vollumfänglich vom Ausland abhängig.

Der Bundesrat setzt auf Freiwilligkeit. Erstens sollen Haushalte, Industrie und die öffentliche Verwaltung ihren Gasverbrauch senken. Das heisst insbesondere: Heizungen zurückdrehen, denn dort gibt es im Winter das grösste Einsparpotenzial. Zweitens sollen sogenannte Zweistoffanlagen, die auch mit Heizöl statt Gas betrieben werden können, freiwillig umgeschaltet werden.

Vorerst ja. Kommt es tatsächlich zu einer Mangellage, ist ein Vier-Stufen-Plan vorgesehen. Als erste Stufe sind erneut Sparappelle vorgesehen. Genügt dies nicht, könnte der Bundesrat anordnen, dass sogenannte Zweistoffanlagen nicht mehr mit Gas beliefert werden. Im Klartext: Die Betreiber müssten auf Befehl des Bundesrats Heizöl statt Gas nutzen. Durch die Umschaltung der Zweistoffanlagen könne der Gasverbrauch laut Bund um 15 bis 20 Prozent reduziert werden.

Das ist nicht ausgeschlossen. Reichen die Sparappelle und die Umschaltung der Zweistoffanlagen nicht, können als dritte Eskalationsstufe auch «Verbrauchseinschränkungen und Verbote bestimmter Verwendungszwecke» verordnet werden. Pikant dabei: Auch Haushalte wären betroffen. Diese haben in der Schweiz einen Anteil von über 40 Prozent am Gasverbrauch, betonte der Bundesrat.

Welche Massnahmen konkret drohen könnten, liess die Regierung am Mittwoch offen. Die Verordnung dazu soll nächste Woche in Konsultation geschickt werden. Grundsätzlich heisst es, der Bundesrat könnte die «Verwendung von Gas für gewisse Anwendungen in den Bereichen Sport, Freizeit, Wellness sowie beispielsweise Terrassen-Heizstrahlen» verbieten. Als Beispiel nannte Sommaruga das Verbot, den privaten Swimmingpool zu heizen.

Allerdings schreibt der Bund auch: «Reduktionspotenzial besteht vor allem bei der Raumtemperatur.» Ein Grad weniger Heizen spare 5 bis 6 Prozent Energie. Auf die Frage, ob die Regierung in einer Mangellage Privathaushalten eine maximale Heiztemperatur vorschreiben könnte, antwortete Parmelin ausweichend: Das Mietrecht setze gewisse Grenzen, denn Temperaturen unter 18 Grad gelten als Mangel.

Kontingentierungen sind als vierte Eskalationsstufe angedacht, wenn die anderen Massnahmen nicht ausreichen. Verbraucher müssten mit weniger Gas auskommen. Nicht betroffen wären Haushalte und «grundlegende soziale Dienste» wie beispielsweise Spitäler, die Wasserversorgung oder Blaulichtorganisationen. Firmen sollen die Möglichkeit haben, nicht genutzte Kontingente zu kaufen.

Die Gebäude der Bundesverwaltung sollen weniger stark als üblich geheizt werden. Apparate und Computer, die nicht zwingend in Betrieb sein müssen, sollen abgeschaltet werden. Der Bund klärt zudem ab, ob bei einer Mangellage verschiedene Standorte der Verwaltung zusammengelegt werden könnten, damit weniger Räume geheizt werden müsste. Auch Homeoffice ist in diesem Zusammenhang ein Thema.

Ein Sparziel hat der Bundesrat nur beim Gas gesetzt, nicht aber bei Strom. Es sei eine andere Situation, argumentierte Sommaruga: Beim Strom würde eine allfällige Mangellage am Ende des Winters auftreten; aktuell würden die Speicherseen gefüllt, nicht geleert. Allerdings wird in anderen Ländern Gas auch genutzt, um Strom herzustellen – es gibt also Abhängigkeiten. Bei der Energiesparkampagne, die nächste Woche lanciert werden soll, geht es ums Gas- und Stromsparen.

Sie soll konkret aufzeigen, wie die Bevölkerung und die Wirtschaft den Gas- und Stromverbrauch senken können. Man kenne die Massnahmen bereits, sagte Sommaruga, es gehe nun darum, an sie zu erinnern: Geräte abstellen, nicht so lange duschen, die Geschirrspülmaschine vollständig füllen.

Die Energieversorgung funktioniere nach wie vor gut, aber die Lage habe sich verschärft, sagt der Bundesrat. Wie es genau weitergehe, sei offen. Russland hat die Gaslieferungen nach Europa seit Monaten gedrosselt. Die Gasbranche hat sich, wie vom Bundesrat angeordnet, Speicherkapazitäten und Optionen für zusätzliche Gaslieferungen gesichert. Allerdings stellt sich die Frage, ob das Gas bei einer Mangellage tatsächlich in die Schweiz geliefert würde.

Die Gespräche mit Deutschland, Italien und Frankreich laufen. Sommaruga warnte jedoch erneut vor zu hohen Erwartungen: Denn erst wenn Kontingentierungen greifen würden, kämen diese Abkommen zum Zug. Der Bundesrat will verhindern, dass es so weit kommt.

Parmelins Wirtschaftsdepartement soll bis kommenden Mittwoch Verordnungsentwürfe vorlegen. Anschliessend gibt es eine Konsultation. Parmelin betonte, man wolle so rasch als möglich Klarheit schaffen. Es sei verständlich, dass Bevölkerung und Wirtschaft schon genau wissen wollten, was auf sie zukomme. Wie der Winter wirklich wird, weiss allerdings noch niemand – denn das hängt auch von Putin und dem Wetter ab.

